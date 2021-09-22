РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12500 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
5 050 50
Зеленский (16612) покушение (968) стрельба (3159) Шефир_Сергей (117) Офис Президента (1693)

Зеленскому сообщили о покушении на Шефира, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Зеленскому сообщили о покушении на Шефира, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

 В Нью-Йорке, где находится Зеленский,  на момент совершения нападения была глубокая ночь.

Напомним, сегодня сообщалось, что стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира.

В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Также читайте: Шефир в безопасном месте, жив-здоров, но в шоковом состоянии. Уверен, что стреляли в него. У водителя три огнестрельных ранения, - Арахамия

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
22.09.2021 11:56
+13
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00
+12
Хотели кока а съели кука.

А нас хотели в шефира а попали в шофера.
показать весь комментарий
22.09.2021 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.09.2021 11:56 Ответить
прочитал как: "зеленскому сообщили подозрение о покушении на шефира... "
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00 Ответить
Вовчику танк прямо в ООН подогнали.....
показать весь комментарий
22.09.2021 12:32 Ответить
Пора нам всем поддержать Зеленского: видимо он пока делает правильно. Вот, в Америку поехал.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:12 Ответить
Хотели кока а съели кука.

А нас хотели в шефира а попали в шофера.
показать весь комментарий
22.09.2021 11:58 Ответить
а шериф наказал шахтер
показать весь комментарий
22.09.2021 11:59 Ответить
А разве машина не бронирована?
показать весь комментарий
22.09.2021 12:13 Ответить
атб-маркет в селі лісники якраз навпроти лісу за залізничною платформою...

напевне і стріляли по авто від атб в бік лісу, коли авто призупинилось перед виїздом на трасу...тобто по лівому боку автівки

атб-маркет віддзеркалює кузов авто на світлині
показать весь комментарий
22.09.2021 11:58 Ответить
АТБ перейменують в марткет "У невідомого снайпера".
показать весь комментарий
22.09.2021 13:11 Ответить
надеюсь, он понял, кто следующий.....
показать весь комментарий
22.09.2021 11:58 Ответить
Оскільки між зе і ше пробігла чорна кішка , то зе не дуже зрадів , що попали у водія 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.09.2021 11:59 Ответить
Зєля буде розпинатись в США, що його та його маладую_каманду хочуть повбивати олігархи, з якими він "бореться", як ніхто і ніколи не боровся.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00 Ответить
подоляк там уже рвет и мечет))) шефир жеж самый главный борцун с олигархами!)) а мы и не знали шо сценарист такой важный кур орел ))) капец.. (шоу с цирком и кордебалетом)))
показать весь комментарий
22.09.2021 12:03 Ответить
З олігархами в країні завжди такий бардак і кримінал в країні, вже майже 30 років
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00 Ответить
так! але чому відстріл почали з водія сценариста? не з сценариста.. а з водія (бо кулі падали рівнеько так, щоб не зачепити шефіра)
показать весь комментарий
22.09.2021 12:05 Ответить
може попередили - не чіпайте олігархів
показать весь комментарий
22.09.2021 12:06 Ответить
може... та не того попередили))) хіба воно якесь значуще??? сіренький кардинальчик?
показать весь комментарий
22.09.2021 12:12 Ответить
ЗЕ змикитив що це попередження і швидко заліз в бронепамперс.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:00 Ответить
Возможно этого Шерифа так долго не е..ли вопросы индейцев что их это так достало и они решили его замочить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:01 Ответить
А он так наделся, что будучи в США (алиби -100%), уберут лишний рот (подельника) на откатах ОП !
показать весь комментарий
22.09.2021 12:01 Ответить
Очень и очень жаль! Не попали в ЗЕ-тварь... Ничего, в следующий раз попадут...
показать весь комментарий
22.09.2021 12:01 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:02 Ответить
всрався среди ночи?
показать весь комментарий
22.09.2021 12:02 Ответить
Какое горе! Нас постигло...
показать весь комментарий
22.09.2021 12:02 Ответить
Напрасно напугали бубочку.

Он еще решит остаться в штатах и не сможет посетить Трускавец.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:03 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:03 Ответить
Зеленіє Нафтогаз



Головний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Отто Ватерландер заявив про намір піти у відставку.

В якості причини він вказав той факт, що держкорпорація «не знаходиться в стадії розвитку» і він опасається, що вона «опуститься нижче своїх фінансових можливостей».

В перекладі з дипломатичної на зрозумілу це означає лише одне: підконтрольний Коломойському й Єрмаку Юрій Вітренко веде «Нафтогаз» до стагнації й банкрутства.

Також заяву про відставку написав фінансовий директор компанії Петер ван Дрілл.

Раніше, на початку вересня, з «Нафтогазу» звільнились всі три незалежних члени Наглядової ради.

Всі компетентні менеджери тікають з газового корабля - ніхто не хоче відповідати за загибель суперприбуткової компанії, яку пірати з ОП стрімко повертають у часи Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.

Перемог вам на лопаті
показать весь комментарий
22.09.2021 12:04 Ответить
Зараз навколо Янелоха буде ще більше бодігардів, вони будуть навіть там, де його ніколи не було і не буде. Це сцикло на охорону своєї нікчемної персони витратить усі наші бюджетні кошти. Шоб вас там усіх повбивали, курви.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:06 Ответить
Вообще-то он - легитимный Президент Украины . И покушение на его официального советника, среди бела дня, из автомата, в центре Украины, под Киевом - это из ряда вон выходящее событие. Покруче , чем у Скрипаля.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:21 Ответить
Та ти шо ? А ми вже так повірили в це шоу ! Ой йо йой як повірили !
показать весь комментарий
22.09.2021 13:27 Ответить
Позвонили, перелякали, до ранку зЄлох не міг заснути, дрижаки ловив, ще й до бабки тепер везти, перелік викачувати
показать весь комментарий
22.09.2021 12:06 Ответить
Налякане чмо попросить політичного притулку в Штатах-додомку боязко вертати.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:07 Ответить
Хроника одного президента
22.‎09.‎2021


Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:07 Ответить
так его разбудили??? или только СМСсок натолкали???

спит себе спокойно в мягкой люле преЗЕ.. отключил все средства связи.... а тут на те...

а если какое-то ЧП (не ну не сравнить конечно с перепугом чифира-шефира...а так по мелочи - война, рашка крым вернула))) а презЕ не в курсе???))))
показать весь комментарий
22.09.2021 12:08 Ответить
тепер Зе буде на бронепоїзді їздити а кортеж стане в 3 рази більший
показать весь комментарий
22.09.2021 12:14 Ответить
Почему я НЕ ВЕРЮ? Вот с гранатомета, это было бы убедительно
показать весь комментарий
22.09.2021 12:14 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:20 Ответить
ну ви там визначтесь на кого нападали? На машину, чи на шифера? Бо по результатам явно видно, що нападали на машину, а не на шифера.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:23 Ответить
Ну вот нафига бубасику сообщали, он сейчас политическое убежище в США клянчить начнет...
показать весь комментарий
22.09.2021 12:25 Ответить
Щоб був привід не позоритися з виступом на Асамблеї і терміново летіти в Київ і взяти цю подію під особистий контроль.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:39 Ответить
До бубасика даже не доходит как он позорится.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:07 Ответить
Штани поміняли?
показать весь комментарий
22.09.2021 12:35 Ответить
Во сколько памперсов обошлать новость для найвэлычнейшего?
показать весь комментарий
22.09.2021 12:38 Ответить
Месяц назад был сериал чаус, теперь сериал чайфир. Главное - быдло не должно обращать внимание на зашквар с вагнеровцами
показать весь комментарий
22.09.2021 12:57 Ответить
Напрасно ремонт делали во всех резиденциях кремлёвской куклы.... Теперь он переселится с первой ледей в подземный бункер.... Как и его кремлёвский шеф - шизанутая полудохлая крыса путен.... Общаться будет с внешним миром только по почте - в смартфон может быть заложена взрывчатка....
показать весь комментарий
22.09.2021 12:59 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 12:59 Ответить
Сообщили о провале покушения
показать весь комментарий
22.09.2021 13:00 Ответить
Зеленскому сообщили о покушении на Шафира

показать весь комментарий
22.09.2021 13:10 Ответить
А как Зе под стол прятался, когда сирена хоккеистам перерыв обьявляла. И ведь охрану в сто бойцов он себе с самого избрания взял. Боялся, но не демонстрантов.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:12 Ответить
 
 