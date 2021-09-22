Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму
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Німеччина не визнає вибори в Держдуму РФ у Криму через "порушення Росією територіальної цілісності України".
Про це заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звідси випливає, що ми не визнаємо проведення виборів у окупованому Росією Криму", - сказала Деммер журналістам.
Вона заявила, що Німеччина уважно стежила за голосуванням в РФ: "Уряд ФРН дуже серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах.
Топ коментарі
+3 Борис Дородный 1bb0013f
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+2 Ksenia VB
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+2 cimbitep
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Невже у фуйла дозволу питали
2. Нельзя не признать выборы в целой РФ с точки зрения ЕС. Потому что непризнание выборов в ГосДуму автоматически поднимает кучу вопросов - а с кем в ЕСПЧ общаться от РФ? С кем пить коктейли в ПАСЕ? Кто будет оплачивать путёвки депутатам ЕС в Куршавель, если туда не будут совершенно случайно одновременно приезжать депутата госдумы РФ?
Вы пытаетесь втравить ЕС в какие-то реальные санкции. Зачем им это?
С практической точки зрения - Вы правы.
А вот с политической - это такое себе "взвешенное решение".
Не признать выборы вовсе нельзя - себе дороже.
Давайте не признаем выборы в Крыму - РФ похрен, не обидится, а мы лицо сохраним.
Такая вот западная логика. Такие вот союзники у Украины. Это их реальное лицо.
Потому что реальное лицо видно по делам и дело - вот оно.
А их крики о злобной рашке и кровавом путене - да в РФ всем на то пох.
То есть те платформы, где ЕС очень хочет общаться с РФ - ПАСЕ и прочие кормушки - моментально закрываются.
Вы же не хотите лишить несчастных евродепутатов последнего шанса попить за гос.счёт шампусика и пообсуждать права человека под устрицы где-нибудь на Ривьере? Побойтесь Бога!
Если она не признает ТОЛЬКО выборы в Крыму - ну значит Германия всё сделала правильно.