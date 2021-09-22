Зеленскому сообщили о покушении на Шефира, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

В Нью-Йорке, где находится Зеленский, на момент совершения нападения была глубокая ночь.

Напомним, сегодня сообщалось, что стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.

В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

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