Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противодействии антисемитизму, содействии приватизации и реализации права граждан на жилье

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в среду планируют рассмотреть во втором чтении законопроект № 5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Парламентарии также намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" и №5851 "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" по выполнению банками функций агентов валютного надзора", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время в первом чтении депутаты планируют рассмотреть проекты законов №5845 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг", №5397 "О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно уточнения некоторых положений и содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации" и альтернативный №5397-1, а также №4286 "О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты".

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Кроме этого, повестка дня предлагает нардепам к рассмотрению проект постановления №5251 "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье".