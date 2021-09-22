Венедіктова про стрілянину по Шефіру: Кинуто виклик правоохоронній системі. ФОТО
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За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - зазначила вона.
"Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі - зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника Президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - нагадала Венедіктова.
Генпрокурор зазначила, що прибула на місце події разом з керівництвом Нацполіції і прокуратури. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст.115 ККУ).
"Інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації. Прошу не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання", - резюмувала вона.
Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.
Будь ласка, зачекайте...
Шмаркля недолуго повторює кроки пуйла. Правда, той підривав житлові будинки з людьми і розстрілював дітей в школах, щоб утвердитись у владі, а блазень організовує убогі замахи на свою прислугу.
Ло речі, закон про олігархів з цієї ж теми. Там одна ціль - підім`яти під себе ЗМІ. Надіємось, в шмарклі з того вийде те саме, що і з тим шифером. Тут одна проблема - а водій в чому винен?
Тобто...нападник боявся засвітитись і вирішив стріляти з далку.. тому думав що попаду не попаду - не ризикував значить чіткої задачі вбити мабуть не було.. а це говорить про те що не планувалось вбивство..Виходить стріляв не професійний кілер бо тоді б було 2 постріли і один загиблий Акція залякування або "месник"
Одним словом не професійно і не борзо... задача була не вбити і нападник боявся ризикувати. Мені так здається.
Нашли друг друга, слились, такскать, в экстазе. Ща будут по всем каналам обсасывать новость. Шо угодно, абы отвлечь от вагнергейта.
Или єто предупреждение ЗЕ команде уже достали всех
Во-вторых, очень смахивает на то, что расстреливали именно автомобиль. Хотели бы зажмурить Шефира, то зажмурили бы
22 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2
Это просто гениально. Махрового мошенника Наумова Баканов теперь пытается пристроить в ГПУ.
Такой информацией поделился около час назад в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
«Зеркало недели»: «По информации наших источников, возможна еще одна кадровая ротация из этого ряда. Правда, после реформы СБУ. Оптимизированную службу (5-6 тысяч вместо 30) оставит Иван Баканов.
Переход нынешнего главы СБУ в кресло Генпрокурора уже сейчас активно готовится.
Ирина Венедиктова как может отбивается от внедрения в Офис экс-главы службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
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Баканов пытается легализовать статус фигуранта громких расследований о крышевании контрабанды, без которого он и шага не мог ступить.
Наумов был снят с должности, но не с потоков. Его теневой офис, обустроенный рядом с СБУ, по-прежнему принимает тех же клиентов и по рангу, и по бизнесу.
При этом трудоустроенный в Офис генпрокурора Наумов вполне может заняться делом Гео Лероса, открытым по информации анонимного телеграм-канала.
И это не комедийный сериал, а реальность, пришедшая к нам из сериала.
О которой президент вряд ли рискнет говорить со своей фракцией в Трускавце, на торжественно заявленном «фундаментальном совещании».»
1) вот вызов.
2) вот вызов.
Ахахахахаха.....
Такой системьі у нас нет. Есть только "системно правоохренительная"!