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Очередной самолет разбился в России: 4 погибших

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Очередной самолет разбился в России: 4 погибших

В России пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку рядом с селом Казачинское в Иркутской области. Он упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. На борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, в том числе командир воздушного судна.

Второй пилот жив. Всего выжили и получили травмы 12 человек, у них переломы и черепно-мозговые травмы, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Утром в понедельник санитарный вертолет Ми-8 с тремя пострадавшими, в том числе вторым пилотом, вылетел в Иркутск. У них сложные переломы. После крушения около 10 человек оказались зажатыми в корпусе самолета. Пожара не было - первоначальные сообщения о нем не подтвердились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов

L-410 совершил жесткую посадку в 23:15 по местному времени в 4 км от села Казачинское - райцентра, расположенного примерно в 500 км от Иркутска (это растояние по воздуху). Представитель компании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") заявил, что самолет упал при повторном заходе на посадку. В селе был густой туман, со ссылкой на местных жителей пишет газета "Коммерсант".

В оперативном штабе накануне говорили, что, по предварительным данным, на борту произошел отказ техники, "экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге". Самолет при этом находился на минимально низкой высоте и упал на остров в реке.

В штабе считают, что катастрофа произошла из-за отказа техники, пишет Интерфакс. Вторая версия - ошибка пилотирования. Официальные выводы о возможных причинах крушения L-410 будут сделаны после расследования. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Самолет полностью разрушен. Как пишет ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру, спасатели нашли один "черный ящик", который должен помочь определить причину крушения. Допросить выжившего пилота пока не удалось - он находится в шоковом состоянии.

L-410 Turbolet - двухвинтовой самолет, разработанный в конце 1960-х годов чехословацким предприятием Let Kunovice. Предназначен для местных авиалиний и пригоден для эксплуатации на грунтовых, травяных и снежных площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Авиакомпания "СиЛА" по данным на конец 2020 года в своем парке насчитывала шесть таких самолетов.

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Это уже второе происшествие с самолетами авиакомпании за последние два месяца. 16 июля у Ан-28, выполнявшего рейс Кедровый - Томск, на бороту которого было 18 человек, сработал аварийный маяк. После остановки обоих двигателей самолет совершил жесткую посадку. Все пассажиры и экипаж остались живы, травмы получили 11 человек.

Последняя катастрофа L-410 в России произошла 19 июня в Кемеровской области. Самолет, на борту которого находились парашютисты, столкнулся с лесным массивом и совершил жесткую посадку после отказа одного из двигателей. Погибли четыре человека, 15 получили ранения.

6 июля на Камчатке недалеко от аэропорта поселка Палана разбился пассажирский Ан-26. На борту находились 28 человек, все погибли. Самолет при снижении столкнулся со склоном горы. 12 августа на Камчатке упал в озеро вертолет Ми-8, на борту было 16 человек, выжили только восемь из них.

В среду в Иркутской области будет объявлен день траура, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, за лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов.

Подробнее об этом читайте в блоге главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова катастрофическое для российской авиации лето.
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Топ комментарии
+31
Ну от вміє Цензор підняти настрій! А стару версію потрібно повернути
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13.09.2021 10:15
+29
Просто важчий за повітря.
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13.09.2021 10:08
+25
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13.09.2021 10:18
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технологічна деградація + санкції
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13.09.2021 10:07 Ответить
Просто важчий за повітря.
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13.09.2021 10:08 Ответить
))) я уже начал переживать за стабильность ... ан нет... все в порядке... падают с тем же интервалом
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13.09.2021 11:03 Ответить
Ось і осінь прийшла в кацапію. Сонце вже гріє не так тепло. Птахи відлітають на південь. Оз дерев опадають...... літаки....
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13.09.2021 10:10 Ответить
Знов кацапам завадила кривизна Землі?...
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13.09.2021 10:13 Ответить
Эта какой-та пазор..
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13.09.2021 10:13 Ответить
Можно повторить?
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13.09.2021 10:14 Ответить
Нужно.))
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13.09.2021 10:19 Ответить
А не летай, не летай.Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.
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13.09.2021 10:15 Ответить
Ну от вміє Цензор підняти настрій! А стару версію потрібно повернути
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13.09.2021 10:15 Ответить
Слава Вейншории!😁
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13.09.2021 10:16 Ответить
Допросили второго пилота, вроде как. Говорит, что при повторном заходе на посадку чуток с высотой не рассчитали... сопку задели... Интересный термин- жесткая посадка, всегда меня как-то удивлял.
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13.09.2021 10:17 Ответить
Жорстка посадка - це, наприклад, коли шассі не випустилося, а це якраз аварія, якщо сопку зачепили...
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13.09.2021 10:23 Ответить
.в авіації трохи по іншому. Аварія кваліфікується ..якщо повітряне судно отримало пошкодження (навіть повністью знищене), але при цьому не загинули люди. Катастрофа кваліфікується, якщо повітряне судно отримало навіть незначні пошкодження, але при цьому загинули люди. Також є строк ... коли людина отримала тільки травми... але внаслідок отриманних травм померла через якийсь термін...то випадок має назву *аварія*.
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13.09.2021 11:36 Ответить
Це все одно що "жёсткое причаливание" - коли судно врізається а причальну стінку... Але "жорстокіше" - з трупами...
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13.09.2021 11:43 Ответить
Перестали падать самолёты - упал министр, перестали падать министры - опять начали падать самолёты !

Мне кажется, что на РФ наконец-то изобрели перпетуум мобиле ...
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13.09.2021 10:17 Ответить
День потрібно починати з гарного настрою!
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13.09.2021 10:18 Ответить
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13.09.2021 10:18 Ответить
Ничего не могут! Ничего не умеют! На борту было 14 челов штук кацапов, а закопают только 4. Ишаки рукожопые...
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13.09.2021 10:20 Ответить
Вызывайте енота!

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13.09.2021 10:20 Ответить
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13.09.2021 10:20 Ответить
Серпень триває...
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13.09.2021 10:23 Ответить
В США тоже часто падают. Хотя если взять по количеству авиатранспорта, то в процентном отношении россияне наверное чаще падают.

27 июля упал легкомторный самолет в Калифорнии, 4 погибших
7 августа легкомоторный самолет упал в Миннесоте, несколько погибших
14 августа в Алабаме упал гражданский самолет Piper PA-31, 6 погибших
1 сентября упал вертолет ВМС MH-60S Seahawk, 5 пропавших
2 сентября упал легкомоторный самолет в Коннектикуте, 4 погибших
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13.09.2021 10:25 Ответить
Чтобы были понятны величины:

По данным Федерального управления гражданской авиации США на 2018 г. в США зарегистрировано 211 749 воздушных судов АОН, в России подобных воздушных судов насчитывается около 2000

211 749 и 2000


Колличество PPL:

США (2017) - выдано за год 30,300 / Всего 184,500 (1 на 1,800 человек населения)

Россия (2017) - выдано за год 340, включая 180 в частных АУЦ / Всего выдано 4,200 из них действующих ~2,500
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13.09.2021 10:42 Ответить
А де відбір кращих коментарів ???(((
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13.09.2021 10:26 Ответить
Черепно-мозговые травмы за поребриком у всех, т.ч. не надо на аварию списывать. А погибишие, это конечно беда бедовая. Жаль что так мало, всего 4 орка сдохло.
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13.09.2021 10:31 Ответить
Серпень продовжується.
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13.09.2021 10:39 Ответить
ось вміють москалі дотримуватись звичаїв і традицій!

добре, що цензор нарешті оновив свій древній дизайн... В рази приємніший вигляд!
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13.09.2021 10:40 Ответить
Выпускайте енота!
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13.09.2021 10:43 Ответить
Для кацапів характерно не падати, а "нахитнутися" бо самі ж "нахитнуті".
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13.09.2021 10:56 Ответить
Согласе..Где Енот? Выпускайте Енота😂😂
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13.09.2021 11:06 Ответить
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13.09.2021 12:53 Ответить
йенот новину схвалюйе
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13.09.2021 12:54 Ответить
Жопорукость тому причина!
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13.09.2021 11:16 Ответить
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13.09.2021 11:32 Ответить
ето есть хороша московистан
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13.09.2021 11:56 Ответить
неужели у красно-коричневых людоедов Москаль Орды все самолеты тяжелее воздуха ?

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13.09.2021 12:34 Ответить
сльозы застилают маи глаза
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13.09.2021 12:52 Ответить
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13.09.2021 12:56 Ответить
Давайте помолимось, щоб це незакінчувалося!
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13.09.2021 12:59 Ответить
биссссссссссс
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13.09.2021 16:19 Ответить
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...

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13.09.2021 20:03 Ответить
 
 