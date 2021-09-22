Разумкова могут пригласить на следующее заседание фракции "Слуги народа", - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предполагает, что на следующей пленарной неделе на заседание фракции "СН" могут пригласить спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВРУ.

Отвечая на вопрос, будет ли Разумков приглашён на фракцию, депутат отметил: "Возможно. Это не исключено".

Он подчеркнул, что на этом заседании фракции могут быть рассмотрены и кадровые вопросы по Кабмину.

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Корниенко также рассказал, что, скорее всего, налоговый законопроект 5600 будет перенесён на следующую пленарную неделю.