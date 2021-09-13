Очередной самолет разбился в России: 4 погибших
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В России пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку рядом с селом Казачинское в Иркутской области. Он упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, в том числе командир воздушного судна.
Второй пилот жив. Всего выжили и получили травмы 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Утром в понедельник санитарный вертолет Ми-8 с тремя пострадавшими, в том числе вторым пилотом, вылетел в Иркутск. У них сложные переломы. После крушения около 10 человек оказались зажатыми в корпусе самолета. Пожара не было - первоначальные сообщения о нем не подтвердились.
L-410 совершил жесткую посадку в 23:15 по местному времени в 4 км от села Казачинское - райцентра, расположенного примерно в 500 км от Иркутска (это растояние по воздуху). Представитель компании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") заявил, что самолет упал при повторном заходе на посадку. В селе был густой туман, со ссылкой на местных жителей пишет газета "Коммерсант".
В оперативном штабе накануне говорили, что, по предварительным данным, на борту произошел отказ техники, "экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге". Самолет при этом находился на минимально низкой высоте и упал на остров в реке.
В штабе считают, что катастрофа произошла из-за отказа техники, пишет Интерфакс. Вторая версия - ошибка пилотирования. Официальные выводы о возможных причинах крушения L-410 будут сделаны после расследования. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
Самолет полностью разрушен. Как пишет ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру, спасатели нашли один "черный ящик", который должен помочь определить причину крушения. Допросить выжившего пилота пока не удалось - он находится в шоковом состоянии.
L-410 Turbolet - двухвинтовой самолет, разработанный в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let Kunovice. Предназначен для местных авиалиний и пригоден для эксплуатации на грунтовых, травяных и снежных площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Авиакомпания "СиЛА" по данным на конец 2020 года в своем парке насчитывала шесть таких самолетов.
Это уже второе происшествие с самолетами авиакомпании за последние два месяца. 16 июля у Ан-28, выполнявшего рейс Кедровый - Томск, на бороту которого было 18 человек, сработал аварийный маяк. После остановки обоих двигателей самолет совершил жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж остались живы, травмы получили 11 человек.
Последняя катастрофа L-410 в России произошла 19 июня в Кемеровской области. Самолет, на борту которого находились парашютисты, столкнулся с лесным массивом и совершил жесткую посадку после отказа одного из двигателей. Погибли четыре человека, 15 получили ранения.
6 июля на Камчатке недалеко от аэропорта поселка Палана разбился пассажирский Ан-26. На борту находились 28 человек, все погибли. Самолет при снижении столкнулся со склоном горы. 12 августа на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8, на борту было 16 человек, выжили только восемь из них.
В среду в Иркутской области будет объявлен день траура, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, за лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов.
Подробнее об этом читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова катастрофическое для российской авиации лето.
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Мне кажется, что на РФ наконец-то изобрели перпетуум мобиле ...
человштук кацапов, а закопают только 4. Ишаки рукожопые...
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По данным Федерального управления гражданской авиации США на 2018 г. в США зарегистрировано 211 749 воздушных судов АОН, в России подобных воздушных судов насчитывается около 2000
211 749 и 2000
Колличество PPL:
США (2017) - выдано за год 30,300 / Всего 184,500 (1 на 1,800 человек населения)
Россия (2017) - выдано за год 340, включая 180 в частных АУЦ / Всего выдано 4,200 из них действующих ~2,500
добре, що цензор нарешті оновив свій древній дизайн... В рази приємніший вигляд!