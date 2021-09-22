Україна виконала 58% зобов'язань Угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 58%.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила сьогодні на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період дії угоди, за половину всього часу, який відведено на виконання Угоди, ми виконали 58% усіх зобов'язань для України. 25% від цих зобов'язань було виконано саме у 2021 році", - сказала Стефанішина.

Зазначено, що найбільшого прогресу за весь час виконання угоди досягнуто у таких сферах: підприємництво (83%), статистика та обмін інформацією (84%), держзакупівлі (85%), гуманітарна політики (54%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (87%) і політичний діалог, національна безпека та оборона (89%).

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Серед усіх 24 сфер найменшого прогресу досягнуто у сферах: фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством (24%), соціальної політики і трудових ресурсів (43%), транспорту, транспортної інфраструктури, поштових та кур'єрських послуг (44%).

Зазначено, що центральні органи виконавчої влади виконали 59% усіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 48% завдань, а інші органи влади - 46%.