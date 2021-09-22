Германия не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Германия не признает выборы в Госдуму РФ в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины".

Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер журналистам.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах.

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