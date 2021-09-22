Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реформе СБУ, - Безуглая

Сегодня, 22 сентября, комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки окончательно рекомендовал законопроект о реформе СБУ.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "СН", заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Комитет только что окончательно рекомендовал реформу сбу! В зале с 5.10.21", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, - "слуга народа" Безуглая

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.