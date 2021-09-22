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Военно-транспортный Ан-26 пропал с радаров в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Военно-транспортный Ан-26 пропал с радаров в России

На борту самолета находятся шесть человек. Предположительно, он мог упасть рядом с Хабаровском.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", - рассказал источник.

В МЧС РФ уточнили, что связь с самолетом пропала во время полета, в ходе которого и планировалось проверить системы связи.

По предварительным данным, Ан-26 пропал в районе заповедника Хехцир. Вертолет, отправленный на его поиски, не смог найти его из-за плохой видимости.

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По предварительным данным, именно непогода могла стать причиной крушения самолета.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
Тримаєм кулачки
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22.09.2021 16:33
+38
Уже нашли:
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22.09.2021 16:42
+33
Жалко вертолет вернулся.
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22.09.2021 16:34
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шо, уже отобедавших и лениво уходящих от останков самолета?
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22.09.2021 23:27 Ответить
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