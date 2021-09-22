Рада не визнала виборів у Держдуму Росії

Верховна Рада не визнала вибори в Держдуму РФ. Документ підтримали 322 депутати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Народні депутати внесли зміни до порядку денного, включивши до розгляду проєкт постанови про Заяву Верховної Ради України про нелегітимність виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021, №6078.

Проект доповів Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Він зазначив, що проектом Постанови пропонується затвердити Заяву Верховної Ради України в якій звертається увага міжнародної спільноти на факт проведення 17-19 вересня 2021 року нелегітимних виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Наголошується на порушеннях державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України. У Заяві Верховна Рада України визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації - нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування. Олександр Мережко також доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти проект Постанови за основу та в цілому та схвалити Заяву Верховної Ради України. 322 голосами "за" проект Постанови прийнято в цілому.

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Як повідомлялося, в період 17-19 вересня відбулося голосування на виборах до Держдуми РФ. 15 вересня Європарламент прийняв резолюцію, що закликає ЄС до готовності не визнати парламент Росії і розглянути можливість виключення Росії з ПАРЄ, якщо парламентські вибори в Росії в 2021 році будуть визнані сфальсифікованими і такими, що порушують демократичні принципи і міжнародне право.

США також засудили проведення виборів на окупованих територіях України.

МЗС України 17 вересня висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, Україна засудила примусове залучення до голосування українських громадян, яким було незаконно роздано паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.