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Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний. "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра 01

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Также Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта. "Стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Сміт, не зв"язуйся з клоунами, бо і сам не радий будеш.
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22.09.2021 19:18
+2
щас они вам данные передадут - вы же ворье!
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22.09.2021 19:18
+2
Датацентры кстати дают не так уж много рабочих мест - даже в большом центре площадью гектар+ работает нескольуко человек по уходу за кондиционером, водопроводом и прими-подай. Все IT специалисты как по инфраструктуре так и разработчики сидят где сидели скорее всего дома на диване. Датацентры приносят огромные налоги на собственность местным властям но зевлада найдет способ эти деньги отобрать
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22.09.2021 19:19
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Сміт, не зв"язуйся з клоунами, бо і сам не радий будеш.
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22.09.2021 19:18 Ответить
Він буде співпрацювати з Україною, чи тобі диванному чим гірше тим краще?
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22.09.2021 19:23 Ответить
Він ще не знає шо тут за шулери.
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22.09.2021 19:29 Ответить
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22.09.2021 19:33 Ответить
ЗЕбанат мова йтиме про голосування через інтернет. Дуже комусь хочеться покерувати процесом. Чомусь жодна з розвинених країн досі не використовує цей метод, який дозволив би безмежні маніпуляції.
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22.09.2021 19:47 Ответить
щас они вам данные передадут - вы же ворье!
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22.09.2021 19:18 Ответить
Датацентры кстати дают не так уж много рабочих мест - даже в большом центре площадью гектар+ работает нескольуко человек по уходу за кондиционером, водопроводом и прими-подай. Все IT специалисты как по инфраструктуре так и разработчики сидят где сидели скорее всего дома на диване. Датацентры приносят огромные налоги на собственность местным властям но зевлада найдет способ эти деньги отобрать
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22.09.2021 19:19 Ответить
Ще один піар-хід «пліснявих»
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22.09.2021 19:21 Ответить
Шутка рівня 95 кварталу!))) Так держава дуже змінилося хабарі,ціни,безкарність своїх. Ще трохи та Зеленський вже може і не повертатися....
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22.09.2021 19:19 Ответить
центр складывания обещаний
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22.09.2021 19:29 Ответить
кого он хочет обмануть?
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22.09.2021 19:29 Ответить
Тех которых обманул в 2019-м....зебилов...
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22.09.2021 19:45 Ответить
Электронное голосование забраковали все вменяемые страны.Бо для исков в суд,нужен документооборот,который цифра не предоставляет.Поэтому ЕС отказывается от электронного голосования,хоть и удобного и модерного,ради прозрачности и ответственности
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22.09.2021 19:39 Ответить
Єстония использует єлектронное голосование и является членом ЕС. Перевод голосования на "цифру" неизбежен , как бьіл неизбежен перевод банковских операций , например.
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22.09.2021 20:16 Ответить
Эстония и всё.ЕС признала нецелесообразным электронное голосование,из-за сложности делопроизводства в судах.В судах рассматриваются документы,а не скрины.А суды неизбежны.И собирать фактаж с цифры выглядит сомнительно как и допрашивать свидетеля онлайн,а тем более отбывать срок
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22.09.2021 20:20 Ответить
Как работает электронное голосование в паРаше недавно мы все увидели...

Спасибо ...но такого дерьма в Украине не надо...
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22.09.2021 19:44 Ответить
Как работает голосование бумажньіми бюллетенями , украинцьі поняли , когда "вьібрали" Януковича. Про "карусели" и "мертвьіе души" забьіл , порохнявьій ?
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22.09.2021 20:19 Ответить
Вы тоже заметили, что Ермак никогда не бреется? Это явная демонстрация неуважения к статусу всего и всех, что вокруг него происходит и тех, кто его окружает. Если у него есть уважительная причина, то я могу только предстваить себе, что ему всю ночь приходится менять подгузники Зеле, и бедняга просто не высыпается и не успевает ничего!
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22.09.2021 20:01 Ответить
И какого этот вымирающий динозавр нужен в Украине!? Виндовс - дерьмо, бесплатные линуксы уже ушли дальше, этот монстр пытается догнать, но груз старого и громоздкого наследия не даст ему шансов, участь монстра определена на свалке истории!
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22.09.2021 22:17 Ответить
ЗЕ объяснил президенту Майкрософта, что датацентр в Украине будет обязан платить тогда, когда захочет ЗЕ и тому, кому укажет ЗЕ?

ЗЕ объяснил, что в Украине нет законов, а есть хотелки Коломоя, ЗЕ и СН?

ЗЕ объяснил, что тем, кто не согласен с таким раскладом, в Украине поджигают машины, дома и заводят на них уголовные дела?
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22.09.2021 22:26 Ответить
Этого бедоносца еще там не хватало...☺️
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22.09.2021 22:46 Ответить
 
 