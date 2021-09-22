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Новини Події Замах на Шефіра
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Венедіктова про стрілянину по Шефіру: Кинуто виклик правоохоронній системі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - зазначила вона.

"Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі - зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника Президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - нагадала Венедіктова.

Також читайте: Шефір у безпечному місці, живий-здоровий, але в шоковому стані. Упевнений, що стріляли в нього. У водія три вогнепальні поранення, - Арахамія. ВIДЕО

Венедіктова про стрілянину по Шефіру: Кинуто виклик правоохоронній системі 01

Генпрокурор зазначила, що прибула на місце події разом з керівництвом Нацполіції і прокуратури. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст.115 ККУ).

"Інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації. Прошу не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Так в кого стреляли? В водителя. Покушение на водителя. Или тебе, Венедиктова, повилазило?
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22.09.2021 12:05
+33
Дура, по-серьёзному, от машины бы осталась горка пепла. Инсценировка для зебыдла.
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22.09.2021 12:07
+33
Чому з боку водія вистріли, якщо хотіли вбити пасажира ?

Чи не чергове "кіно" від 95 кварталу, щоб далі тримати свій лохторат в очікуванні чергової серії ?
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22.09.2021 12:07
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"Генпрокурор отметила, что прибыла на место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры." - ого!!А когда патриотов взрывали пачками,тоже вся шобла в полном составе приезжала?
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22.09.2021 12:35 Відповісти
Історія повторюється двічі: перший раз трагедія, другий раз - фарс.

Шмаркля недолуго повторює кроки пуйла. Правда, той підривав житлові будинки з людьми і розстрілював дітей в школах, щоб утвердитись у владі, а блазень організовує убогі замахи на свою прислугу.

Ло речі, закон про олігархів з цієї ж теми. Там одна ціль - підім`яти під себе ЗМІ. Надіємось, в шмарклі з того вийде те саме, що і з тим шифером. Тут одна проблема - а водій в чому винен?
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22.09.2021 12:39 Відповісти
ой как аккуратно "прошито" ...))) чтоб не дай Боже в когонить не попасть))) прямо ювелирная работа...
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22.09.2021 12:40 Відповісти
До Порошенка! До Порошенка йдіть! То точно він все влаштував
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22.09.2021 12:43 Відповісти
Та Порошенко тут до чого...??? Він не зміг би наважитись... Він тільки в останню мить може вискочити на грейдер і почати набирати рейтинг.... Ні порох ту не при ділах ..Або Шефір замазався десь або акт помсти...
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22.09.2021 12:54 Відповісти
Справді, версія націоналістів не розглядається. Бо де в Україні ті націоналісти?!
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22.09.2021 13:04 Відповісти
так а тут нет сомнений это он все и сделал причем лично
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22.09.2021 13:36 Відповісти
зауваження "криміналістам" - на фотці видно, що зі сторони водія наявні отвори з шести куль. Інші отвори з куль, про що свічить знак на даху автомобіля були випущені взад автомобіля, коли він відділився від траекторії стрілка. Так що били і по пасажиру. Автомат АКМ легкових пробиває навильот, АК - 74; схильний до значних рикошетів. А кучність влучаннь по скоростній мішені може свідчити що постріли були з віддалі 40-50 м. Нехай запросять спеціалістів ФБР, бо наш самий головний експерт може продати експертизу.
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Цікаві постріли...))) Як що ні хто не бачив того хто стрілляв... То...стрілляли з далеку ..судячі з дірок на авто дві черги ..перша прийшлась розсипом по переду ..друга більш кучно по лівому боці..

Тобто...нападник боявся засвітитись і вирішив стріляти з далку.. тому думав що попаду не попаду - не ризикував значить чіткої задачі вбити мабуть не було.. а це говорить про те що не планувалось вбивство..Виходить стріляв не професійний кілер бо тоді б було 2 постріли і один загиблий Акція залякування або "месник"

Одним словом не професійно і не борзо... задача була не вбити і нападник боявся ризикувати. Мені так здається.
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22.09.2021 12:51 Відповісти
якби була задача вбити, то стріляв би впритул і було би два трупа
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22.09.2021 14:21 Відповісти
Ты там был или планировал этот цирк?
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22.09.2021 14:22 Відповісти
Що я десь тебе образив...))))) Мабуть коли сказав що "нападник боявся ризикувати"???())) А чого тебе це так образило...???
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22.09.2021 16:41 Відповісти
Чего ему боятся в лесу? Стреляя просто по авто ,без охраны и брони? 7.62,с АКМ 18 попаданий , цирк.
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22.09.2021 16:46 Відповісти
...Ох и любят они снимать кино, эти квартальцы. А 73% любят красивые шоу.
Нашли друг друга, слились, такскать, в экстазе. Ща будут по всем каналам обсасывать новость. Шо угодно, абы отвлечь от вагнергейта.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
Авжеж! Переляк якогось г*на значно важливіший.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Хотели бы убить, убили бы наверняка. Больше на имитацию похоже. А водитель - расходный материал.
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Та ні навіть с заду є дірки... Три черги... остання взагалі по горобцях майже... Точно не професіонал стріляв... може поряд колись стояв зі зброєю...
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22.09.2021 13:18 Відповісти
Серйозні , несерйозні - какая разніца?
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22.09.2021 13:22 Відповісти
Розвод для зедибілів...
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22.09.2021 13:28 Відповісти
Сам себе режиссер постановка погорелого театра если бі хотели серьезно то віполнили в полном обьеме

Или єто предупреждение ЗЕ команде уже достали всех
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22.09.2021 13:39 Відповісти
Конечно! "Слуг народа" начали отстреливать! Или как?
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22.09.2021 13:42 Відповісти
В багатоповерховому будинку, в якому я проживаю, проживає цілий поліцейськи, то він 10-20 разів на день буває дома, будує гараж, таке нещасття може щось розкрити?
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22.09.2021 13:43 Відповісти
Я теж знаю цілого слідчого, крім бабла і понтів його нічого не хвилює.
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22.09.2021 14:25 Відповісти
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22.09.2021 13:52 Відповісти
Во-первых, граждане уже давно вынуждены существовать (жизнью это назвать трудно) в обстановке, характеризующейся, как "невыносимая лёгкость бытия"©.

Во-вторых, очень смахивает на то, что расстреливали именно автомобиль. Хотели бы зажмурить Шефира, то зажмурили бы
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22.09.2021 13:54 Відповісти
Зєля Маріонетка, це не серіал, тому все це тупо та безглуздо.. втім залишки 73% здатні повірити і не в таке.. якщо грохнуть саму Зєлю - тоді може хтось і повірить.. та зітхне з полегшенням, з надією на майбутнє.. наразі - все тупо і безглуздо, і каталізатором подій є та жОПа Зєлі з "господинєю на довєрії", та сама, з емоціональним пісюаністом-наркоманом.. наголосували кіно з сіквелами, дебіли-експериментатори.. діти вам, жлобам, не подякують..(
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22.09.2021 13:54 Відповісти
Готовится замена Венедиктовой на Баканова - Речинский
22 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2



Это просто гениально. Махрового мошенника Наумова Баканов теперь пытается пристроить в ГПУ.


Такой информацией поделился около час назад в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.

«Зеркало недели»: «По информации наших источников, возможна еще одна кадровая ротация из этого ряда. Правда, после реформы СБУ. Оптимизированную службу (5-6 тысяч вместо 30) оставит Иван Баканов.

Переход нынешнего главы СБУ в кресло Генпрокурора уже сейчас активно готовится.

Ирина Венедиктова как может отбивается от внедрения в Офис экс-главы службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

-

Баканов пытается легализовать статус фигуранта громких расследований о крышевании контрабанды, без которого он и шага не мог ступить.

Наумов был снят с должности, но не с потоков. Его теневой офис, обустроенный рядом с СБУ, по-прежнему принимает тех же клиентов и по рангу, и по бизнесу.

При этом трудоустроенный в Офис генпрокурора Наумов вполне может заняться делом Гео Лероса, открытым по информации анонимного телеграм-канала.

И это не комедийный сериал, а реальность, пришедшая к нам из сериала.

О которой президент вряд ли рискнет говорить со своей фракцией в Трускавце, на торжественно заявленном «фундаментальном совещании».»
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22.09.2021 13:58 Відповісти
Каких-то бандюков подрезали на трассе. Делов-то.
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22.09.2021 14:01 Відповісти
Не смешите! "Вызов правоохранительным органам", сміх та й годі! Яким органам? Органам начхати на свої обов'язки.
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22.09.2021 14:21 Відповісти
профффесіонали беруться за діло. Гроза злочинності ***
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22.09.2021 14:23 Відповісти
***** от бандити навіть автоматичну вогнепальну зброю мають, а звичайні, законослухняні громадяни, пістолета купити не можуть, а дарують, направо-наліво, є серед них і ті хто заслужив, але багато просто купили, бо можуть.
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22.09.2021 14:23 Відповісти
калломойский в кустах с автоматом сидел . шо тут непонятно . на стадионе с арахамчиком не перетерли ..нормально .. про алигархов и вот результат --- шифер бене под ствол попал
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22.09.2021 14:26 Відповісти
на сегодня других новостей кроме побитого шифера нет?
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22.09.2021 14:36 Відповісти
Разве это вызов? Когда не Систему, а обычных граждан будете обслуживать?!

1) вот вызов.

2) вот вызов.
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22.09.2021 14:39 Відповісти
>Брошен вызов правоохранительной системе

Ахахахахаха.....

Такой системьі у нас нет. Есть только "системно правоохренительная"!
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22.09.2021 15:13 Відповісти
верно заявила.
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22.09.2021 21:04 Відповісти
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