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Рада не визнала виборів у Держдуму Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не визнала виборів у Держдуму Росії

Верховна Рада не визнала вибори в Держдуму РФ. Документ підтримали 322 депутати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Народні депутати внесли зміни до порядку денного, включивши до розгляду проєкт постанови про Заяву Верховної Ради України про нелегітимність виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021, №6078.

Проект доповів Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Він зазначив, що проектом Постанови пропонується затвердити Заяву Верховної Ради України в якій звертається увага міжнародної спільноти на факт проведення 17-19 вересня 2021 року нелегітимних виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Наголошується на порушеннях державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території України та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України. У Заяві Верховна Рада України визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації - нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування. Олександр Мережко також доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти проект Постанови за основу та в цілому та схвалити Заяву Верховної Ради України. 322 голосами "за" проект Постанови прийнято в цілому.

Також читайте: ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з перемогою на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваємося на зміцнення міжпартійного співробітництва"

Як повідомлялося, в період 17-19 вересня відбулося голосування на виборах до Держдуми РФ. 15 вересня Європарламент прийняв резолюцію, що закликає ЄС до готовності не визнати парламент Росії і розглянути можливість виключення Росії з ПАРЄ, якщо парламентські вибори в Росії в 2021 році будуть визнані сфальсифікованими і такими, що порушують демократичні принципи і міжнародне право.

США також засудили проведення виборів на окупованих територіях України.

МЗС України 17 вересня висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення Росією виборів на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, Україна засудила примусове залучення до голосування українських громадян, яким було незаконно роздано паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Безусловно, молодцы. Теперь пора еще наконец-то порвать дипломатические отношения с государством-оккупантом, национализировать на территории Украины российский бизнес, банки, недвижимость и т.д.
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22.09.2021 14:29
+6
то есть нужно было признавать выборы?
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22.09.2021 14:25
+4
Многие из нынешних и предыдущих властьимущих будут очень этим недовольны.
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22.09.2021 14:58
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а чего? тю! )))
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22.09.2021 14:22 Відповісти
слава богу, а то ночь не спали день не ел
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22.09.2021 14:22 Відповісти
А им пофик, как и оон и прочее обсе.
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22.09.2021 14:23 Відповісти
то есть нужно было признавать выборы?
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22.09.2021 14:25 Відповісти
Безусловно, молодцы. Теперь пора еще наконец-то порвать дипломатические отношения с государством-оккупантом, национализировать на территории Украины российский бизнес, банки, недвижимость и т.д.
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22.09.2021 14:29 Відповісти
Многие из нынешних и предыдущих властьимущих будут очень этим недовольны.
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22.09.2021 14:58 Відповісти
Сперва прекратить всю торговлю. Весь импорт. А дальше видно будет.
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22.09.2021 15:17 Відповісти
Та хотя бы визовый режим ввели для начала...
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22.09.2021 19:13 Відповісти
думаю це в основі і є частина розриву відносин і якщо серйозно дотримуватись ........., а не так як у нас закон про мову і всі інші закони. Приймають..... і всім похбоку. За не виконання кремінал ...,а в законах відповідальність відсутня.
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22.09.2021 21:15 Відповісти
що скаже на це ЄС, США?
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22.09.2021 15:22 Відповісти
Молодцы.
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22.09.2021 16:43 Відповісти
Та, ***** та ********** похер,що вибори визнали незаконними,фактино переважна більшість кацапського стада. А тут Українаще щось заявляє...Їм ота заява до феньки.
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22.09.2021 17:48 Відповісти
Молодці! Майже одностайно.
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22.09.2021 18:45 Відповісти
Як не дивно конституційною більшістю, похвальна одностайність.
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22.09.2021 18:57 Відповісти
Следующим логическим шагом было бы непризнания паРашки страной ( а БАНДИТСКИМ АНКЛАВОМ) с разрывом ВСЕХ отношений, в первую очередь торговых и дипломатических, людей с ее паспортами считать ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
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22.09.2021 19:07 Відповісти
Очень хорошо, что приняли такое решение. С одной стороны.
С другой стороны, ребята, которые принимали это решение должны понимать, что это означает, что автоматически все наши миссии в ПАСЕ и прочих структурах где есть парламентские представители, а это в том числе и ООН, должны признавать нелегитимными ВСЕ решения, которые приняты при поддержке РФ.

Если наши депутаты просто хотят сделать красивый жест - то им удалось. Молодцы.
Если они хотели что-то сделать - то они ничего НЕ сделали. МСК и миру на это непризнание пох именно потому что читай выше.
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22.09.2021 19:53 Відповісти
 
 