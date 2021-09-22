Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Я подтверждаю факт: действительно неустановленные лица расстреляли автомобиль Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - отметила она.
"Сегодня брошен вызов правоохранительной системе - утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого госпитализировали", - напомнила Венедиктова.
Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст.115 УКУ).
"Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на данной теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", - резюмировала она.
Как сообщалось, 22 сентября стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.
Пожалуйста, подождите...
Шмаркля недолуго повторює кроки пуйла. Правда, той підривав житлові будинки з людьми і розстрілював дітей в школах, щоб утвердитись у владі, а блазень організовує убогі замахи на свою прислугу.
Ло речі, закон про олігархів з цієї ж теми. Там одна ціль - підім`яти під себе ЗМІ. Надіємось, в шмарклі з того вийде те саме, що і з тим шифером. Тут одна проблема - а водій в чому винен?
Тобто...нападник боявся засвітитись і вирішив стріляти з далку.. тому думав що попаду не попаду - не ризикував значить чіткої задачі вбити мабуть не було.. а це говорить про те що не планувалось вбивство..Виходить стріляв не професійний кілер бо тоді б було 2 постріли і один загиблий Акція залякування або "месник"
Одним словом не професійно і не борзо... задача була не вбити і нападник боявся ризикувати. Мені так здається.
Нашли друг друга, слились, такскать, в экстазе. Ща будут по всем каналам обсасывать новость. Шо угодно, абы отвлечь от вагнергейта.
Или єто предупреждение ЗЕ команде уже достали всех
Во-вторых, очень смахивает на то, что расстреливали именно автомобиль. Хотели бы зажмурить Шефира, то зажмурили бы
22 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Это просто гениально. Махрового мошенника Наумова Баканов теперь пытается пристроить в ГПУ.
Такой информацией поделился около час назад в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«Зеркало недели»: «По информации наших источников, возможна еще одна кадровая ротация из этого ряда. Правда, после реформы СБУ. Оптимизированную службу (5-6 тысяч вместо 30) оставит Иван Баканов.
Переход нынешнего главы СБУ в кресло Генпрокурора уже сейчас активно готовится.
Ирина Венедиктова как может отбивается от внедрения в Офис экс-главы службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
-
Баканов пытается легализовать статус фигуранта громких расследований о крышевании контрабанды, без которого он и шага не мог ступить.
Наумов был снят с должности, но не с потоков. Его теневой офис, обустроенный рядом с СБУ, по-прежнему принимает тех же клиентов и по рангу, и по бизнесу.
При этом трудоустроенный в Офис генпрокурора Наумов вполне может заняться делом Гео Лероса, открытым по информации анонимного телеграм-канала.
И это не комедийный сериал, а реальность, пришедшая к нам из сериала.
О которой президент вряд ли рискнет говорить со своей фракцией в Трускавце, на торжественно заявленном «фундаментальном совещании».»
1) вот вызов.
2) вот вызов.
Ахахахахаха.....
Такой системьі у нас нет. Есть только "системно правоохренительная"!