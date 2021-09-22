Зеленскому сообщили о покушении на Шефира, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
В Нью-Йорке, где находится Зеленский, на момент совершения нападения была глубокая ночь.
Напомним, сегодня сообщалось, что стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.
В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.
Топ комментарии
+19 Підлога Маккартні
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+12 Сергей Ворлог
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Пожалуйста, подождите...
А нас хотели в шефира а попали в шофера.
напевне і стріляли по авто від атб в бік лісу, коли авто призупинилось перед виїздом на трасу...тобто по лівому боку автівки
атб-маркет віддзеркалює кузов авто на світлині
курорел ))) капец.. (шоу с цирком и кордебалетом)))
Он еще решит остаться в штатах и не сможет посетить Трускавец.
Головний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Отто Ватерландер заявив про намір піти у відставку.
В якості причини він вказав той факт, що держкорпорація «не знаходиться в стадії розвитку» і він опасається, що вона «опуститься нижче своїх фінансових можливостей».
В перекладі з дипломатичної на зрозумілу це означає лише одне: підконтрольний Коломойському й Єрмаку Юрій Вітренко веде «Нафтогаз» до стагнації й банкрутства.
Також заяву про відставку написав фінансовий директор компанії Петер ван Дрілл.
Раніше, на початку вересня, з «Нафтогазу» звільнились всі три незалежних члени Наглядової ради.
Всі компетентні менеджери тікають з газового корабля - ніхто не хоче відповідати за загибель суперприбуткової компанії, яку пірати з ОП стрімко повертають у часи Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.
Перемог вам на лопаті
22.09.2021
Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
спит себе спокойно в мягкой люле преЗЕ.. отключил все средства связи.... а тут на те...
а если какое-то ЧП (не ну не сравнить конечно с перепугом чифира-шефира...а так по мелочи - война, рашка крым вернула))) а презЕ не в курсе???))))