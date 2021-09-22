1 162 6
Разумкова могут пригласить на следующее заседание фракции "Слуги народа", - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предполагает, что на следующей пленарной неделе на заседание фракции "СН" могут пригласить спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВРУ.
Отвечая на вопрос, будет ли Разумков приглашён на фракцию, депутат отметил: "Возможно. Это не исключено".
Он подчеркнул, что на этом заседании фракции могут быть рассмотрены и кадровые вопросы по Кабмину.
Корниенко также рассказал, что, скорее всего, налоговый законопроект 5600 будет перенесён на следующую пленарную неделю.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-Якщо замінять Разумкова малограмотним, але послушним Стефанчуком, політична орієнтація якого відсутня, а виключно крн'юктурна, то змінять шило на мило , але й "покалічать" (пограбують) Україну набагато швидшими темпами... але тоді - швидше "розбудять", нарешті, навіть тих, хто називається "терпилами"?
-Якщо сказати прямо і відвертіше, то ні Разумков, ні Стефанишин (як і вся ЗЕко-*****), Україні - геть не потрібні і шкідливі... а нині потрібне негайне, але патріотичне перезавантаження порядними професіоналами всіх гілок влади.
-Але чи дозріло до цього суспільство? Бо, як показала практика - революційне перезавантаження реальне і більш результативне - можливе після через 8-12 років після попереднього (коли на політичну арену виходить нова, більш-менш сформована, когорта борців)...
-Якщо суспільство перезавантажить владу раніше цих термінів, то наступники мало чим відрізнятимуться від попередників, якщо пізніше - то результативність, як і рівень нещадності до попередників зростає на порядок... але й зростає складність перезавантаження бо владі буде надано більше часу для зміцнення "своєї жандармерії"...
-А в діапазоні перезавантаження в (8-12) років, якість перезавантаження залежить від рівня поточної зрілості суспільства...
Професійні й фахові люди стають незручними для керівництва "Слуги народу". Таку думку в ефірі "Прямого" висловила народна депутатка, фракція "Слуга народу" Людмила Буймістер.
"Ця ситуація із законом про деолігархізацію - це суто привід, а не причина. Тому що чутки, і в публічній площині в тому числі точилися дуже давно. Те, що на Банковій не дуже **********, а головне не довіряють розумним і фаховим людям, - це очевидно. Інакше б зовсім по-іншому формувалася команда навколо президента, за іншими б принципами формувався уряд, бюджет і багато інших речей, в тому числі й підходи до вкрай важливих реформ, які, принаймні мені хочеться вірити, президент Зеленський як людина хоче дійсно зробити, щось змінити", - розповіла Буймістер.
За її словами, "але коли йому дає з уряду пан Малюська закон про деолігархізацію, який абсолютно не відповідає тому завданню, яку назву йому прописують, не пускають навіть депутатів своєї фракції на засідання комітету, де обговорюються правки до цього закону… коли підсовуються інші законодавчі ініціативи, в яких назва гарна, а суть при цьому абсолютно порожня, при цьому не хочуть слухати своїх же колег фахових, яких насправді в "слугах народу" є трохи.
А при цьому попадають в фавор і в довіру виключно нефахові люди, але головне, щоб у них не було політичних амбіцій, головне, щоб їх не запрошували на ефіри без відома пресслужби, без відома Офісу. Ну тоді про що ми можемо говорити, про який професійний фаховий рівень керування країною?".
На її думку, "професійні й фахові люди стають незручними. От і все. А потім починають шукати, де ж підвох: ну щось же вони мутять, олігархи щось же мутять, великий бізнес обов'язково щось задумав погане проти влади, всі канали задумали щось погане проти влади й відпрацьовують того чи того олігарха повістку. Тобто повірити в те, що таке складається у суспільства відношення до влади, влада вже не здатна".
"Коли нема кому сказати, що, вибачте, це те, що думає народ, це те, що говорять експерти, а послухаймо опозицію, бо там теж є розумні люди, бо там теж є гарні ідеї в тій чий іншій площині, - то, звісно, треба зробити так, щоб було просто легко протягувати рішення, якими помахати як прапором для того, щоб пропіаритись.
Тільки проблема в тому, що коли почнуться реальні віялові відключення електроенергії у людей, коли реально почнуться боргові ями в органів місцевого самоврядування, коли прийдуть нарешті за реструктуризацію тих самих боргів, які сьогодні випускає як із "шаленого принтера" не тільки закони, а й борги нові генерує уряд, які потім віддавати нам з вами, - то це все за принципом доміно почне складатися. І головне, щоб в цей момент поруч не було нікого, хто б сказав: але ж ми попереджали", - резюмувала Буймістер.