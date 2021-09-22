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Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Німеччина не визнає російські вибори в окупованому Криму

Німеччина не визнає вибори в Держдуму РФ у Криму через "порушення Росією територіальної цілісності України".

Про це заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звідси випливає, що ми не визнаємо проведення виборів у окупованому Росією Криму", - сказала Деммер журналістам.

Вона заявила, що Німеччина уважно стежила за голосуванням в РФ: "Уряд ФРН дуже серйозно сприймає повідомлення про порушення на виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не визнала виборів у Держдуму Росії
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Топ коментарі
+3
Та ради СП-2 эти колбасники и Кенигсберг с философом Кантом забудут навеки!
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22.09.2021 16:15
+2
Так довго думали....

Невже у фуйла дозволу питали
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22.09.2021 16:10
+2
прошлые "выборы" в Крыму тоже никто не признал. толку от этого ровно ноль. не признавать нужно "выборы" на всей паРаше, а не немножко признали, немножко не признали...пошли трубу пососали.
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22.09.2021 16:20
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русофибия в действии..
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Так довго думали....

Невже у фуйла дозволу питали
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Поцакам плевать, . действия какие принимать будите?
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22.09.2021 16:12 Відповісти
СASUS BELLI? Не?
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22.09.2021 16:13 Відповісти
Та ради СП-2 эти колбасники и Кенигсберг с философом Кантом забудут навеки!
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22.09.2021 16:15 Відповісти
💯
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22.09.2021 16:19 Відповісти
Меркель це не бентежить. Пу і надалі для Німеччини друг, товариш і брат.
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22.09.2021 16:20 Відповісти
А выборы признаёт в Рашке? Эту сплошную обмануху
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22.09.2021 16:28 Відповісти
прошлые "выборы" в Крыму тоже никто не признал. толку от этого ровно ноль. не признавать нужно "выборы" на всей паРаше, а не немножко признали, немножко не признали...пошли трубу пососали.
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22.09.2021 16:20 Відповісти
1. Полностью согласен, что от непризнания ничего не поменяется.
2. Нельзя не признать выборы в целой РФ с точки зрения ЕС. Потому что непризнание выборов в ГосДуму автоматически поднимает кучу вопросов - а с кем в ЕСПЧ общаться от РФ? С кем пить коктейли в ПАСЕ? Кто будет оплачивать путёвки депутатам ЕС в Куршавель, если туда не будут совершенно случайно одновременно приезжать депутата госдумы РФ?
Вы пытаетесь втравить ЕС в какие-то реальные санкции. Зачем им это?
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22.09.2021 17:48 Відповісти
внезапно, а чего так?
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22.09.2021 16:21 Відповісти
У кацапов смешанная выборная система. В Крыму кроме мажоритарщиков голосовали за партии. Если кто-то не признаёт выборы в Крыму, значит должен не признавать выборы в целом, так как в думу попали партии, за которые голосовали в Крыму. Или как обычно "глубокая озабоченность" и язык в жопу?
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22.09.2021 16:22 Відповісти
Вы путаете глаголы ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН.

С практической точки зрения - Вы правы.
А вот с политической - это такое себе "взвешенное решение".
Не признать выборы вовсе нельзя - себе дороже.
Давайте не признаем выборы в Крыму - РФ похрен, не обидится, а мы лицо сохраним.
Такая вот западная логика. Такие вот союзники у Украины. Это их реальное лицо.
Потому что реальное лицо видно по делам и дело - вот оно.
А их крики о злобной рашке и кровавом путене - да в РФ всем на то пох.
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22.09.2021 17:53 Відповісти
Не выборы вообще на засрашке не признают,а выборы в Крыму. Ни о чём.
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22.09.2021 16:23 Відповісти
А на остальном мордоре признает несмотря на то шо колоннами автобусов возили вату с бамбаса?
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22.09.2021 16:23 Відповісти
И что? Прошлые выборы в Крыму тоже не признали в ЕС но это им не помешало пригласить депутатов Думы в ПАСЕ.
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22.09.2021 16:24 Відповісти
их нельзя признавать на территории всей мокшандии.так как это не выборы а очередной фарс путинской хунты захватившей власть на России цивилизованноле человечество должно освободить тупорылых кацапоидов от кремлевско -кгебешных террористов и сделать из них людей
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22.09.2021 16:26 Відповісти
Я выше написал, но могу повторить - непризнание всех выборов в госдуму РФ автоматически лишает легитимности всех депутатов РФ для ЕС.

То есть те платформы, где ЕС очень хочет общаться с РФ - ПАСЕ и прочие кормушки - моментально закрываются.

Вы же не хотите лишить несчастных евродепутатов последнего шанса попить за гос.счёт шампусика и пообсуждать права человека под устрицы где-нибудь на Ривьере? Побойтесь Бога!
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22.09.2021 17:51 Відповісти
Повернення рашделегації в ПАСЄ - реальне підтвердження Вашого висновку.
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22.09.2021 18:50 Відповісти
Меня здесь больше беспокоит, а что признает власть Украины.

Если она не признает ТОЛЬКО выборы в Крыму - ну значит Германия всё сделала правильно.
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22.09.2021 19:47 Відповісти
Озабоченные забыли поставить букву "И" после РФ
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23.09.2021 11:20 Відповісти
 
 