Зеленський передав Гутеррішу список із майже 450 українських політв'язнів, утримуваних Росією
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У межах участі в 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Зеленський передав йому список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зеленський під час зустрічі наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі в подоланні глобальних викликів.
"Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія", - зазначив Володимир Зеленський.
Президент передав Генеральному секретарю ООН список із майже 450 українців, які утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша про сприяння у звільненні ув'язнених.
Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.
"Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають", – повідомив Володимир Зеленський.
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На официальной страничке президента Украины выложено сообщение о том, что в рамках своего визита он провел встречу в Нью-Йорке с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами, а потом в скобках указано с кем именно - American Jewish Committee. Назвать Американский Еврейский Комитет представителями бизнеса и потенциальными инвесторами - это бред высшей пробы. Дело в том, что AJC является старейшей еврейской правозащитной организацией. Понимаете? Это правозащитная организация, которая занимается защитой гражданских прав и свобод евреев, а также занимается адвокацией Израиля. Организация ведет борьбу со всеми формами дискриминации по отношению к евреям. Например, они занимаются борьбой с антисемитизмом. Эта структура не имеет никаких бизнес-направлений и не занимается инвестициями. Даже в Украину. Потому что это адвокаты и правозащитники. В общем, с таким же успехом Зеленский мог сообщить, что встретился с Главой ООН для обсуждения строительства участка дороги между Иванковом и Малином. Или обсудил с Международным Судом ООН проблематику установки МАФов в Киеве под руководством Ермака.
Это сообщение говорит о том, что либо президент не в адеквате и не понимает с кем встречался, либо это имитация бурной деятельности, которой прикрывают банальный туризм Зеленского за счёт налогоплательщиков Украины. В пользу этой версии говорит текст размещённый на сайте президента: "Глава государства ознакомил инвесторов с политикой безопасности на Донбассе и с вызовами в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток - 2». А чего он с ними тогда ещё не обсудил вопросы освоения Марса? Это имеет такое же отношение к AJC, как и то, что написано на сайте Зеленского. В общем, заканчивайте врать Володимир Зеленський. Особенно про инвестиции. Тем более, что мы еще не забыли сказки и фантазии ОП про миллиарды инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привёз в Украину величайший политическийлидерсовременности, но которые никто не видел. Эта брехня уже утомила.
и ещё освободят.
Але не схотів. Тепер корчить із себе милосердного.