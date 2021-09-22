Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли автомобиль Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - отметила она.

"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого госпитализировали", - напомнила Венедиктова.

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Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).

"Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на данной теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", - резюмировала она.

Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.