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антисемітизм (121) валюта (352) ВР (11779) житло (473) приватизація (373) реєстрація (173)

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про протидію антисемітизму, сприяння приватизації та реалізацію права громадян на житло

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про протидію антисемітизму, сприяння приватизації та реалізацію права громадян на житло

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу планують розглянути в другому читанні законопроєкт № 5109 "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Парламентарії також мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №4564 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" та №5851 "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Водночас у першому читанні депутати планують розглянути проєкти законів №5845 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг", №5397 "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації" та альтернативний №5397-1, а також №4286 "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".

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Окрім цього, порядок денний пропонує нардепам до розгляду проєкт постанови №5251 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Как би не вийде сперечатись, що клан однієї національної групи організував у державі масштабну злочину організацію, яка грабує українську державу...
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22.09.2021 09:23
+16
А чем антисемиты хуже например антиалбанцев или антифиннов? Вроде как все народы равны? Или есть те, которые равнее остальных?
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22.09.2021 09:34
+16
В Украине уже впору усиливать борьбу с антиукраинизмом и украинофобией.
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22.09.2021 09:45
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Как би не вийде сперечатись, що клан однієї національної групи організував у державі масштабну злочину організацію, яка грабує українську державу...
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22.09.2021 09:23 Відповісти
В різних країнах існують злочинні угрупування побудовані на національних основах.
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22.09.2021 09:47 Відповісти
В нас вони вже давно існують. І грабують стільки ж.
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22.09.2021 09:49 Відповісти
Скільки ще українці, будуть ходити не обрізаними?????? Це жахливий антисемітизм, що zhидам не комфортно пісю показувати у громадських саунах... Тому і Бубочка, ховає її за піаніною...
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22.09.2021 11:01 Відповісти
Все правильно.
Против антисемитoв должны быть жeсткие законы. может быть и тут после этого закона прикроют рты всякие дикие уроды
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22.09.2021 09:31 Відповісти
А чем антисемиты хуже например антиалбанцев или антифиннов? Вроде как все народы равны? Или есть те, которые равнее остальных?
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22.09.2021 09:34 Відповісти
Найперше слід сказати про українофобів. В Києві і зараз повно контор, які не беруть на роботу, коли ти не спілкуєшся на общєпанятном.
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22.09.2021 10:06 Відповісти
Албанцы не требуют признать свой язык вторым государственным, а финны там более. А кто среди равных народов выделяет себя, потому что "равнее" и выставляет территориальные претензии, тут все ясно.
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22.09.2021 10:18 Відповісти
Есть четкие определения ООН, что такое антисемитизм. И наши законы должны опираться только на них, а не на фантазии некоторых активистов борьбы с антисемитизмом. А тут, в комментариях, никогда и не пахнет антисемитизмом, в понимании ООН.
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22.09.2021 09:42 Відповісти
на чолі України представник єврейського народу, ви вважаєте це можливо в антисемітській країні?
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22.09.2021 09:43 Відповісти
А почему только для антисемитов? А как же против антиукраинцев, антитатар. Да и против антиукраинорусских?
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22.09.2021 09:50 Відповісти
Ни татары, ни албанцы не оккупировали часть Украины и не ведет там гибридную войну. А вот россияне (не путать это понятие с русскими вообще), включая не только русских, но и бурятов, чеченов и некоторую часть живущих в Рашке украинцев, это совсем другое дало.
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22.09.2021 10:08 Відповісти
Ти про себе урод!!!!
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22.09.2021 09:57 Відповісти
Та не питання, хай голосують.

Зразу після прийняття Закону про покарання за українофобство.

Як думаєте "юдейські слуги" проголосвють, чи обгидяться, в пошуку приводу, як би провалити голосування?
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22.09.2021 10:50 Відповісти
антисемітизм- енто отношение до zhидов без должного восхищения?
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22.09.2021 11:06 Відповісти
Притом, что есть понятия антисемитизма, определенные ООН. Нельзя допускать, чтобы эти зеленые уроды и их сообщники выдумывали какую-то отсебятину и нею ограничивали нам свободу слова и действий.
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22.09.2021 15:25 Відповісти
Я впевнений, що антисемітизм явно не входить в найбільші проблеми України.
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22.09.2021 09:31 Відповісти
У нас інші вкрай великі проблеми, які не бажає вирішувати влада, в якій ключові пости займають євреї, яким народ довірив їх вирішувати. Це в першу чергу олігархія, яку зараз очолює якраз єврей коломойський.
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22.09.2021 09:36 Відповісти
Это второй по важности вопрос. Сразу после разрешения множественного гражданства... )))
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22.09.2021 12:21 Відповісти
Антисемитизм это главная проблема для Украины. Даже главнее чем признание голодомора Израилем.
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22.09.2021 09:37 Відповісти
...
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22.09.2021 09:39 Відповісти
Ну и страна. Украина принимает Законы, чтобы защищать жидов, а не украинцев.
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22.09.2021 09:44 Відповісти
Бо ми для них раби, а вони -- божий народ.
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22.09.2021 10:14 Відповісти
Вони такий же божий народ, як я апостол Варфоломій
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22.09.2021 16:04 Відповісти
В Украине уже впору усиливать борьбу с антиукраинизмом и украинофобией.
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22.09.2021 09:45 Відповісти
Зробіть маленький крок - припиніть розуміти общєпанятний. В українофобів буде менше поживи. Повірте, перейшовши на українську, Ви побачите світ іншими очима.
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22.09.2021 12:09 Відповісти
Я, так би мовити, російськомовний українець, так вийшло що я більшу частку свого життя прожив у російськомовному середовищу, але я вільно спілкуюся рідною мовою. На цьому сайті переважно коментую "кацапской", адже не всі володіють українською.
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22.09.2021 12:39 Відповісти
Можна ж не особливо зважати на тих, хто не володіє українською. Зараз Гугл ім перекладає. Але справа Ваша. Я, наприклад "забув" общєпанятний, коли прочитав дещо з літератури "розстріляного відродження". Те саме було й з Василем Стусом та Григором Тютюнником. Вони починали як москвомовні літератори. Доки у вишах не ознайомилися з творами української літератури означеного періоду.
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Можете і не вгадувать ,ці мудрі люди закон об антіукраїнізмі не прймуть, не та мета панування- а кажете єу світі рівність (за голодор і репресії мовчу-може вже й закон вночі підписали) пошуткував не мовчатиму.
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22.09.2021 09:47 Відповісти
Пожартував, а не "пошуткував".
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22.09.2021 10:17 Відповісти
Борьба с антисемитизмом в стране где 70% населения выбрало президентом еврея..??? Это что, борьба с остальными 30%??))
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22.09.2021 09:52 Відповісти
лучше бы зРада рассмотрела вопрос о противодействии антиукраинизму...
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22.09.2021 09:57 Відповісти
Антисемитизм в Украину активно экспортируется из Рашки для того, чтобы опорочить Украину перед ЕС и США, а главное на допустить военно-технического сотрудничества с Израилем. У Рашки в этом направлении работают агенты Кедми и Сатановский, а для самой Рашки большинство еврейских граждан Украины - "жидобандеровцы", а та часть, которая симпатизирует России - просто "жиды".
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22.09.2021 09:57 Відповісти
Ізраїль взагалі-то "сотрудничаєт" з рашкою, яка сприяла після "пабєди" в ООН захопленню Палестини і створенню країни Ізраїль. Крім того, жиди брали пряму участь у голодоморі, тому його й не визнають.
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22.09.2021 10:21 Відповісти
Ви на утриманні в ОПи)))!?
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22.09.2021 11:17 Відповісти
Пора на законодавчому рівні Україну перейменувати у Ісраїль а Київ у НЬЮ Телявів!!))
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22.09.2021 10:01 Відповісти
То вже в Нью- Єрусалим...
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22.09.2021 13:06 Відповісти
Протидія антисемитизму? А протидія українізації і знищення української культури, мови новою владлю нє?
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22.09.2021 10:01 Відповісти
Найвеличніший якось сказав , що антисемітизм в Україні відсутній, невже брехав?
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22.09.2021 10:02 Відповісти
Пліснява готується ховатися від кримінальних проваджень за злочини, за закон про антисимітизм.

Як чорні. Вбив людину і :"Ви переслідуєте мене через колір шкіри".
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22.09.2021 10:27 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о противодействии антисемитизму .-Старший приказал: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион.
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22.09.2021 10:32 Відповісти
Так у нас же немає ніякого антисемітизму - 73% голосують за коміка-єврея. Та він і сам визнав цей факт. Щось відчувають, суки пархаті...😉
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22.09.2021 10:35 Відповісти
В країні простий українець ледь животіє, а це кодло буде приймати закони про антисемітизм... Це якась клініка!
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22.09.2021 10:41 Відповісти
Вважаю, в країні де (прийнамі, номінально) усі нації мають рівні права - приймати закон роблячий неможливим будь - яку критику на адресу усім добре відомої "певної національної групи" - це і є нацизм.
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22.09.2021 11:15 Відповісти
Антисемитизм в Украине??
80% власти - евреи. Это они против евреев?
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22.09.2021 11:21 Відповісти
Ну какой еще антисемитизм в Державе ,когда во всех властных структурах,в т.ч.высших, полно лиц еврейской национальности,являющихся нацменьшинством..
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22.09.2021 11:25 Відповісти
... ПОГРАБОВАНА і обпльована сіоністською БАНДОЮ злодійського племені = Україна - ... розуміють УБЛЮДКИ-ЗЛОДІЇ .. намагаються узаконити статус-кво ... такі дії матимуть ЗВОРОТНІЙ ефект ..питання Часу
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22.09.2021 12:05 Відповісти
приймуть закон, і остаточно завершать захоплення влади...
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Кто то готовит отступною карту через 2,5. года в израеловк
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22.09.2021 13:10 Відповісти
Може спочатку захистимо українців в Україні, а також українську мову!!!
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22.09.2021 13:25 Відповісти
А ще мене хвилює, хто злив операцію по вагнерівцях і хто цей злочинець-зрадник!
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22.09.2021 13:28 Відповісти
Украина как и Польша должна признать преступления против евреев во времена второй мировой войны. Трагедия в Бабьем Яру результат сотрудничества с нацистами, как и поляки содействовали и сдавали евреев на верую смерть.
Антисимизм глубоко сидит в украинцах и в поляках. Это видно и здесь .
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22.09.2021 13:40 Відповісти
Голодомор для вас є геноцидом українців?
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22.09.2021 14:47 Відповісти
Речь сейчас не о украинцах. Но да, голодомор это геноцид против укранцев тоже.
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22.09.2021 17:06 Відповісти
Чому Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом українців?
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22.09.2021 19:45 Відповісти
Не надо нагло брехать. Всем известно, что в отношении к Бабьему яру принцип был совсем другим. Фашисты объявили, чтобы евреи Киева собрались и их повезут в лучшее место. Поэтому они, не зная правды, сами собирались и шли куда их повели. А повели их в Бабий яр. Поэтому не надо так брехливо примазывать сюда украинцев.
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22.09.2021 16:52 Відповісти
Сдавали аж в очереди стояли.
Освобождали квадратные метры от соседей евреев.
Признание преступления освобождает нацию. А то что ты пишеш похоже больше на совковую пропаганду. Мол время было такое, давайте забудем.
А давайте. Покайтесь, попросите прощения и забудем.
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22.09.2021 17:14 Відповісти
Какая еще совковая пропаганда? Всем известен принцип, как проводился сбор евреев в Бабий яр https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/09/160929_ru_s_tsalyk_babyn_yarее
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22.09.2021 17:25 Відповісти
Всем в Израиле известно как это работало.
BBC тут не экперт в этом вопросе
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22.09.2021 17:29 Відповісти
Кроме того, еще 30 лет назад Кравчук попросил прощения от имени украинцев за преступления отдельных украинцев. Поэтому, сколько можно? Попросил и пора забыть.
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22.09.2021 17:29 Відповісти
Мы скажем когда забывать.
Это право жертвы.
Право преступника терпеть наказание.
Так что закон надо принять
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22.09.2021 17:32 Відповісти
Среди моих предков не было ни одного человека, замешаеного в каких либо действиях против евреев. Поэтому я и ею право сказать: п.н.х. урод.
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22.09.2021 20:01 Відповісти
А ты случайно или не случайно не путинский ли провокатор? Похоже, что так. Я вас путиноидов насквозь вижу.
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22.09.2021 20:04 Відповісти
Принятие закона о противодействии антисимитизму автоматически нарушает права других наций.Защищать надо только права Человека. Защита прав отдельной ,какой либо,категории может осуществляться только за щет прав других категорий.По сути любые законы о противодействии антисимитизму являются еврейским нацизмом.Что в итоге приведет к увеличению ненависти к евреям,и в преспективе к появлению настоящего холокоста,а не того мифическиго которым любят монипулировать евреи.
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22.09.2021 18:12 Відповісти
 
 