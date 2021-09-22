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Зеленский передал Гуттеришу список из почти 450 украинских политзаключенных, удерживаемых Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский передал Гуттеришу список из почти 450 украинских политзаключенных, удерживаемых Россией

В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Зеленский передал Гутерришу список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия Генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

"Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия", – отметил Владимир Зеленский.

Президент передал Генеральному секретарю ООН список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша о содействии в освобождении заключенных.

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Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе.

"Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются", – сообщил Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+3
І шо? Чистий піар.
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22.09.2021 11:12
+2
Борислав Береза

На официальной страничке президента Украины выложено сообщение о том, что в рамках своего визита он провел встречу в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, а потом в скобках указано с кем именно - American Jewish Committee. Назвать Американский Еврейский Комитет представителями бизнеса и потенциальными инвесторами - это бред высшей пробы. Дело в том, что AJC является старейшей еврейской правозащитной организацией. Понимаете? Это правозащитная организация, которая занимается защитой гражданских прав и свобод евреев, а также занимается адвокацией Израиля. Организация ведет борьбу со всеми формами дискриминации по отношению к евреям. Например, они занимаются борьбой с антисемитизмом. Эта структура не имеет никаких бизнес-направлений и не занимается инвестициями. Даже в Украину. Потому что это адвокаты и правозащитники. В общем, с таким же успехом Зеленский мог сообщить, что встретился с Главой ООН для обсуждения строительства участка дороги между Иванковом и Малином. Или обсудил с Международным Судом ООН проблематику установки МАФов в Киеве под руководством Ермака.

Это сообщение говорит о том, что либо президент не в адеквате и не понимает с кем встречался, либо это имитация бурной деятельности, которой прикрывают банальный туризм Зеленского за счёт налогоплательщиков Украины. В пользу этой версии говорит текст размещённый на сайте президента: "Глава государства ознакомил инвесторов с политикой безопасности на Донбассе и с вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток - 2». А чего он с ними тогда ещё не обсудил вопросы освоения Марса? Это имеет такое же отношение к AJC, как и то, что написано на сайте Зеленского. В общем, заканчивайте врать Володимир Зеленський. Особенно про инвестиции. Тем более, что мы еще не забыли сказки и фантазии ОП про миллиарды инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привёз в Украину величайший политическийлидерсовременности, но которые никто не видел. Эта брехня уже утомила.
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22.09.2021 11:13
+2
Сами всех бандитов кацапам отдали, вагнеровцев слили, взамен получили шиш с маслом, теперь пишите письма в ООН, мелким почерком...
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22.09.2021 11:36
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І шо? Чистий піар.
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22.09.2021 11:12 Ответить
Сами всех бандитов кацапам отдали, вагнеровцев слили, взамен получили шиш с маслом, теперь пишите письма в ООН, мелким почерком...
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22.09.2021 11:36 Ответить
Борислав Береза

На официальной страничке президента Украины выложено сообщение о том, что в рамках своего визита он провел встречу в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, а потом в скобках указано с кем именно - American Jewish Committee. Назвать Американский Еврейский Комитет представителями бизнеса и потенциальными инвесторами - это бред высшей пробы. Дело в том, что AJC является старейшей еврейской правозащитной организацией. Понимаете? Это правозащитная организация, которая занимается защитой гражданских прав и свобод евреев, а также занимается адвокацией Израиля. Организация ведет борьбу со всеми формами дискриминации по отношению к евреям. Например, они занимаются борьбой с антисемитизмом. Эта структура не имеет никаких бизнес-направлений и не занимается инвестициями. Даже в Украину. Потому что это адвокаты и правозащитники. В общем, с таким же успехом Зеленский мог сообщить, что встретился с Главой ООН для обсуждения строительства участка дороги между Иванковом и Малином. Или обсудил с Международным Судом ООН проблематику установки МАФов в Киеве под руководством Ермака.

Это сообщение говорит о том, что либо президент не в адеквате и не понимает с кем встречался, либо это имитация бурной деятельности, которой прикрывают банальный туризм Зеленского за счёт налогоплательщиков Украины. В пользу этой версии говорит текст размещённый на сайте президента: "Глава государства ознакомил инвесторов с политикой безопасности на Донбассе и с вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток - 2». А чего он с ними тогда ещё не обсудил вопросы освоения Марса? Это имеет такое же отношение к AJC, как и то, что написано на сайте Зеленского. В общем, заканчивайте врать Володимир Зеленський. Особенно про инвестиции. Тем более, что мы еще не забыли сказки и фантазии ОП про миллиарды инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привёз в Украину величайший политическийлидерсовременности, но которые никто не видел. Эта брехня уже утомила.
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22.09.2021 11:13 Ответить
обратите внимание на чувака в левом нижнем углу

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22.09.2021 11:16 Ответить
Чувак думає куди я потрапив з цим недоумком.
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22.09.2021 11:21 Ответить
ЗЕ вже возив вагони інвестицій з Оману, Катару та інших Еміратів. Куди ми їх будемо дівати?
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22.09.2021 11:18 Ответить
Цензор не тупи..... Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
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22.09.2021 11:21 Ответить
хорошо. правильно. было два хороших обмена, многих патриотов Украины освободили.

и ещё освободят.
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22.09.2021 11:23 Ответить
каких "два"? "многих" это скольких?
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22.09.2021 11:28 Ответить
найди и сам себе ответь, ты уже не маленький.
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22.09.2021 11:32 Ответить
Двоюродная сестра Олега Сенцова получив украинское гражданство решила уехать на Мацковию.... в концлагере жить захотела...
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22.09.2021 11:35 Ответить
За вагнерівців обміняв би багато заручників пуйла.

Але не схотів. Тепер корчить із себе милосердного.
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22.09.2021 11:48 Ответить
450 это численность парламента. Лучше бы их взяли в заложники
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22.09.2021 15:22 Ответить
 
 