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Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 58%.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила сегодня на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период действия соглашения, за половину всего времени, которое отведено на выполнение Соглашения мы выполнили 58% всех обязательств для Украины. 25% от этих обязательств были выполнены именно в 2021 году", - сказала Стефанишина.

Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политика (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди всех 24 сфер, наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), социальной политики и трудовых ресурсов (43%) и транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услуг (44%).

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Отмечается, что центральные органы исполнительной власти выполнили 59% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 48% заданий, а другие органы власти – 46%

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Та хоть 158%. Посмотрите что получит ЕС в случае вхождения в него Украины. Одни минуса. Там и без Украины проблемных стран хватает. ЕС в Украине интересны трудовые ресурсы и рынок сбыта. ЕС и так всё это получает, не неся никаких обязательств и затрат. А если принять Украину в ЕС, то всё поменяется. ЕС вынужден будет тратить на Украину громадные деньги и получать взамен то, что он и так сегодня получает без всяких затрат. Будьте реалистами. Сказка Украина в ЕС, это просто сказка.
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22.09.2021 13:23
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Неверные данные 57,0012589746%
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22.09.2021 13:16 Ответить
Скільки з цих 58% виконано за 2, 5 роки?
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22.09.2021 13:18 Ответить
Та хоть 158%. Посмотрите что получит ЕС в случае вхождения в него Украины. Одни минуса. Там и без Украины проблемных стран хватает. ЕС в Украине интересны трудовые ресурсы и рынок сбыта. ЕС и так всё это получает, не неся никаких обязательств и затрат. А если принять Украину в ЕС, то всё поменяется. ЕС вынужден будет тратить на Украину громадные деньги и получать взамен то, что он и так сегодня получает без всяких затрат. Будьте реалистами. Сказка Украина в ЕС, это просто сказка.
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22.09.2021 13:23 Ответить
пойди на бутылке посиди кремлебот
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22.09.2021 13:27 Ответить
Я не кремлебот, а то что я написал - горькая правда.
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22.09.2021 13:31 Ответить
А где в договоре об Ассоциации написано, что при выполнении всех условий Украина сможет стать членом ЕС? Напомню, Ассоциация с ЕС подписана странами - Алжир, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Молдавия, Палестинская Автономия, Сирия, Тунис.
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22.09.2021 13:30 Ответить
И договор со всеми этими странами примерно одинаковый. Такой же как и с Украиной.
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22.09.2021 13:34 Ответить
58??-а чому не 59 або 57?звідки ці цифри?
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22.09.2021 13:30 Ответить
наступні 57% за наступні сім років ?
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22.09.2021 13:59 Ответить
Ось тИ ДУРА чи тільки прикидаєшся????????Саме головне, СУДОВА РЕФОРМА...........ДЗЕРО, КОрррррррупція...........ДЗЕРОІ ще 42% дуже тяжкої рооти!!!! Єдиним слово ні хріна не виконали!!!!!!!!!!
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22.09.2021 14:02 Ответить
Т.е. половину не выполнено.
В судебной и коррупционных направлениях - даже "конь не валялся".
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22.09.2021 14:12 Ответить
 
 