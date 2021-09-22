Дуда про "Північний потік-2": Демонструє байдужість Європи до безпеки України
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Завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до боротьби, яку веде Україна за збереження своєї незалежності.
Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якою була відповідь багатих північних країн на драму українського народу, котрий бореться за свою незалежність? Відповіддю стало спорудження великого газопроводу Nord Stream 2. Він транспортуватиме російський газ до Західної Європи та приноситиме мільярдні доходи агресору, демонструючи цілковиту безпорадність і навіть байдужість до того факту, що від цього моменту Україна опиниться у ще більшій небезпеці", - заявив польський лідер.
Дуда також нагадав, що жоден із тих, хто будував чи затверджував проєкт цього газопроводу не брав участі у нещодавньому саміті Кримської платформи.
Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Його проклали з Росії до Німеччини дном Балтійського моря - в обхід України. Єдиним акціонером проєкту є "Газпром".
16 вересня Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України.
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Європейцям не вперше набивати кишені за мовчанку, хай би які злочини вчиняли варвари на теренах України. Вони не розуміють, що самі отримають занепад, руйнування та війну.
Мне не понятно другое, почему у нас никто даже не почесался на эту тему ?! Ведь ВОЙНА идет уже восьмой год ! Но все почему-то думали, что АГРЕССОР продолжит и дальше качать нам газ. Это просто нонсенс какой-то !
"Надо говорить все очень просто: "что вы хотите?", "ваши условия?", "че вы к нам пришли?". Написали бы пункты. Я бы взял эти пункты - мир то нужен на наших условиях. Потом бы сказал: "А вот наши пункты". Где-то посредине бы сошлись", - подчеркнул шоумен...
Иначе, ведь, не назовешь выбор президентом во время войны комика.
А комику главное, чтоб народ ржал.
_Речь уже давно отнюдь не про одну Украину! Показывает что безответственных болванов ничему не научила Вторая всемирная! Получат и третью.
Так мне друг из Германии сказал. И сказал что обьяснять немцам бесполезно- так же как нам обьяснять тонкости разногласий между Суданом и Юж.Суданом, или хуситами в Йемене- понимают смысл 'только лишь не все'