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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реформе СБУ, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о реформе СБУ, - Безуглая

Сегодня, 22 сентября, комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки окончательно рекомендовал законопроект о реформе СБУ.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "СН", заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Комитет только что окончательно рекомендовал реформу сбу! В зале с 5.10.21", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, - "слуга народа" Безуглая

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.

Автор: Ірина Дашківська
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- Это Безмозглая?

-Нет Безуглая. А чего вы так интересуетесь.

-Да не интересуюсь я. Какая разница.
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22.09.2021 17:02 Ответить
Если Безглуздая занимается нацбезопасностью, то всё, хана СБУ
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22.09.2021 17:03 Ответить
Правильно треба всіх розвідників звільнити на чолі з Бурбою за замах на вагнеровців.
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22.09.2021 17:05 Ответить
В какой опасности находится наша страна если зам. главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, а министром обороны собираются назначить Ирину Верещук, к тому же прямая российская агентура во власти (Ермак, Татаров, Демченко)
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22.09.2021 17:06 Ответить
Капець шо роблять зелені а рейтинг не пада 30 vідsот точно v Yкраїні зебільних бараніv
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22.09.2021 17:10 Ответить
Там неякого рейтингу давно нема.
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22.09.2021 17:17 Ответить
беЗмозглая, а справу по вагнеровцям вже закрила?????? Тільки не відповідай без запису з жОпи!!!!!!!!!!
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22.09.2021 17:12 Ответить
Тупенька Мар'яночка вже навчилася дві слові докупи зліпити..??
Боже-Боже, яке-ж воно дуррррне..!
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22.09.2021 17:22 Ответить
Щось стрьомно за СБУ. І так не на висоті, а тут "зелена" реформа ще може добити.
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22.09.2021 18:23 Ответить
 
 