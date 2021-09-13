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Черговий літак розбився в Росії: 4 загиблих

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Черговий літак розбився в Росії: 4 загиблих

У Росії пасажирський літак L-410 здійснив жорстку посадку поруч із селом Казачинське в Іркутській області. Він впав з невеликої висоти в умовах щільного туману. На борту було 14 пасажирів і два члени екіпажу. Чотири людини загинули, зокрема командир повітряного судна.

Другий пілот живий. Загалом вижили й зазнали травм 12 осіб, у них переломи і черепно-мозкові травми, повідомили в оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи. Четверо постраждалих у важкому стані, передає Цензор.НЕТ із посианням на ВВС.

Вранці в понеділок санітарний вертоліт Мі-8 із трьома постраждалими, зокрема другим пілотом, вилетів до Іркутська. У них складні переломи. Після катастрофи 10 людей опинилися затиснутими в корпусі літака. Пожежі не було - початкові повідомлення про неї не підтвердилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За літо в Росії розбилося 10 літаків і вертольотів, - Бутусов

L-410 здійснив жорстку посадку о 23:15 за місцевим часом за 4 км від села Казачинське - райцентру, розташованого приблизно за 500 км від Іркутська (це відстань повітрям). Представник компанії "Сибірська легка авіація" ("Сила") заявив, що літак впав під час повторного заходу на посадку. У селі був густий туман, із посиланням на місцевих жителів пише газета "Комерсант".

В оперативному штабі напередодні говорили, що, за попередніми даними, на борту сталася відмова техніки, "екіпаж повідомив про це диспетчеру, потім виконав аварійну посадку в тайзі". Літак при цьому перебував на мінімально низькій висоті і впав на острів у річці.

У штабі вважають, що катастрофа сталася через відмову техніки, пише Інтерфакс. Друга версія - помилка пілотування. Офіційні висновки про можливі причини катастрофи L-410 будуть зроблені після розслідування. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки експлуатації транспорту.

Літак повністю зруйнований. Як пише ТАСС із посиланням на транспортну прокуратуру, рятувальники знайшли одну чорну скриньку, яка має допомогти визначити причину аварії. Допитати пілота, що вижив, поки не вдалося - він у шоковому стані.

L-410 Turbolet - двовинтовой літак, розроблений наприкінці 1960-х років чехословацьким підприємством Let Kunovice. Призначений для місцевих авіаліній і придатний для експлуатації на ґрунтових, трав'яних і снігових майданчиках, на аеродромах з короткими злітно-посадковими смугами. Авіакомпанія "Сила" за даними на кінець 2020 року у своєму парку налічувала шість таких літаків.

Також читайте: У Росії впав винищувач МіГ-29, пілот загинув

Це вже друга подія з літаками авіакомпанії за останні два місяці. 16 липня в Ан-28, що виконував рейс Кедровий - Томськ, на борту якого було 18 осіб, спрацював аварійний маяк. Після зупинки обох двигунів літак здійснив жорстку посадку. Всі пасажири й екіпаж залишилися живі, травм зазнали 11 осіб.

Остання катастрофа L-410 у Росії сталася 19 червня в Кемеровській області. Літак, на борту якого перебували парашутисти, зіткнувся з лісовим масивом і здійснив жорстку посадку після відмови одного з двигунів. Загинули чотири людини, 15 були поранені.

6 липня на Камчатці неподалік аеропорту селища Палана розбився пасажирський Ан-26. На борту перебували 28 осіб, всі загинули. Літак під час зниження зіткнувся зі схилом гори. 12 серпня на Камчатці впав в озеро вертоліт Мі-8, на борту було 16 осіб, вижили лише вісім із них.

У середу в Іркутській області буде оголошено день жалоби, заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

Нагадаємо, за літо в Росії розбилися 10 літаків і вертольотів.

Детальніше про це читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Катастрофічне для російської авіації літо".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Ну от вміє Цензор підняти настрій! А стару версію потрібно повернути
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13.09.2021 10:15
+29
Просто важчий за повітря.
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13.09.2021 10:08
+25
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13.09.2021 10:18
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технологічна деградація + санкції
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13.09.2021 10:07 Відповісти
Просто важчий за повітря.
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13.09.2021 10:08 Відповісти
))) я уже начал переживать за стабильность ... ан нет... все в порядке... падают с тем же интервалом
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13.09.2021 11:03 Відповісти
Ось і осінь прийшла в кацапію. Сонце вже гріє не так тепло. Птахи відлітають на південь. Оз дерев опадають...... літаки....
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13.09.2021 10:10 Відповісти
Знов кацапам завадила кривизна Землі?...
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13.09.2021 10:13 Відповісти
Эта какой-та пазор..
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13.09.2021 10:13 Відповісти
Можно повторить?
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13.09.2021 10:14 Відповісти
Нужно.))
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13.09.2021 10:19 Відповісти
А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
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13.09.2021 10:15 Відповісти
Ну от вміє Цензор підняти настрій! А стару версію потрібно повернути
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13.09.2021 10:15 Відповісти
Слава Вейншории!😁
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13.09.2021 10:16 Відповісти
Допросили второго пилота, вроде как. Говорит, что при повторном заходе на посадку чуток с высотой не рассчитали... сопку задели... Интересный термин- жесткая посадка, всегда меня как-то удивлял.
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13.09.2021 10:17 Відповісти
Жорстка посадка - це, наприклад, коли шассі не випустилося, а це якраз аварія, якщо сопку зачепили...
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13.09.2021 10:23 Відповісти
.в авіації трохи по іншому. Аварія кваліфікується ..якщо повітряне судно отримало пошкодження (навіть повністью знищене), але при цьому не загинули люди. Катастрофа кваліфікується, якщо повітряне судно отримало навіть незначні пошкодження, але при цьому загинули люди. Також є строк ... коли людина отримала тільки травми... але внаслідок отриманних травм померла через якийсь термін...то випадок має назву *аварія*.
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13.09.2021 11:36 Відповісти
Це все одно що "жёсткое причаливание" - коли судно врізається а причальну стінку... Але "жорстокіше" - з трупами...
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13.09.2021 11:43 Відповісти
Перестали падать самолёты - упал министр, перестали падать министры - опять начали падать самолёты !

Мне кажется, что на РФ наконец-то изобрели перпетуум мобиле ...
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13.09.2021 10:17 Відповісти
День потрібно починати з гарного настрою!
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13.09.2021 10:18 Відповісти
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13.09.2021 10:18 Відповісти
Ничего не могут! Ничего не умеют! На борту было 14 челов штук кацапов, а закопают только 4. Ишаки рукожопые...
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13.09.2021 10:20 Відповісти
Вызывайте енота!

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13.09.2021 10:20 Відповісти
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13.09.2021 10:20 Відповісти
Серпень триває...
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13.09.2021 10:23 Відповісти
В США тоже часто падают. Хотя если взять по количеству авиатранспорта, то в процентном отношении россияне наверное чаще падают.

27 июля упал легкомторный самолет в Калифорнии, 4 погибших
7 августа легкомоторный самолет упал в Миннесоте, несколько погибших
14 августа в Алабаме упал гражданский самолет Piper PA-31, 6 погибших
1 сентября упал вертолет ВМС MH-60S Seahawk, 5 пропавших
2 сентября упал легкомоторный самолет в Коннектикуте, 4 погибших
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13.09.2021 10:25 Відповісти
Чтобы были понятны величины:

По данным Федерального управления гражданской авиации США на 2018 г. в США зарегистрировано 211 749 воздушных судов АОН, в России подобных воздушных судов насчитывается около 2000

211 749 и 2000


Колличество PPL:

США (2017) - выдано за год 30,300 / Всего 184,500 (1 на 1,800 человек населения)

Россия (2017) - выдано за год 340, включая 180 в частных АУЦ / Всего выдано 4,200 из них действующих ~2,500
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13.09.2021 10:42 Відповісти
А де відбір кращих коментарів ???(((
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13.09.2021 10:26 Відповісти
Черепно-мозговые травмы за поребриком у всех, т.ч. не надо на аварию списывать. А погибишие, это конечно беда бедовая. Жаль что так мало, всего 4 орка сдохло.
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13.09.2021 10:31 Відповісти
Серпень продовжується.
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13.09.2021 10:39 Відповісти
ось вміють москалі дотримуватись звичаїв і традицій!

добре, що цензор нарешті оновив свій древній дизайн... В рази приємніший вигляд!
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13.09.2021 10:40 Відповісти
Выпускайте енота!
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13.09.2021 10:43 Відповісти
Для кацапів характерно не падати, а "нахитнутися" бо самі ж "нахитнуті".
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13.09.2021 10:56 Відповісти
Согласе..Где Енот? Выпускайте Енота😂😂
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13.09.2021 11:06 Відповісти
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13.09.2021 12:53 Відповісти
йенот новину схвалюйе
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13.09.2021 12:54 Відповісти
Жопорукость тому причина!
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13.09.2021 11:16 Відповісти
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13.09.2021 11:32 Відповісти
ето есть хороша московистан
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13.09.2021 11:56 Відповісти
неужели у красно-коричневых людоедов Москаль Орды все самолеты тяжелее воздуха ?

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13.09.2021 12:34 Відповісти
сльозы застилают маи глаза
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13.09.2021 12:52 Відповісти
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13.09.2021 12:56 Відповісти
Давайте помолимось, щоб це незакінчувалося!
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13.09.2021 12:59 Відповісти
биссссссссссс
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13.09.2021 16:19 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...

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13.09.2021 20:03 Відповісти
 
 