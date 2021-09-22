Дуда о "Северном потоке-2": Показывает безразличие Европы к безопасности Украины
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Завершение строительства российского газопровода Nord Stream 2 демонстрирует равнодушие Европы к борьбе, которую ведет Украина за сохранение своей независимости.
Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода Nord Stream 2. Он будет транспортировать российский газ в Западную Европу и приносить миллиардные доходы агрессору, демонстрируя полную беспомощность и даже безразличие к тому факту, что с этого момента Украина окажется в еще большей опасности", - заявил польский лидер.
Дуда также напомнил, что никто из строивших или утверждавших проект этого газопровода не участвовал в недавнем саммите Крымской платформы.
Как сообщалось, российский монополист "Газпром" 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода Nord Stream 2. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря - в обход Украины. Единственным акционером проекта является Газпром.
16 сентября Владимир Зеленский создал рабочую группу для наработки предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.
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Європейцям не вперше набивати кишені за мовчанку, хай би які злочини вчиняли варвари на теренах України. Вони не розуміють, що самі отримають занепад, руйнування та війну.
Мне не понятно другое, почему у нас никто даже не почесался на эту тему ?! Ведь ВОЙНА идет уже восьмой год ! Но все почему-то думали, что АГРЕССОР продолжит и дальше качать нам газ. Это просто нонсенс какой-то !
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен...
Иначе, ведь, не назовешь выбор президентом во время войны комика.
А комику главное, чтоб народ ржал.
_Речь уже давно отнюдь не про одну Украину! Показывает что безответственных болванов ничему не научила Вторая всемирная! Получат и третью.
Так мне друг из Германии сказал. И сказал что обьяснять немцам бесполезно- так же как нам обьяснять тонкости разногласий между Суданом и Юж.Суданом, или хуситами в Йемене- понимают смысл 'только лишь не все'