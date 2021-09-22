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За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, выявили 465 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве выявили 465 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 231117), зафиксировано три летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 266 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 147 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 18 девочек от 3 до 17 лет и 25 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Также зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5345).

За сутки в больницы Киева госпитализировали 81 больного коронавирусом и 70 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

138 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 219528).

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в следующих районах: Деснянском (72), Днепровском (71) и в Святошинском (62).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли три человека, выявили 465 новых случаев, - Кличко 01
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" Наконец" статистика по Ковиду вернулась в русло.. И Пидалик с неудачной попыткой изобразить "умное" лицо вернулся к своей основной работе ( правда он ее и не прекращал) ковидного диктора...Радио и ТВ. ( да подскажите ему что для не потери остатков 1,5% рейтинга ему лучше не появляться на экране, и уж тем более ни чего не "говорить", потому что легче медведя ездить на велосипеде и попугая говорить, чем Пидалику излагать заученный у зеркала текст. Поверьте виртуальные сообщения о нем, его " успехах" или показ его с расстояния 40-50 метров со спины только добавят ему десятые проценты рейтинга, а не наоборот).
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22.09.2021 10:45 Ответить
 
 