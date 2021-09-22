РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6429 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 786 16
ВР (28822) выборы (24313) Госдума (1252) постановление (115)

Рада не признала выборы в Госдуму России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не признала выборы в Госдуму России

Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ. Документ поддержали 322 депутата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Народные депутаты внесли изменения в повестку дня, включив к рассмотрению проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021, №6078.

Проект доложил председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он отметил, что проектом Постановления предлагается утвердить Заявление Верховной Рады Украины в котором обращается внимание международного сообщества на факт проведения 17-19 сентября 2021 нелегитимных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины. Подчеркиваются нарушения государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, перемещение населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

В заявлении Верховная Рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму РФ в ОРДЛО и в оккупированном Крыму - бутафория. Украина зафиксировала их как преступление России, - Кулеба

Александр Мережко также доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять проект постановления за основу и в целом и одобрить Заявление Верховной Рады Украины.

322 голосами "за" проект постановления принят в целом.

Как сообщалось, в период 17-19 сентября состоялось голосования на выборах в Госдуму РФ. 15 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС к готовности не признать парламент России и рассмотреть возможность исключения России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными и нарушающими демократические принципы и международное право.

США также осудили проведение выборов на оккупированных территориях Украины.

МИД Украины 17 сентября выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией выборов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, Украина осудила принудительное привлечение к голосованию украинских граждан, которым были незаконно розданы паспорта РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Безусловно, молодцы. Теперь пора еще наконец-то порвать дипломатические отношения с государством-оккупантом, национализировать на территории Украины российский бизнес, банки, недвижимость и т.д.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:29
+6
то есть нужно было признавать выборы?
показать весь комментарий
22.09.2021 14:25
+4
Многие из нынешних и предыдущих властьимущих будут очень этим недовольны.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чего? тю! )))
показать весь комментарий
22.09.2021 14:22 Ответить
слава богу, а то ночь не спали день не ел
показать весь комментарий
22.09.2021 14:22 Ответить
А им пофик, как и оон и прочее обсе.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:23 Ответить
то есть нужно было признавать выборы?
показать весь комментарий
22.09.2021 14:25 Ответить
Безусловно, молодцы. Теперь пора еще наконец-то порвать дипломатические отношения с государством-оккупантом, национализировать на территории Украины российский бизнес, банки, недвижимость и т.д.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:29 Ответить
Многие из нынешних и предыдущих властьимущих будут очень этим недовольны.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:58 Ответить
Сперва прекратить всю торговлю. Весь импорт. А дальше видно будет.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:17 Ответить
Та хотя бы визовый режим ввели для начала...
показать весь комментарий
22.09.2021 19:13 Ответить
думаю це в основі і є частина розриву відносин і якщо серйозно дотримуватись ........., а не так як у нас закон про мову і всі інші закони. Приймають..... і всім похбоку. За не виконання кремінал ...,а в законах відповідальність відсутня.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:15 Ответить
що скаже на це ЄС, США?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:22 Ответить
Молодцы.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:43 Ответить
Та, ***** та ********** похер,що вибори визнали незаконними,фактино переважна більшість кацапського стада. А тут Українаще щось заявляє...Їм ота заява до феньки.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:48 Ответить
Молодці! Майже одностайно.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:45 Ответить
Як не дивно конституційною більшістю, похвальна одностайність.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:57 Ответить
Следующим логическим шагом было бы непризнания паРашки страной ( а БАНДИТСКИМ АНКЛАВОМ) с разрывом ВСЕХ отношений, в первую очередь торговых и дипломатических, людей с ее паспортами считать ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:07 Ответить
Очень хорошо, что приняли такое решение. С одной стороны.
С другой стороны, ребята, которые принимали это решение должны понимать, что это означает, что автоматически все наши миссии в ПАСЕ и прочих структурах где есть парламентские представители, а это в том числе и ООН, должны признавать нелегитимными ВСЕ решения, которые приняты при поддержке РФ.

Если наши депутаты просто хотят сделать красивый жест - то им удалось. Молодцы.
Если они хотели что-то сделать - то они ничего НЕ сделали. МСК и миру на это непризнание пох именно потому что читай выше.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:53 Ответить
 
 