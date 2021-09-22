Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний. "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

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Также Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта. "Стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности", - говорится в сообщении.