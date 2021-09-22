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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли автомобиль Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - отметила она.

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого госпитализировали", - напомнила Венедиктова.

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Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе 01

Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

"Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на данной теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", - резюмировала она.

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водительВ полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+44
Так в кого стреляли? В водителя. Покушение на водителя. Или тебе, Венедиктова, повилазило?
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22.09.2021 12:05
+33
Дура, по-серьёзному, от машины бы осталась горка пепла. Инсценировка для зебыдла.
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22.09.2021 12:07
+33
Чому з боку водія вистріли, якщо хотіли вбити пасажира ?

Чи не чергове "кіно" від 95 кварталу, щоб далі тримати свій лохторат в очікуванні чергової серії ?
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22.09.2021 12:07
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"Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры." - ого!!А когда патриотов взрывали пачками,тоже вся шобла в полном составе приезжала?
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22.09.2021 12:35 Ответить
Історія повторюється двічі: перший раз трагедія, другий раз - фарс.

Шмаркля недолуго повторює кроки пуйла. Правда, той підривав житлові будинки з людьми і розстрілював дітей в школах, щоб утвердитись у владі, а блазень організовує убогі замахи на свою прислугу.

Ло речі, закон про олігархів з цієї ж теми. Там одна ціль - підім`яти під себе ЗМІ. Надіємось, в шмарклі з того вийде те саме, що і з тим шифером. Тут одна проблема - а водій в чому винен?
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22.09.2021 12:39 Ответить
ой как аккуратно "прошито" ...))) чтоб не дай Боже в когонить не попасть))) прямо ювелирная работа...
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22.09.2021 12:40 Ответить
До Порошенка! До Порошенка йдіть! То точно він все влаштував
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22.09.2021 12:43 Ответить
Та Порошенко тут до чого...??? Він не зміг би наважитись... Він тільки в останню мить може вискочити на грейдер і почати набирати рейтинг.... Ні порох ту не при ділах ..Або Шефір замазався десь або акт помсти...
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22.09.2021 12:54 Ответить
Справді, версія націоналістів не розглядається. Бо де в Україні ті націоналісти?!
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22.09.2021 13:04 Ответить
так а тут нет сомнений это он все и сделал причем лично
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22.09.2021 13:36 Ответить
зауваження "криміналістам" - на фотці видно, що зі сторони водія наявні отвори з шести куль. Інші отвори з куль, про що свічить знак на даху автомобіля були випущені взад автомобіля, коли він відділився від траекторії стрілка. Так що били і по пасажиру. Автомат АКМ легкових пробиває навильот, АК - 74; схильний до значних рикошетів. А кучність влучаннь по скоростній мішені може свідчити що постріли були з віддалі 40-50 м. Нехай запросять спеціалістів ФБР, бо наш самий головний експерт може продати експертизу.
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22.09.2021 12:45 Ответить
Цікаві постріли...))) Як що ні хто не бачив того хто стрілляв... То...стрілляли з далеку ..судячі з дірок на авто дві черги ..перша прийшлась розсипом по переду ..друга більш кучно по лівому боці..

Тобто...нападник боявся засвітитись і вирішив стріляти з далку.. тому думав що попаду не попаду - не ризикував значить чіткої задачі вбити мабуть не було.. а це говорить про те що не планувалось вбивство..Виходить стріляв не професійний кілер бо тоді б було 2 постріли і один загиблий Акція залякування або "месник"

Одним словом не професійно і не борзо... задача була не вбити і нападник боявся ризикувати. Мені так здається.
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22.09.2021 12:51 Ответить
якби була задача вбити, то стріляв би впритул і було би два трупа
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22.09.2021 14:21 Ответить
Ты там был или планировал этот цирк?
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22.09.2021 14:22 Ответить
Що я десь тебе образив...))))) Мабуть коли сказав що "нападник боявся ризикувати"???())) А чого тебе це так образило...???
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22.09.2021 16:41 Ответить
Чего ему боятся в лесу? Стреляя просто по авто ,без охраны и брони? 7.62,с АКМ 18 попаданий , цирк.
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22.09.2021 16:46 Ответить
...Ох и любят они снимать кино, эти квартальцы. А 73% любят красивые шоу.
Нашли друг друга, слились, такскать, в экстазе. Ща будут по всем каналам обсасывать новость. Шо угодно, абы отвлечь от вагнергейта.
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22.09.2021 12:55 Ответить
Авжеж! Переляк якогось г*на значно важливіший.
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22.09.2021 13:21 Ответить
Хотели бы убить, убили бы наверняка. Больше на имитацию похоже. А водитель - расходный материал.
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22.09.2021 12:57 Ответить
Та ні навіть с заду є дірки... Три черги... остання взагалі по горобцях майже... Точно не професіонал стріляв... може поряд колись стояв зі зброєю...
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22.09.2021 13:18 Ответить
Серйозні , несерйозні - какая разніца?
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22.09.2021 13:22 Ответить
Розвод для зедибілів...
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22.09.2021 13:28 Ответить
Сам себе режиссер постановка погорелого театра если бі хотели серьезно то віполнили в полном обьеме

Или єто предупреждение ЗЕ команде уже достали всех
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22.09.2021 13:39 Ответить
Конечно! "Слуг народа" начали отстреливать! Или как?
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22.09.2021 13:42 Ответить
В багатоповерховому будинку, в якому я проживаю, проживає цілий поліцейськи, то він 10-20 разів на день буває дома, будує гараж, таке нещасття може щось розкрити?
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22.09.2021 13:43 Ответить
Я теж знаю цілого слідчого, крім бабла і понтів його нічого не хвилює.
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22.09.2021 14:25 Ответить
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22.09.2021 13:52 Ответить
Во-первых, граждане уже давно вынуждены существовать (жизнью это назвать трудно) в обстановке, характеризующейся, как "невыносимая лёгкость бытия"©.

Во-вторых, очень смахивает на то, что расстреливали именно автомобиль. Хотели бы зажмурить Шефира, то зажмурили бы
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22.09.2021 13:54 Ответить
Зєля Маріонетка, це не серіал, тому все це тупо та безглуздо.. втім залишки 73% здатні повірити і не в таке.. якщо грохнуть саму Зєлю - тоді може хтось і повірить.. та зітхне з полегшенням, з надією на майбутнє.. наразі - все тупо і безглуздо, і каталізатором подій є та жОПа Зєлі з "господинєю на довєрії", та сама, з емоціональним пісюаністом-наркоманом.. наголосували кіно з сіквелами, дебіли-експериментатори.. діти вам, жлобам, не подякують..(
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22.09.2021 13:54 Ответить
Готовится замена Венедиктовой на Баканова - Речинский
22 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2



Это просто гениально. Махрового мошенника Наумова Баканов теперь пытается пристроить в ГПУ.


Такой информацией поделился около час назад в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.

«Зеркало недели»: «По информации наших источников, возможна еще одна кадровая ротация из этого ряда. Правда, после реформы СБУ. Оптимизированную службу (5-6 тысяч вместо 30) оставит Иван Баканов.

Переход нынешнего главы СБУ в кресло Генпрокурора уже сейчас активно готовится.

Ирина Венедиктова как может отбивается от внедрения в Офис экс-главы службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

-

Баканов пытается легализовать статус фигуранта громких расследований о крышевании контрабанды, без которого он и шага не мог ступить.

Наумов был снят с должности, но не с потоков. Его теневой офис, обустроенный рядом с СБУ, по-прежнему принимает тех же клиентов и по рангу, и по бизнесу.

При этом трудоустроенный в Офис генпрокурора Наумов вполне может заняться делом Гео Лероса, открытым по информации анонимного телеграм-канала.

И это не комедийный сериал, а реальность, пришедшая к нам из сериала.

О которой президент вряд ли рискнет говорить со своей фракцией в Трускавце, на торжественно заявленном «фундаментальном совещании».»
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22.09.2021 13:58 Ответить
Каких-то бандюков подрезали на трассе. Делов-то.
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22.09.2021 14:01 Ответить
Не смешите! "Вызов правоохранительным органам", сміх та й годі! Яким органам? Органам начхати на свої обов'язки.
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22.09.2021 14:21 Ответить
профффесіонали беруться за діло. Гроза злочинності ***
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22.09.2021 14:23 Ответить
***** от бандити навіть автоматичну вогнепальну зброю мають, а звичайні, законослухняні громадяни, пістолета купити не можуть, а дарують, направо-наліво, є серед них і ті хто заслужив, але багато просто купили, бо можуть.
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22.09.2021 14:23 Ответить
калломойский в кустах с автоматом сидел . шо тут непонятно . на стадионе с арахамчиком не перетерли ..нормально .. про алигархов и вот результат --- шифер бене под ствол попал
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22.09.2021 14:26 Ответить
на сегодня других новостей кроме побитого шифера нет?
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22.09.2021 14:36 Ответить
Разве это вызов? Когда не Систему, а обычных граждан будете обслуживать?!

1) вот вызов.

2) вот вызов.
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22.09.2021 14:39 Ответить
>Брошен вызов правоохранительной системе

Ахахахахаха.....

Такой системьі у нас нет. Есть только "системно правоохренительная"!
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22.09.2021 15:13 Ответить
верно заявила.
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22.09.2021 21:04 Ответить
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