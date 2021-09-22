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Новости Политика Украины
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антисемитизм (229) валюта (3061) ВР (28822) жилье (877) приватизация (1036) регистрация (289)

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противодействии антисемитизму, содействии приватизации и реализации права граждан на жилье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противодействии антисемитизму, содействии приватизации и реализации права граждан на жилье

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в среду планируют рассмотреть во втором чтении законопроект № 5109 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Парламентарии также намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" и №5851 "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" по выполнению банками функций агентов валютного надзора", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время в первом чтении депутаты планируют рассмотреть проекты законов №5845 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг", №5397 "О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно уточнения некоторых положений и содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации" и альтернативный №5397-1, а также №4286 "О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты".

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Кроме этого, повестка дня предлагает нардепам к рассмотрению проект постановления №5251 "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье".
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Топ комментарии
+19
Как би не вийде сперечатись, що клан однієї національної групи організував у державі масштабну злочину організацію, яка грабує українську державу...
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22.09.2021 09:23
+16
А чем антисемиты хуже например антиалбанцев или антифиннов? Вроде как все народы равны? Или есть те, которые равнее остальных?
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22.09.2021 09:34
+16
В Украине уже впору усиливать борьбу с антиукраинизмом и украинофобией.
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22.09.2021 09:45
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Как би не вийде сперечатись, що клан однієї національної групи організував у державі масштабну злочину організацію, яка грабує українську державу...
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22.09.2021 09:23 Ответить
В різних країнах існують злочинні угрупування побудовані на національних основах.
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22.09.2021 09:47 Ответить
В нас вони вже давно існують. І грабують стільки ж.
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22.09.2021 09:49 Ответить
Скільки ще українці, будуть ходити не обрізаними?????? Це жахливий антисемітизм, що zhидам не комфортно пісю показувати у громадських саунах... Тому і Бубочка, ховає її за піаніною...
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22.09.2021 11:01 Ответить
Все правильно.
Против антисемитoв должны быть жeсткие законы. может быть и тут после этого закона прикроют рты всякие дикие уроды
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22.09.2021 09:31 Ответить
А чем антисемиты хуже например антиалбанцев или антифиннов? Вроде как все народы равны? Или есть те, которые равнее остальных?
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22.09.2021 09:34 Ответить
Найперше слід сказати про українофобів. В Києві і зараз повно контор, які не беруть на роботу, коли ти не спілкуєшся на общєпанятном.
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22.09.2021 10:06 Ответить
Албанцы не требуют признать свой язык вторым государственным, а финны там более. А кто среди равных народов выделяет себя, потому что "равнее" и выставляет территориальные претензии, тут все ясно.
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22.09.2021 10:18 Ответить
Есть четкие определения ООН, что такое антисемитизм. И наши законы должны опираться только на них, а не на фантазии некоторых активистов борьбы с антисемитизмом. А тут, в комментариях, никогда и не пахнет антисемитизмом, в понимании ООН.
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22.09.2021 09:42 Ответить
на чолі України представник єврейського народу, ви вважаєте це можливо в антисемітській країні?
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22.09.2021 09:43 Ответить
А почему только для антисемитов? А как же против антиукраинцев, антитатар. Да и против антиукраинорусских?
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22.09.2021 09:50 Ответить
Ни татары, ни албанцы не оккупировали часть Украины и не ведет там гибридную войну. А вот россияне (не путать это понятие с русскими вообще), включая не только русских, но и бурятов, чеченов и некоторую часть живущих в Рашке украинцев, это совсем другое дало.
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22.09.2021 10:08 Ответить
Ти про себе урод!!!!
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22.09.2021 09:57 Ответить
Та не питання, хай голосують.

Зразу після прийняття Закону про покарання за українофобство.

Як думаєте "юдейські слуги" проголосвють, чи обгидяться, в пошуку приводу, як би провалити голосування?
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22.09.2021 10:50 Ответить
антисемітизм- енто отношение до zhидов без должного восхищения?
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22.09.2021 11:06 Ответить
Притом, что есть понятия антисемитизма, определенные ООН. Нельзя допускать, чтобы эти зеленые уроды и их сообщники выдумывали какую-то отсебятину и нею ограничивали нам свободу слова и действий.
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22.09.2021 15:25 Ответить
Я впевнений, що антисемітизм явно не входить в найбільші проблеми України.
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22.09.2021 09:31 Ответить
У нас інші вкрай великі проблеми, які не бажає вирішувати влада, в якій ключові пости займають євреї, яким народ довірив їх вирішувати. Це в першу чергу олігархія, яку зараз очолює якраз єврей коломойський.
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22.09.2021 09:36 Ответить
Это второй по важности вопрос. Сразу после разрешения множественного гражданства... )))
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22.09.2021 12:21 Ответить
Антисемитизм это главная проблема для Украины. Даже главнее чем признание голодомора Израилем.
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22.09.2021 09:37 Ответить
...
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22.09.2021 09:39 Ответить
Ну и страна. Украина принимает Законы, чтобы защищать жидов, а не украинцев.
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22.09.2021 09:44 Ответить
Бо ми для них раби, а вони -- божий народ.
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22.09.2021 10:14 Ответить
Вони такий же божий народ, як я апостол Варфоломій
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22.09.2021 16:04 Ответить
В Украине уже впору усиливать борьбу с антиукраинизмом и украинофобией.
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22.09.2021 09:45 Ответить
Зробіть маленький крок - припиніть розуміти общєпанятний. В українофобів буде менше поживи. Повірте, перейшовши на українську, Ви побачите світ іншими очима.
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22.09.2021 12:09 Ответить
Я, так би мовити, російськомовний українець, так вийшло що я більшу частку свого життя прожив у російськомовному середовищу, але я вільно спілкуюся рідною мовою. На цьому сайті переважно коментую "кацапской", адже не всі володіють українською.
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22.09.2021 12:39 Ответить
Можна ж не особливо зважати на тих, хто не володіє українською. Зараз Гугл ім перекладає. Але справа Ваша. Я, наприклад "забув" общєпанятний, коли прочитав дещо з літератури "розстріляного відродження". Те саме було й з Василем Стусом та Григором Тютюнником. Вони починали як москвомовні літератори. Доки у вишах не ознайомилися з творами української літератури означеного періоду.
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22.09.2021 12:59 Ответить
Можете і не вгадувать ,ці мудрі люди закон об антіукраїнізмі не прймуть, не та мета панування- а кажете єу світі рівність (за голодор і репресії мовчу-може вже й закон вночі підписали) пошуткував не мовчатиму.
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22.09.2021 09:47 Ответить
Пожартував, а не "пошуткував".
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22.09.2021 10:17 Ответить
Борьба с антисемитизмом в стране где 70% населения выбрало президентом еврея..??? Это что, борьба с остальными 30%??))
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22.09.2021 09:52 Ответить
лучше бы зРада рассмотрела вопрос о противодействии антиукраинизму...
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22.09.2021 09:57 Ответить
Антисемитизм в Украину активно экспортируется из Рашки для того, чтобы опорочить Украину перед ЕС и США, а главное на допустить военно-технического сотрудничества с Израилем. У Рашки в этом направлении работают агенты Кедми и Сатановский, а для самой Рашки большинство еврейских граждан Украины - "жидобандеровцы", а та часть, которая симпатизирует России - просто "жиды".
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22.09.2021 09:57 Ответить
Ізраїль взагалі-то "сотрудничаєт" з рашкою, яка сприяла після "пабєди" в ООН захопленню Палестини і створенню країни Ізраїль. Крім того, жиди брали пряму участь у голодоморі, тому його й не визнають.
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22.09.2021 10:21 Ответить
Ви на утриманні в ОПи)))!?
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22.09.2021 11:17 Ответить
Пора на законодавчому рівні Україну перейменувати у Ісраїль а Київ у НЬЮ Телявів!!))
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22.09.2021 10:01 Ответить
То вже в Нью- Єрусалим...
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22.09.2021 13:06 Ответить
Протидія антисемитизму? А протидія українізації і знищення української культури, мови новою владлю нє?
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22.09.2021 10:01 Ответить
Найвеличніший якось сказав , що антисемітизм в Україні відсутній, невже брехав?
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22.09.2021 10:02 Ответить
Пліснява готується ховатися від кримінальних проваджень за злочини, за закон про антисимітизм.

Як чорні. Вбив людину і :"Ви переслідуєте мене через колір шкіри".
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22.09.2021 10:27 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противодействии антисемитизму .-Старший приказал: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион.
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22.09.2021 10:32 Ответить
Так у нас же немає ніякого антисемітизму - 73% голосують за коміка-єврея. Та він і сам визнав цей факт. Щось відчувають, суки пархаті...😉
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22.09.2021 10:35 Ответить
В країні простий українець ледь животіє, а це кодло буде приймати закони про антисемітизм... Це якась клініка!
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22.09.2021 10:41 Ответить
Вважаю, в країні де (прийнамі, номінально) усі нації мають рівні права - приймати закон роблячий неможливим будь - яку критику на адресу усім добре відомої "певної національної групи" - це і є нацизм.
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22.09.2021 11:15 Ответить
Антисемитизм в Украине??
80% власти - евреи. Это они против евреев?
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22.09.2021 11:21 Ответить
Ну какой еще антисемитизм в Державе ,когда во всех властных структурах,в т.ч.высших, полно лиц еврейской национальности,являющихся нацменьшинством..
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22.09.2021 11:25 Ответить
... ПОГРАБОВАНА і обпльована сіоністською БАНДОЮ злодійського племені = Україна - ... розуміють УБЛЮДКИ-ЗЛОДІЇ .. намагаються узаконити статус-кво ... такі дії матимуть ЗВОРОТНІЙ ефект ..питання Часу
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22.09.2021 12:05 Ответить
приймуть закон, і остаточно завершать захоплення влади...
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22.09.2021 13:08 Ответить
Кто то готовит отступною карту через 2,5. года в израеловк
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22.09.2021 13:10 Ответить
Може спочатку захистимо українців в Україні, а також українську мову!!!
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22.09.2021 13:25 Ответить
А ще мене хвилює, хто злив операцію по вагнерівцях і хто цей злочинець-зрадник!
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22.09.2021 13:28 Ответить
Украина как и Польша должна признать преступления против евреев во времена второй мировой войны. Трагедия в Бабьем Яру результат сотрудничества с нацистами, как и поляки содействовали и сдавали евреев на верую смерть.
Антисимизм глубоко сидит в украинцах и в поляках. Это видно и здесь .
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22.09.2021 13:40 Ответить
Голодомор для вас є геноцидом українців?
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22.09.2021 14:47 Ответить
Речь сейчас не о украинцах. Но да, голодомор это геноцид против укранцев тоже.
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22.09.2021 17:06 Ответить
Чому Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом українців?
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22.09.2021 19:45 Ответить
Не надо нагло брехать. Всем известно, что в отношении к Бабьему яру принцип был совсем другим. Фашисты объявили, чтобы евреи Киева собрались и их повезут в лучшее место. Поэтому они, не зная правды, сами собирались и шли куда их повели. А повели их в Бабий яр. Поэтому не надо так брехливо примазывать сюда украинцев.
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22.09.2021 16:52 Ответить
Сдавали аж в очереди стояли.
Освобождали квадратные метры от соседей евреев.
Признание преступления освобождает нацию. А то что ты пишеш похоже больше на совковую пропаганду. Мол время было такое, давайте забудем.
А давайте. Покайтесь, попросите прощения и забудем.
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22.09.2021 17:14 Ответить
Какая еще совковая пропаганда? Всем известен принцип, как проводился сбор евреев в Бабий яр https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/09/160929_ru_s_tsalyk_babyn_yarее
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22.09.2021 17:25 Ответить
Всем в Израиле известно как это работало.
BBC тут не экперт в этом вопросе
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22.09.2021 17:29 Ответить
Кроме того, еще 30 лет назад Кравчук попросил прощения от имени украинцев за преступления отдельных украинцев. Поэтому, сколько можно? Попросил и пора забыть.
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22.09.2021 17:29 Ответить
Мы скажем когда забывать.
Это право жертвы.
Право преступника терпеть наказание.
Так что закон надо принять
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22.09.2021 17:32 Ответить
Среди моих предков не было ни одного человека, замешаеного в каких либо действиях против евреев. Поэтому я и ею право сказать: п.н.х. урод.
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22.09.2021 20:01 Ответить
А ты случайно или не случайно не путинский ли провокатор? Похоже, что так. Я вас путиноидов насквозь вижу.
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22.09.2021 20:04 Ответить
Принятие закона о противодействии антисимитизму автоматически нарушает права других наций.Защищать надо только права Человека. Защита прав отдельной ,какой либо,категории может осуществляться только за щет прав других категорий.По сути любые законы о противодействии антисимитизму являются еврейским нацизмом.Что в итоге приведет к увеличению ненависти к евреям,и в преспективе к появлению настоящего холокоста,а не того мифическиго которым любят монипулировать евреи.
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22.09.2021 18:12 Ответить
 
 