Забинтованная нога водителя Шефира. ФОТО ДНЯ

Пострадавший при покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира водитель Александр Иванько приходит в себя после операции.

Цензор.НЕТ публикует снимок из больницы

Водителя зовут Александр Иванько, ему 58 лет. На Шефира он работает уже 8 лет.

Диагноз водителя - огнестрельное слепое пулево-отломочное поражение левого бедра. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Как сообщалось ранее, водителю сделали операцию в больнице "Феофания". По словам врачей, его жизнь вне опасности, он находится в стабильном состоянии.