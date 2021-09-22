Зеленский передал Гуттеришу список из почти 450 украинских политзаключенных, удерживаемых Россией
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В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Зеленский передал Гутерришу список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия Генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.
"Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия", – отметил Владимир Зеленский.
Президент передал Генеральному секретарю ООН список из почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша о содействии в освобождении заключенных.
Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе.
"Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются", – сообщил Владимир Зеленский.
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На официальной страничке президента Украины выложено сообщение о том, что в рамках своего визита он провел встречу в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, а потом в скобках указано с кем именно - American Jewish Committee. Назвать Американский Еврейский Комитет представителями бизнеса и потенциальными инвесторами - это бред высшей пробы. Дело в том, что AJC является старейшей еврейской правозащитной организацией. Понимаете? Это правозащитная организация, которая занимается защитой гражданских прав и свобод евреев, а также занимается адвокацией Израиля. Организация ведет борьбу со всеми формами дискриминации по отношению к евреям. Например, они занимаются борьбой с антисемитизмом. Эта структура не имеет никаких бизнес-направлений и не занимается инвестициями. Даже в Украину. Потому что это адвокаты и правозащитники. В общем, с таким же успехом Зеленский мог сообщить, что встретился с Главой ООН для обсуждения строительства участка дороги между Иванковом и Малином. Или обсудил с Международным Судом ООН проблематику установки МАФов в Киеве под руководством Ермака.
Это сообщение говорит о том, что либо президент не в адеквате и не понимает с кем встречался, либо это имитация бурной деятельности, которой прикрывают банальный туризм Зеленского за счёт налогоплательщиков Украины. В пользу этой версии говорит текст размещённый на сайте президента: "Глава государства ознакомил инвесторов с политикой безопасности на Донбассе и с вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток - 2». А чего он с ними тогда ещё не обсудил вопросы освоения Марса? Это имеет такое же отношение к AJC, как и то, что написано на сайте Зеленского. В общем, заканчивайте врать Володимир Зеленський. Особенно про инвестиции. Тем более, что мы еще не забыли сказки и фантазии ОП про миллиарды инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привёз в Украину величайший политическийлидерсовременности, но которые никто не видел. Эта брехня уже утомила.
и ещё освободят.
Але не схотів. Тепер корчить із себе милосердного.