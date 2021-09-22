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Дуда про "Північний потік-2": Демонструє байдужість Європи до безпеки України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Дуда про

Завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до боротьби, яку веде Україна за збереження своєї незалежності.

Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2. Він транспортуватиме російський газ до Західної Європи та приноситиме мільярдні доходи агресору, демонструючи цілковиту безпорадність і навіть байдужість до того факту, що від цього моменту Україна опиниться у ще більшій небезпеці", - заявив польський лідер.

Дуда також нагадав, що жоден із тих, хто будував чи затверджував проєкт цього газопроводу не брав участі у нещодавньому саміті Кримської платформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький: "Північний потік-2" дає Путіну додаткові інструменти для шантажу

Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Його проклали з Росії до Німеччини дном Балтійського моря - в обхід України. Єдиним акціонером проєкту є "Газпром".

16 вересня Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Не было бы у нас 19-го года, можно было бы претензии и предьявы Европе выставлять. На собственную власть посмотрите и задайте вопрос сами себе : С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ЕВРОПА ДОЛЖНА БЕСПОКОИТЬСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ САМИ ВСЕ ХОТИТЕ "В ГЛАЗА ВРАГУ ПОСМОТРЕТЬ"??????????????
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22.09.2021 08:54
+5
Фрау Риббеннтроп очень постаралсь....,Пан Дуда....
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22.09.2021 08:42
+5
Європа перебуває в зоні комфорту і цікавиться своїми справами.
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22.09.2021 08:53
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Фрау Риббеннтроп очень постаралсь....,Пан Дуда....
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22.09.2021 08:42 Відповісти
Гроші не пахнуть.

Європейцям не вперше набивати кишені за мовчанку, хай би які злочини вчиняли варвари на теренах України. Вони не розуміють, що самі отримають занепад, руйнування та війну.
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22.09.2021 08:47 Відповісти
Європа перебуває в зоні комфорту і цікавиться своїми справами.
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22.09.2021 08:53 Відповісти
Не было бы у нас 19-го года, можно было бы претензии и предьявы Европе выставлять. На собственную власть посмотрите и задайте вопрос сами себе : С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ЕВРОПА ДОЛЖНА БЕСПОКОИТЬСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ САМИ ВСЕ ХОТИТЕ "В ГЛАЗА ВРАГУ ПОСМОТРЕТЬ"??????????????
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22.09.2021 08:54 Відповісти
Единственный правильный комментарий
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22.09.2021 08:56 Відповісти
бабки не пахнут
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22.09.2021 08:58 Відповісти
Так, пане шановний президент. Вони байдужі не тільки до України, а і до своїх народів, яких постійно намагається полонити Засрашка і все-таки ця нова Орда колись і посуне туди. Зараз вони невеликою кількістю перебралися на ПМЖ і гадять цим народам, а далі підуть більшими патріями і зроблять там православний талібан.
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22.09.2021 09:06 Відповісти
А с каких это пор, Европа обязана быть озабочена "безопасностью Украины"? Может нам самим пора начинать чесать репу, а не клянчить бабло, тут же его разворовывая? Защищать свою территорию и своих граждан обязано Государство.
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22.09.2021 09:06 Відповісти
Нам пора . Кому нам ? Пишущие здесь гневные комментарии ничего не решают и решить не могут . А те , кто получает и разворовывают средства ничего решать не собираются , их всё устраивает . Под одно понятие " нам " всех не объединишь .
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22.09.2021 09:12 Відповісти
А кто бы сомневался . Это было давно ясно .
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22.09.2021 09:07 Відповісти
Мавзолейные к примеру стоят НовоБелоруссию а начальником Гомельской области стал фюрер Лукашеску...
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22.09.2021 09:10 Відповісти
Не только европейцы, наши барыги будут с радостью качать наш газ им.
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22.09.2021 09:14 Відповісти
А що Європі залишається робити, з ким домовлятися, коли в Україні обирають як не кримінальника так коміка!
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22.09.2021 09:17 Відповісти
Фишка тут в другом Анджей Дуда строит СПГ терминалы,а из Норвегии газок пойдет в Польшу и Украину....крысам Путлера нож в спину...
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22.09.2021 09:18 Відповісти
Ну так поляки уже не первый год ведут целенаправленную работу, чтобы избавиться от вонючего кацапского газа. И уже со следующего года публично пошлют нах и пуйла и весь его газ-говно-пром. И это очень правильно.

Мне не понятно другое, почему у нас никто даже не почесался на эту тему ?! Ведь ВОЙНА идет уже восьмой год ! Но все почему-то думали, что АГРЕССОР продолжит и дальше качать нам газ. Это просто нонсенс какой-то !
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22.09.2021 09:51 Відповісти
Зачем нам Европа, если мы имеем Найвэлычнишого Лидэра Современности....Если украинцы такие "мудрі", что избрали на этот пост "полный ноль", то пусть свои проблемы решают сами.... На вопрос, как нужно договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным, В.Зеленский ответил:

"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен...
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22.09.2021 10:13 Відповісти
А Гордон при этом улыбался рот до ушей, как у Буратино.
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22.09.2021 11:33 Відповісти
Увы, господин президент, безразличие к своей безопасности проявляет и сама Украина.

Иначе, ведь, не назовешь выбор президентом во время войны комика.

А комику главное, чтоб народ ржал.
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22.09.2021 10:25 Відповісти
Судя по выступлениям в ООН наглядно проявляется блок стран поддерживающих Украину. Это США, Польша, Турция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания. К этим странам также можно отнести также Канаду, Швецию.. ( возможно еще кого то упустил, но это основные) "Старая континентальная Европа" как бандерлоги застыли перед взглядом крысиных глазок плешивого из питерских помоек.
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22.09.2021 10:31 Відповісти
"Дуда о "Северном потоке-2": Показывает безразличие Европы к безопасности Украины"

_Речь уже давно отнюдь не про одну Украину! Показывает что безответственных болванов ничему не научила Вторая всемирная! Получат и третью.
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22.09.2021 10:34 Відповісти
Как перекликается "борьба за независимость" с борьбой за сохранение транзита газа?
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22.09.2021 10:41 Відповісти
Люди , какие претензии к ЕС,почему они должны теперь верить Украине что кацапы нам враги,посмотрите кто у нас в президенты выбран, 73 % выбирали,посмотрите какие рейтинги в Украине у ОПЗЖ,тех самых кто теперь поздравляет рф ,убийц Украины с победой на выборах, посмотрите что делает зе власть, открывает избирательные участки рф ,где сепары и ватоголовые выбоали руководство страны- окупанта, и аннексированого Крыма, за что мы боремся? В чем Европе поддерживать Украину,деньгами ,которые изчезнут в карманах зевласти,как и деньги на Ковид? Можно всех обвинять,но виноваты в недоверии и потере интереса к проблемам Украины сами граждане,выбравшие зесволочь.
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22.09.2021 11:10 Відповісти
Когда на чаше весов интересы собственной страны (граждан) и интересы Украины, то выбор ... очевиден?
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22.09.2021 11:17 Відповісти
Так Польша сама отказывается от покупки газа через Украину, потому что тянет к себе Балтик Пайп, а еще покупает СПГ. Это странно, когда одна страна, сокращающая транзит через Украину, хочет, чтобы другие страны так не делали.
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22.09.2021 11:33 Відповісти
Европе даже полегчает, если (не дай Бог!) Россия поглотит Украину. Сразу проблема с Украиной отпадет.
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22.09.2021 13:12 Відповісти
Большая часть немцев думают что Украина- это где-то в рашке. И им далеки наши проблемы- они хотят дешевый газ и не понимают за что рашке впаяли санкции и они не могут москалям продавать свою продукцию.

Так мне друг из Германии сказал. И сказал что обьяснять немцам бесполезно- так же как нам обьяснять тонкости разногласий между Суданом и Юж.Суданом, или хуситами в Йемене- понимают смысл 'только лишь не все'
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22.09.2021 14:48 Відповісти
 
 