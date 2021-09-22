Рада сьогодні розгляне законопроєкти про протидію антисемітизму, сприяння приватизації та реалізацію права громадян на житло

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу планують розглянути в другому читанні законопроєкт № 5109 "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Парламентарії також мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №4564 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та №5851 "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас у першому читанні депутати планують розглянути проєкти законів №5845 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг", №5397 "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації" та альтернативний №5397-1, а також №4286 "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".

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Окрім цього, порядок денний пропонує нардепам до розгляду проєкт постанови №5251 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло".