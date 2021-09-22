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Військово-транспортний Ан-26 зник з радарів у Росії
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На борту літака перебуває шість осіб. Імовірно, він міг впасти поруч з Хабаровськом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
"Літак Ан-26 проводив технічний політ за 40 км від Хабаровська, однак, раптово перестав виходити на зв'язок і з радарів зник", - розповіло джерело.
У МНС РФ уточнили, що зв'язок з літаком зник під час польоту, в ході якого і планувалося перевірити системи зв'язку.
За попередніми даними, Ан-26 зник в районі заповідника Хехцир. Вертоліт, відправлений на його пошуки, не зміг знайти його через погану видимість.
За попередніми даними, саме негода могла стати причиною аварії літака.
Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.
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Панас Стець
показати весь коментар22.09.2021 23:27 Відповісти Мені подобається 1
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