Венедіктова про стрілянину по Шефіру: Кинуто виклик правоохоронній системі. ФОТО

За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - зазначила вона.

"Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі - зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника Президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - нагадала Венедіктова.

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Генпрокурор зазначила, що прибула на місце події разом з керівництвом Нацполіції і прокуратури. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст.115 ККУ).

"Інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації. Прошу не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.