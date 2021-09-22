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Зеленському повідомили про замах на Шефіра, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Зеленському повідомили про замах на Шефіра, - ОП

Президент України Володимир Зеленський був оперативно поінформований про замах на його першого помічника Сергія Шефіра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

У Нью-Йорку, де перебуває Зеленський, на момент скоєння нападу була глибока ніч.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.

У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.

Також читайте: Шефір у безпечному місці, живий-здоровий, але в шоковому стані. Упевнений, що стріляли в нього. У водія три вогнепальні поранення, - Арахамія. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
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22.09.2021 11:56
+13
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22.09.2021 12:00
+12
Хотели кока а съели кука.

А нас хотели в шефира а попали в шофера.
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22.09.2021 11:58
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22.09.2021 11:56 Відповісти
прочитал как: "зеленскому сообщили подозрение о покушении на шефира... "
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22.09.2021 12:00 Відповісти
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22.09.2021 12:00 Відповісти
Вовчику танк прямо в ООН подогнали.....
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22.09.2021 12:32 Відповісти
Пора нам всем поддержать Зеленского: видимо он пока делает правильно. Вот, в Америку поехал.
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22.09.2021 12:12 Відповісти
Хотели кока а съели кука.

А нас хотели в шефира а попали в шофера.
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22.09.2021 11:58 Відповісти
а шериф наказал шахтер
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22.09.2021 11:59 Відповісти
А разве машина не бронирована?
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22.09.2021 12:13 Відповісти
атб-маркет в селі лісники якраз навпроти лісу за залізничною платформою...

напевне і стріляли по авто від атб в бік лісу, коли авто призупинилось перед виїздом на трасу...тобто по лівому боку автівки

атб-маркет віддзеркалює кузов авто на світлині
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22.09.2021 11:58 Відповісти
АТБ перейменують в марткет "У невідомого снайпера".
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22.09.2021 13:11 Відповісти
надеюсь, он понял, кто следующий.....
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22.09.2021 11:58 Відповісти
Оскільки між зе і ше пробігла чорна кішка , то зе не дуже зрадів , що попали у водія 🤣🤣🤣
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22.09.2021 11:59 Відповісти
Зєля буде розпинатись в США, що його та його маладую_каманду хочуть повбивати олігархи, з якими він "бореться", як ніхто і ніколи не боровся.
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22.09.2021 12:00 Відповісти
подоляк там уже рвет и мечет))) шефир жеж самый главный борцун с олигархами!)) а мы и не знали шо сценарист такой важный кур орел ))) капец.. (шоу с цирком и кордебалетом)))
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22.09.2021 12:03 Відповісти
З олігархами в країні завжди такий бардак і кримінал в країні, вже майже 30 років
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22.09.2021 12:00 Відповісти
так! але чому відстріл почали з водія сценариста? не з сценариста.. а з водія (бо кулі падали рівнеько так, щоб не зачепити шефіра)
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22.09.2021 12:05 Відповісти
може попередили - не чіпайте олігархів
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22.09.2021 12:06 Відповісти
може... та не того попередили))) хіба воно якесь значуще??? сіренький кардинальчик?
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22.09.2021 12:12 Відповісти
ЗЕ змикитив що це попередження і швидко заліз в бронепамперс.
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22.09.2021 12:00 Відповісти
Возможно этого Шерифа так долго не е..ли вопросы индейцев что их это так достало и они решили его замочить
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22.09.2021 12:01 Відповісти
А он так наделся, что будучи в США (алиби -100%), уберут лишний рот (подельника) на откатах ОП !
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22.09.2021 12:01 Відповісти
Очень и очень жаль! Не попали в ЗЕ-тварь... Ничего, в следующий раз попадут...
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22.09.2021 12:01 Відповісти
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22.09.2021 12:02 Відповісти
всрався среди ночи?
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22.09.2021 12:02 Відповісти
Какое горе! Нас постигло...
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22.09.2021 12:02 Відповісти
Напрасно напугали бубочку.

Он еще решит остаться в штатах и не сможет посетить Трускавец.
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22.09.2021 12:03 Відповісти
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22.09.2021 12:03 Відповісти
Зеленіє Нафтогаз



Головний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Отто Ватерландер заявив про намір піти у відставку.

В якості причини він вказав той факт, що держкорпорація «не знаходиться в стадії розвитку» і він опасається, що вона «опуститься нижче своїх фінансових можливостей».

В перекладі з дипломатичної на зрозумілу це означає лише одне: підконтрольний Коломойському й Єрмаку Юрій Вітренко веде «Нафтогаз» до стагнації й банкрутства.

Також заяву про відставку написав фінансовий директор компанії Петер ван Дрілл.

Раніше, на початку вересня, з «Нафтогазу» звільнились всі три незалежних члени Наглядової ради.

Всі компетентні менеджери тікають з газового корабля - ніхто не хоче відповідати за загибель суперприбуткової компанії, яку пірати з ОП стрімко повертають у часи Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.

Перемог вам на лопаті
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22.09.2021 12:04 Відповісти
Зараз навколо Янелоха буде ще більше бодігардів, вони будуть навіть там, де його ніколи не було і не буде. Це сцикло на охорону своєї нікчемної персони витратить усі наші бюджетні кошти. Шоб вас там усіх повбивали, курви.
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22.09.2021 12:06 Відповісти
Вообще-то он - легитимный Президент Украины . И покушение на его официального советника, среди бела дня, из автомата, в центре Украины, под Киевом - это из ряда вон выходящее событие. Покруче , чем у Скрипаля.
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22.09.2021 12:21 Відповісти
Та ти шо ? А ми вже так повірили в це шоу ! Ой йо йой як повірили !
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22.09.2021 13:27 Відповісти
Позвонили, перелякали, до ранку зЄлох не міг заснути, дрижаки ловив, ще й до бабки тепер везти, перелік викачувати
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22.09.2021 12:06 Відповісти
Налякане чмо попросить політичного притулку в Штатах-додомку боязко вертати.
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22.09.2021 12:07 Відповісти
Хроника одного президента
22.‎09.‎2021


Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
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22.09.2021 12:07 Відповісти
так его разбудили??? или только СМСсок натолкали???

спит себе спокойно в мягкой люле преЗЕ.. отключил все средства связи.... а тут на те...

а если какое-то ЧП (не ну не сравнить конечно с перепугом чифира-шефира...а так по мелочи - война, рашка крым вернула))) а презЕ не в курсе???))))
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22.09.2021 12:08 Відповісти
тепер Зе буде на бронепоїзді їздити а кортеж стане в 3 рази більший
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22.09.2021 12:14 Відповісти
Почему я НЕ ВЕРЮ? Вот с гранатомета, это было бы убедительно
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22.09.2021 12:14 Відповісти
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22.09.2021 12:20 Відповісти
ну ви там визначтесь на кого нападали? На машину, чи на шифера? Бо по результатам явно видно, що нападали на машину, а не на шифера.
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22.09.2021 12:23 Відповісти
Ну вот нафига бубасику сообщали, он сейчас политическое убежище в США клянчить начнет...
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22.09.2021 12:25 Відповісти
Щоб був привід не позоритися з виступом на Асамблеї і терміново летіти в Київ і взяти цю подію під особистий контроль.
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22.09.2021 12:39 Відповісти
До бубасика даже не доходит как он позорится.
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22.09.2021 13:07 Відповісти
Штани поміняли?
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22.09.2021 12:35 Відповісти
Во сколько памперсов обошлать новость для найвэлычнейшего?
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22.09.2021 12:38 Відповісти
Месяц назад был сериал чаус, теперь сериал чайфир. Главное - быдло не должно обращать внимание на зашквар с вагнеровцами
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Напрасно ремонт делали во всех резиденциях кремлёвской куклы.... Теперь он переселится с первой ледей в подземный бункер.... Как и его кремлёвский шеф - шизанутая полудохлая крыса путен.... Общаться будет с внешним миром только по почте - в смартфон может быть заложена взрывчатка....
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22.09.2021 12:59 Відповісти
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Сообщили о провале покушения
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22.09.2021 13:00 Відповісти
Зеленскому сообщили о покушении на Шафира

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22.09.2021 13:10 Відповісти
А как Зе под стол прятался, когда сирена хоккеистам перерыв обьявляла. И ведь охрану в сто бойцов он себе с самого избрания взял. Боялся, но не демонстрантов.
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22.09.2021 13:12 Відповісти
 
 