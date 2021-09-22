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Разумкова можуть запросити на наступне засідання фракції "Слуги народу", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумкова можуть запросити на наступне засідання фракції

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що на наступному пленарному тижні на засідання фракції "СН" можуть запросити спікера Дмитра Разумкова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ.

Відповідаючи на питання, чи буде Разумков запрошений на фракцію, депутат зазначив: "Можливо. Це не виключено".

Він підкреслив, що на цьому засіданні фракції можуть бути розглянуті і кадрові питання щодо Кабміну.

Корнієнко також розповів, що, швидше за все, податковий законопроєкт 5600 буде перенесено на наступний пленарний тиждень.

Також читайте: "СН" не готувала підписні листи для відставки Разумкова. Ми не можемо з'ясовувати стосунки з людиною, яка на лікарняному, - Арахамія

Автор: Анастасія Потіха
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Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий"; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова і буде "закон" блокувати також; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля, оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах у зелених уродів, це явно перебор впливу Ахметова в офісі ЄрЗе.
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Нашій т.зв. еліті війни на Донбасі замало, вона розпалює всякі внутрішні конфлікти на радість Кремлю...
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Разумков, безумовно ж, грамотніший за ЗЕ (не згадуючи навіть Стефанчука)... але й відвертіший антиукраїнець, який просто почав "брикатися" в ЗЕко-Манді..., бо націлився на власне президентство.
-Якщо замінять Разумкова малограмотним, але послушним Стефанчуком, політична орієнтація якого відсутня, а виключно крн'юктурна, то змінять шило на мило , але й "покалічать" (пограбують) Україну набагато швидшими темпами... але тоді - швидше "розбудять", нарешті, навіть тих, хто називається "терпилами"?
-Якщо сказати прямо і відвертіше, то ні Разумков, ні Стефанишин (як і вся ЗЕко-*****), Україні - геть не потрібні і шкідливі... а нині потрібне негайне, але патріотичне перезавантаження порядними професіоналами всіх гілок влади.
-Але чи дозріло до цього суспільство? Бо, як показала практика - революційне перезавантаження реальне і більш результативне - можливе після через 8-12 років після попереднього (коли на політичну арену виходить нова, більш-менш сформована, когорта борців)...
-Якщо суспільство перезавантажить владу раніше цих термінів, то наступники мало чим відрізнятимуться від попередників, якщо пізніше - то результативність, як і рівень нещадності до попередників зростає на порядок... але й зростає складність перезавантаження бо владі буде надано більше часу для зміцнення "своєї жандармерії"...
-А в діапазоні перезавантаження в (8-12) років, якість перезавантаження залежить від рівня поточної зрілості суспільства...
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22.09.2021 17:59 Відповісти
Згода!
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22.09.2021 18:38 Відповісти
Професійні й фахові люди стають незручними - "слуга" Буймістер про відставку Разумкова

Професійні й фахові люди стають незручними для керівництва "Слуги народу". Таку думку в ефірі "Прямого" висловила народна депутатка, фракція "Слуга народу" Людмила Буймістер.
"Ця ситуація із законом про деолігархізацію - це суто привід, а не причина. Тому що чутки, і в публічній площині в тому числі точилися дуже давно. Те, що на Банковій не дуже **********, а головне не довіряють розумним і фаховим людям, - це очевидно. Інакше б зовсім по-іншому формувалася команда навколо президента, за іншими б принципами формувався уряд, бюджет і багато інших речей, в тому числі й підходи до вкрай важливих реформ, які, принаймні мені хочеться вірити, президент Зеленський як людина хоче дійсно зробити, щось змінити", - розповіла Буймістер.
За її словами, "але коли йому дає з уряду пан Малюська закон про деолігархізацію, який абсолютно не відповідає тому завданню, яку назву йому прописують, не пускають навіть депутатів своєї фракції на засідання комітету, де обговорюються правки до цього закону… коли підсовуються інші законодавчі ініціативи, в яких назва гарна, а суть при цьому абсолютно порожня, при цьому не хочуть слухати своїх же колег фахових, яких насправді в "слугах народу" є трохи.
А при цьому попадають в фавор і в довіру виключно нефахові люди, але головне, щоб у них не було політичних амбіцій, головне, щоб їх не запрошували на ефіри без відома пресслужби, без відома Офісу. Ну тоді про що ми можемо говорити, про який професійний фаховий рівень керування країною?".
На її думку, "професійні й фахові люди стають незручними. От і все. А потім починають шукати, де ж підвох: ну щось же вони мутять, олігархи щось же мутять, великий бізнес обов'язково щось задумав погане проти влади, всі канали задумали щось погане проти влади й відпрацьовують того чи того олігарха повістку. Тобто повірити в те, що таке складається у суспільства відношення до влади, влада вже не здатна".
"Коли нема кому сказати, що, вибачте, це те, що думає народ, це те, що говорять експерти, а послухаймо опозицію, бо там теж є розумні люди, бо там теж є гарні ідеї в тій чий іншій площині, - то, звісно, треба зробити так, щоб було просто легко протягувати рішення, якими помахати як прапором для того, щоб пропіаритись.
Тільки проблема в тому, що коли почнуться реальні віялові відключення електроенергії у людей, коли реально почнуться боргові ями в органів місцевого самоврядування, коли прийдуть нарешті за реструктуризацію тих самих боргів, які сьогодні випускає як із "шаленого принтера" не тільки закони, а й борги нові генерує уряд, які потім віддавати нам з вами, - то це все за принципом доміно почне складатися. І головне, щоб в цей момент поруч не було нікого, хто б сказав: але ж ми попереджали", - резюмувала Буймістер.
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22.09.2021 13:02 Відповісти
Україна належить олігархічним угрупуванням. І кожне олігархічне угрупування відрядило у ВР, як і в уряд, в міністерства, і далі повсюду... своїх ставлеників/резидентів. Оскільки не всі люди годяться як маріонетки, то "слєпілі із того, что било", наспіх ніби як компанію шашлики - експромтом. "Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа"" Арахамия. А ведь прав же, мерзавец,- все что делалось в Украине и делается - во имя олигархов, для олигархов, для блага олигархов. Но, по закону сообщающихся сосудов: если где-то прибавлялось, то где-то убавлялось - нищало население и обустраивалось зарубежье..." - цитую самого себе. Тому ніякий дієздатний Закон проти олігархів не пройде, а буде вихолощений папірець... І Разумков делегований як противага Зеленському, як смотрящий у ВР за інтересами одного з наймогутніших олігархів. Є ще один олігарх, - одинокий вовк,- в якого в компанію не беруть за його "егоїзм" коли він був № 5
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22.09.2021 18:53 Відповісти
 
 