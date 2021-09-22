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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Газпром (3164) Европа (1476) Северный поток (1426) Дуда (643)

Дуда о "Северном потоке-2": Показывает безразличие Европы к безопасности Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Дуда о

Завершение строительства российского газопровода Nord Stream 2 демонстрирует равнодушие Европы к борьбе, которую ведет Украина за сохранение своей независимости.

Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода Nord Stream 2. Он будет транспортировать российский газ в Западную Европу и приносить миллиардные доходы агрессору, демонстрируя полную беспомощность и даже безразличие к тому факту, что с этого момента Украина окажется в еще большей опасности", - заявил польский лидер.

Дуда также напомнил, что никто из строивших или утверждавших проект этого газопровода не участвовал в недавнем саммите Крымской платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Польши Моравецкий: "Северный поток-2" дает Путину дополнительные инструменты для шантажа

Как сообщалось, российский монополист "Газпром" 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода Nord Stream 2. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря - в обход Украины. Единственным акционером проекта является Газпром.

16 сентября Владимир Зеленский создал рабочую группу для наработки предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.
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Топ комментарии
+15
Не было бы у нас 19-го года, можно было бы претензии и предьявы Европе выставлять. На собственную власть посмотрите и задайте вопрос сами себе : С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ЕВРОПА ДОЛЖНА БЕСПОКОИТЬСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ САМИ ВСЕ ХОТИТЕ "В ГЛАЗА ВРАГУ ПОСМОТРЕТЬ"??????????????
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22.09.2021 08:54
+5
Фрау Риббеннтроп очень постаралсь....,Пан Дуда....
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22.09.2021 08:42
+5
Європа перебуває в зоні комфорту і цікавиться своїми справами.
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22.09.2021 08:53
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Фрау Риббеннтроп очень постаралсь....,Пан Дуда....
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22.09.2021 08:42 Ответить
Гроші не пахнуть.

Європейцям не вперше набивати кишені за мовчанку, хай би які злочини вчиняли варвари на теренах України. Вони не розуміють, що самі отримають занепад, руйнування та війну.
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22.09.2021 08:47 Ответить
Європа перебуває в зоні комфорту і цікавиться своїми справами.
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22.09.2021 08:53 Ответить
Не было бы у нас 19-го года, можно было бы претензии и предьявы Европе выставлять. На собственную власть посмотрите и задайте вопрос сами себе : С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ЕВРОПА ДОЛЖНА БЕСПОКОИТЬСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ САМИ ВСЕ ХОТИТЕ "В ГЛАЗА ВРАГУ ПОСМОТРЕТЬ"??????????????
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22.09.2021 08:54 Ответить
Единственный правильный комментарий
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22.09.2021 08:56 Ответить
бабки не пахнут
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22.09.2021 08:58 Ответить
Так, пане шановний президент. Вони байдужі не тільки до України, а і до своїх народів, яких постійно намагається полонити Засрашка і все-таки ця нова Орда колись і посуне туди. Зараз вони невеликою кількістю перебралися на ПМЖ і гадять цим народам, а далі підуть більшими патріями і зроблять там православний талібан.
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22.09.2021 09:06 Ответить
А с каких это пор, Европа обязана быть озабочена "безопасностью Украины"? Может нам самим пора начинать чесать репу, а не клянчить бабло, тут же его разворовывая? Защищать свою территорию и своих граждан обязано Государство.
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22.09.2021 09:06 Ответить
Нам пора . Кому нам ? Пишущие здесь гневные комментарии ничего не решают и решить не могут . А те , кто получает и разворовывают средства ничего решать не собираются , их всё устраивает . Под одно понятие " нам " всех не объединишь .
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22.09.2021 09:12 Ответить
А кто бы сомневался . Это было давно ясно .
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22.09.2021 09:07 Ответить
Мавзолейные к примеру стоят НовоБелоруссию а начальником Гомельской области стал фюрер Лукашеску...
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22.09.2021 09:10 Ответить
Не только европейцы, наши барыги будут с радостью качать наш газ им.
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22.09.2021 09:14 Ответить
А що Європі залишається робити, з ким домовлятися, коли в Україні обирають як не кримінальника так коміка!
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22.09.2021 09:17 Ответить
Фишка тут в другом Анджей Дуда строит СПГ терминалы,а из Норвегии газок пойдет в Польшу и Украину....крысам Путлера нож в спину...
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22.09.2021 09:18 Ответить
Ну так поляки уже не первый год ведут целенаправленную работу, чтобы избавиться от вонючего кацапского газа. И уже со следующего года публично пошлют нах и пуйла и весь его газ-говно-пром. И это очень правильно.

Мне не понятно другое, почему у нас никто даже не почесался на эту тему ?! Ведь ВОЙНА идет уже восьмой год ! Но все почему-то думали, что АГРЕССОР продолжит и дальше качать нам газ. Это просто нонсенс какой-то !
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22.09.2021 09:51 Ответить
Зачем нам Европа, если мы имеем Найвэлычнишого Лидэра Современности....Если украинцы такие "мудрі", что избрали на этот пост "полный ноль", то пусть свои проблемы решают сами.... На вопрос, как нужно договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен...
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22.09.2021 10:13 Ответить
А Гордон при этом улыбался рот до ушей, как у Буратино.
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22.09.2021 11:33 Ответить
Увы, господин президент, безразличие к своей безопасности проявляет и сама Украина.

Иначе, ведь, не назовешь выбор президентом во время войны комика.

А комику главное, чтоб народ ржал.
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22.09.2021 10:25 Ответить
Судя по выступлениям в ООН наглядно проявляется блок стран поддерживающих Украину. Это США, Польша, Турция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания. К этим странам также можно отнести также Канаду, Швецию.. ( возможно еще кого то упустил, но это основные) "Старая континентальная Европа" как бандерлоги застыли перед взглядом крысиных глазок плешивого из питерских помоек.
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22.09.2021 10:31 Ответить
"Дуда о "Северном потоке-2": Показывает безразличие Европы к безопасности Украины"

_Речь уже давно отнюдь не про одну Украину! Показывает что безответственных болванов ничему не научила Вторая всемирная! Получат и третью.
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22.09.2021 10:34 Ответить
Как перекликается "борьба за независимость" с борьбой за сохранение транзита газа?
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22.09.2021 10:41 Ответить
Люди , какие претензии к ЕС,почему они должны теперь верить Украине что кацапы нам враги,посмотрите кто у нас в президенты выбран, 73 % выбирали,посмотрите какие рейтинги в Украине у ОПЗЖ,тех самых кто теперь поздравляет рф ,убийц Украины с победой на выборах, посмотрите что делает зе власть, открывает избирательные участки рф ,где сепары и ватоголовые выбоали руководство страны- окупанта, и аннексированого Крыма, за что мы боремся? В чем Европе поддерживать Украину,деньгами ,которые изчезнут в карманах зевласти,как и деньги на Ковид? Можно всех обвинять,но виноваты в недоверии и потере интереса к проблемам Украины сами граждане,выбравшие зесволочь.
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22.09.2021 11:10 Ответить
Когда на чаше весов интересы собственной страны (граждан) и интересы Украины, то выбор ... очевиден?
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22.09.2021 11:17 Ответить
Так Польша сама отказывается от покупки газа через Украину, потому что тянет к себе Балтик Пайп, а еще покупает СПГ. Это странно, когда одна страна, сокращающая транзит через Украину, хочет, чтобы другие страны так не делали.
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22.09.2021 11:33 Ответить
Европе даже полегчает, если (не дай Бог!) Россия поглотит Украину. Сразу проблема с Украиной отпадет.
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22.09.2021 13:12 Ответить
Большая часть немцев думают что Украина- это где-то в рашке. И им далеки наши проблемы- они хотят дешевый газ и не понимают за что рашке впаяли санкции и они не могут москалям продавать свою продукцию.

Так мне друг из Германии сказал. И сказал что обьяснять немцам бесполезно- так же как нам обьяснять тонкости разногласий между Суданом и Юж.Суданом, или хуситами в Йемене- понимают смысл 'только лишь не все'
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22.09.2021 14:48 Ответить
 
 