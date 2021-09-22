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Штамм "Дельта" практически вытеснил все вызывающие беспокойство варианты коронавируса, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм

Штамм коронавируса "Дельта" практически вытеснил три других вызывающих беспокойства варианта.

Как пишет MedicalXpress,  об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. В изучаемых образцах эти штаммы теперь встречаются очень редко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"На данный момент в обращении находится менее 1% каждого штамма Альфа, Бета и Гамма. На данный момент по всему миру встречается в основном Дельта", - заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19. Она также добавила, что Дельта "стала более приспособленной, она более передаваема и превосходит конкурентов, она заменяет другие циркулирующие вирусы".

Все вирусы мутируют со временем, и SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, - не исключение. В конце 2020 года появление вариантов, которые представляют повышенный риск для глобального здравоохранения, побудило ВОЗ обозначать их как "варианты, которые представляют интерес" и "варианты, вызывающие беспокойство".

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Штаммы решили обозначать буквами греческого алфавита для того, чтобы не стигматизировать страны, в которых они впервые были выявлены. Кроме четырех штаммов, которые вызывают беспокойство, существуют еще пять вариантов, вызывающих интерес. По словам Ван Керхове, три из них – Эта, Йота и Каппа – на данный момент переходят в штаммы под наблюдением.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
А как же старый добрый ковид-19? Куда он пропал?
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22.09.2021 16:42
+3
Для него больше нет эфирного времени на ТВ, не оплатил...
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22.09.2021 17:04
+2
а грипп исчез вообще?
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22.09.2021 17:51
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22.09.2021 16:42 Ответить
А как же старый добрый ковид-19? Куда он пропал?
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22.09.2021 16:42 Ответить
Для него больше нет эфирного времени на ТВ, не оплатил...
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22.09.2021 17:04 Ответить
Если заставляют от него прививаться значит не пропал. А если серьёзно, то как-то одночасно в одессе,черновцах, франковске, николаеве появились решалы с вакцинацией и занесением в базу (...)за нехилую сумму. В это время зелёные кричат что 2миллиона вакцин надо срочно освоить ибо срок годности поджимает. Говорят что учителей и госслужащих от работы отстранят если не привиты. Нехилая афёра. Юлька со своим свинячим гриппом и тамифлю уходит на второй план. Не слишком ли много на себя берёт ВОЗ. Не потому ли Трамп с ними закусился. Как говорил Мишка Водяной в роли Попандопало-здается мне.....
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22.09.2021 17:32 Ответить
это и есть старый добрый ковид, только он насытился "мудристю нарида" и немного эволюционировал
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22.09.2021 18:01 Ответить
Ну наканецта, ато я волновался очинь.
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22.09.2021 16:43 Ответить
нам по... , в нас універсальна обовязкова вакцинація від усіх штамів
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22.09.2021 16:54 Ответить
????

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22.09.2021 17:04 Ответить
а грипп исчез вообще?
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22.09.2021 17:51 Ответить
Брєд психопатів знайшов собі глухий закуток у власному лабіринті!
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22.09.2021 18:13 Ответить
Ударными темпами в лабораториях мировым правительством создаются все новые и новые штаммы вируса и мнгновенно их вертолетные эскадрилии распыляют в странах.Конвейер работает без остановок.
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22.09.2021 19:55 Ответить
Во первых. С такой "статистикой" какую вы рисуете,за год мы уже бы вымерли.

Во вторых. Вирусы мутируют,как в сторону агрессивности,так и в сторону ослабления,возвращаясь к первичному состоянию сезонных ОРВИ, и я не вижу увеличения агрессивности короновируса.

По моему кто то врет.Сейчас у кого то банальный насморк,у кого то кашель,типичные сезонные ОРВИ, вызываемые короновирусами. Вы же пытаетесь и здесь нагнетать панику, и как только прошла информация из Англии и Австралии,что вакцины можно применять детям, у нас сразу увеличилось количество якобы зараженных детей в херсонской и харьковской областях. Вы же все будете сидеть,беспринципные сволочи,СЛУГИ ОЛИГАРХОВ! Я не верю,что фармацевтические коорпорации такие альтруисты и хотят быстрее избавить мир от от этого вируса,а вы получаете огромные откаты от них.
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22.09.2021 20:49 Ответить
Хіба в грошах річ? Десь в африках-азіях плодяться, як скажені, в нас якась пандемія, а в них прирост населення, а винищують чомусь нас.
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22.09.2021 21:13 Ответить
Не лише звідти. В багатьох країнах вже покололи дітей від 12 років.

Тепер істерика стоїть про маленьких діток - і вуаля: вакцинка готова, від 6 місяців до 11-ти років.
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23.09.2021 00:53 Ответить
А куди ж лямбда поділася ?

І ще про мю пишуть ?
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23.09.2021 00:54 Ответить
 
 