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Україна виконала 58% зобов'язань Угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

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Україна виконала 58% зобов'язань Угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 58%.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила сьогодні на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період дії угоди, за половину всього часу, який відведено на виконання Угоди, ми виконали 58% усіх зобов'язань для України. 25% від цих зобов'язань було виконано саме у 2021 році", - сказала Стефанішина.

Зазначено, що найбільшого прогресу за весь час виконання угоди досягнуто у таких сферах: підприємництво (83%), статистика та обмін інформацією (84%), держзакупівлі (85%), гуманітарна політики (54%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (87%) і політичний діалог, національна безпека та оборона (89%).

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Серед усіх 24 сфер найменшого прогресу досягнуто у сферах: фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством (24%), соціальної політики і трудових ресурсів (43%), транспорту, транспортної інфраструктури, поштових та кур'єрських послуг (44%).

Зазначено, що центральні органи виконавчої влади виконали 59% усіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 48% завдань, а інші органи влади - 46%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Та хоть 158%. Посмотрите что получит ЕС в случае вхождения в него Украины. Одни минуса. Там и без Украины проблемных стран хватает. ЕС в Украине интересны трудовые ресурсы и рынок сбыта. ЕС и так всё это получает, не неся никаких обязательств и затрат. А если принять Украину в ЕС, то всё поменяется. ЕС вынужден будет тратить на Украину громадные деньги и получать взамен то, что он и так сегодня получает без всяких затрат. Будьте реалистами. Сказка Украина в ЕС, это просто сказка.
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22.09.2021 13:23
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Неверные данные 57,0012589746%
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22.09.2021 13:16 Відповісти
Скільки з цих 58% виконано за 2, 5 роки?
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22.09.2021 13:18 Відповісти
Та хоть 158%. Посмотрите что получит ЕС в случае вхождения в него Украины. Одни минуса. Там и без Украины проблемных стран хватает. ЕС в Украине интересны трудовые ресурсы и рынок сбыта. ЕС и так всё это получает, не неся никаких обязательств и затрат. А если принять Украину в ЕС, то всё поменяется. ЕС вынужден будет тратить на Украину громадные деньги и получать взамен то, что он и так сегодня получает без всяких затрат. Будьте реалистами. Сказка Украина в ЕС, это просто сказка.
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22.09.2021 13:23 Відповісти
пойди на бутылке посиди кремлебот
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22.09.2021 13:27 Відповісти
Я не кремлебот, а то что я написал - горькая правда.
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22.09.2021 13:31 Відповісти
А где в договоре об Ассоциации написано, что при выполнении всех условий Украина сможет стать членом ЕС? Напомню, Ассоциация с ЕС подписана странами - Алжир, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Молдавия, Палестинская Автономия, Сирия, Тунис.
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22.09.2021 13:30 Відповісти
И договор со всеми этими странами примерно одинаковый. Такой же как и с Украиной.
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22.09.2021 13:34 Відповісти
58??-а чому не 59 або 57?звідки ці цифри?
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22.09.2021 13:30 Відповісти
наступні 57% за наступні сім років ?
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22.09.2021 13:59 Відповісти
Ось тИ ДУРА чи тільки прикидаєшся????????Саме головне, СУДОВА РЕФОРМА...........ДЗЕРО, КОрррррррупція...........ДЗЕРОІ ще 42% дуже тяжкої рооти!!!! Єдиним слово ні хріна не виконали!!!!!!!!!!
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22.09.2021 14:02 Відповісти
Т.е. половину не выполнено.
В судебной и коррупционных направлениях - даже "конь не валялся".
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22.09.2021 14:12 Відповісти
 
 