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Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про реформу СБУ, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про реформу СБУ, - Безугла

Сьогодні, 22 вересня, комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки остаточно рекомендував законопроєкт про реформу СБУ.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "СН", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет щойно остаточно рекомендував реформу сбу! У залі з 5.10.21", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт в першому читанні 28 січня.

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- Это Безмозглая?

-Нет Безуглая. А чего вы так интересуетесь.

-Да не интересуюсь я. Какая разница.
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22.09.2021 17:02 Відповісти
Если Безглуздая занимается нацбезопасностью, то всё, хана СБУ
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22.09.2021 17:03 Відповісти
Правильно треба всіх розвідників звільнити на чолі з Бурбою за замах на вагнеровців.
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22.09.2021 17:05 Відповісти
В какой опасности находится наша страна если зам. главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, а министром обороны собираются назначить Ирину Верещук, к тому же прямая российская агентура во власти (Ермак, Татаров, Демченко)
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22.09.2021 17:06 Відповісти
Капець шо роблять зелені а рейтинг не пада 30 vідsот точно v Yкраїні зебільних бараніv
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22.09.2021 17:10 Відповісти
Там неякого рейтингу давно нема.
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22.09.2021 17:17 Відповісти
беЗмозглая, а справу по вагнеровцям вже закрила?????? Тільки не відповідай без запису з жОпи!!!!!!!!!!
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22.09.2021 17:12 Відповісти
Тупенька Мар'яночка вже навчилася дві слові докупи зліпити..??
Боже-Боже, яке-ж воно дуррррне..!
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22.09.2021 17:22 Відповісти
Щось стрьомно за СБУ. І так не на висоті, а тут "зелена" реформа ще може добити.
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22.09.2021 18:23 Відповісти
 
 