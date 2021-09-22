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Забинтованная нога водителя Шефира. ФОТО ДНЯ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пострадавший при покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира водитель Александр Иванько приходит в себя после операции.

Цензор.НЕТ публикует снимок из больницы

Забинтованная нога водителя Шефира 01

Водителя зовут Александр Иванько, ему 58 лет. На Шефира он работает уже 8 лет.

Забинтованная нога водителя Шефира 02

Диагноз водителя - огнестрельное слепое пулево-отломочное поражение левого бедра. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Как сообщалось ранее, водителю сделали операцию в больнице "Феофания". По словам врачей, его жизнь вне опасности, он находится в стабильном состоянии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+50
Дивний той кілер)))

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22.09.2021 21:01
+39
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22.09.2021 22:06
+38
Фото поранених бійців з госпіталю, про яких не згадує преЗедент.

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22.09.2021 20:59
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Пуля раздробила кость , но , слава богу , не зацепила бедреннную артерию . Иначе водитель бьі не вьіжил. Соболезнования пострадавшему .
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22.09.2021 21:07 Ответить
Ты сейчас выразил сострадание к обслуге упырей, благодаря которыми наша нация находится в пике деградации и вымирания.
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23.09.2021 10:25 Ответить
Он сейчас выразил сожаление человеку, знающему свою работу и продающему свои знания и умения работодателю. Если ты, алень упоротый думаешь, что бабки прилетают тебе через форточку - мне тебя жаль. Хотя - вру. Мне долбо@бов - не жаль
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23.09.2021 12:29 Ответить
Он холуй у холуйов,которые имеют украинцев.
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23.09.2021 16:47 Ответить
Александр Ивашин 054948b9 - лучше бы здох нахер вместе со своим Шефиром
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23.09.2021 16:48 Ответить
Это очень правильно, что доставили раненого в Феофанию, а не в какую-то районную поликлинику. Молодец Чефир. Надо беречь ближний круг своих. А остальные люди? - Люди?! А хто это?...
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22.09.2021 21:12 Ответить
А ви теж не бачите гіпса ? Перелом же !!!
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23.09.2021 07:15 Ответить
Спицы
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23.09.2021 10:11 Ответить
і шо?

у нас кожен водій, травмований на роботі, може лікуватись у Феофанії.
кожен з нас президент
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23.09.2021 12:06 Ответить
Теперь надо ожидать как на сцене 95-й палаты появится сценка - забинтованный член маланской группировки!!!
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22.09.2021 21:16 Ответить
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23.09.2021 05:00 Ответить
Этим водилой мог оказаться ты или твой недоотец. В гипсе было? Знакшь, что чел работу из-за этой травмы потерял НАВСЕГДА? Касап? Тупой? Иногда, хоть эпизодически, хотя для твоих мозгов это сложно, ставь свою тушку на место других
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23.09.2021 12:34 Ответить
почему потерял работу навсегда?
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23.09.2021 14:35 Ответить
Потому-что профессиональный волитель с раздробленными костями стопы автоматически перестают таковыми быть. Но некоторые овцы, получив права считают себя профи, устраивая пизб@ц на дороге. Вчера овца на переходе на красный свет сушило ногти и сбило 33 летнюю маму и 11 летнюю девочку. У меня на глазах. Я мромолчу о том, что оно несло в свое оправдание, но даже у ментов было желвние ЭТО засунуть обратно
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24.09.2021 05:57 Ответить
с раздробленными костями стопы?
вроде, бедро
откуда данные про стопу?
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30.09.2021 15:31 Ответить
Шнурок, твоих родителей надо было бы кастрировать еще до того когда они решились на твое рождение!!!!
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23.09.2021 15:08 Ответить
Говнище некое коренево считает, что его зачатие через дефектный гандон - самое успешное в мире и оно не понимает, что ай-пи отслеживается до хаты, где оно сейчас бухает? Ему маман, снимая дешевый лопнувший гандон не рассказала, что бумеранги всегда возвращаются? А, Дункан Мак-Клауд?
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24.09.2021 05:47 Ответить
Дегенеративный, тебя надо было бы еще в утробе твой мамки удавить, потому что такое дерьмо как ты вообще не имеет права на жизнь, а вот насчет встречи со мной то я с удовольствием размажу тебя по асфальту и жду с нетерпением, поц!!!!!
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24.09.2021 08:07 Ответить
Я маме покажу ЭТО, поц и лох коненёвский. Она скадет, что с такой ... делать
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24.09.2021 10:23 Ответить
Так ты . дегенеративненький, еще ясли не окончил??? Ну а мамке обязательно покажи!!!
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24.09.2021 10:41 Ответить
Я и тебя ей покажу. И извинишься мр@зь. Едем к тебе. Комплект белья и памперс надень
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24.09.2021 11:00 Ответить
Ждем с нетерпением что-бы ****** епальники расквасить!!!!!!
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24.09.2021 11:26 Ответить
паша приезжал? уже интерсно
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30.09.2021 15:34 Ответить
До сих пор едет!
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30.09.2021 17:02 Ответить
да уж...
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30.09.2021 15:35 Ответить
а что, в еврейца не попали?
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22.09.2021 21:19 Ответить
Деруться євреї - страждають гої )))
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23.09.2021 15:54 Ответить
Думать надо кого возишь!
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22.09.2021 21:20 Ответить
та кто такой водила по сравнению с мировой олигархией, с которой надо, типа, беспощадно бороться
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22.09.2021 21:28 Ответить
Як гинуть Воїни на фронті, то клоун мовчить, а тут бач аж в ногу поранили водія чиновника ОП, і шухер піпец подняли.

От вам і пріоритети зеленої швалі
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22.09.2021 21:33 Ответить
Т.е. с таким ранением он проехал 5 км до стоянки у АТБ, потом еще точно указал на место, откуда стреляли (т.е. еще разок с полицией съездил туда) и только после этого поехал на операцию? Верю-верю...
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22.09.2021 21:34 Ответить
Нога левая. С автоматической коробкой передач не задействована. На адреналине вполне мог доехать. 5 км по пригороду это минут 7.
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22.09.2021 22:17 Ответить
так можно любую травмированную ногу сфоткать из любой больницьі. . .. капец. . .
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22.09.2021 21:35 Ответить
покушение на шофера
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22.09.2021 21:38 Ответить
Шефіра легко переплутати з шофером
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23.09.2021 15:55 Ответить
чи навпаки
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23.09.2021 15:55 Ответить
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22.09.2021 22:06 Ответить
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22.09.2021 22:28 Ответить
Дивина якась,тай годі.Стрілець стріляв через дорогу,з протилежного боку траси.Чому не навпаки???
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22.09.2021 22:22 Ответить
Щоб ненароком не влучити в Шефіра.
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23.09.2021 15:30 Ответить
Помнится, бубачка видосик записал года полтора назад, в котором говорил, что "Феофанию" передаёт простым людям. Хомячки-зеленофилы тогда писались кипятком от восторга. Не соврал: там теперь простой водитель шефира лечится. Выкусите, порохоботы.😂
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22.09.2021 22:41 Ответить
Ваccерман Железный @26_55847_314159 46 мин



С одной стороны, «покушение» на Шефира, как повод для ужесточения режима, конечно, лучше, чем мешки с гексогеном в подъездах жилых домов. Но, с другой стороны, и вовы у нас разных масштабов. Чем богаты, тем и рады.
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22.09.2021 22:46 Ответить
В общем, при Авакове такой х..ни не было
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22.09.2021 22:51 Ответить
<******* підривало будинки, нєлох розстрілює машини. Масштаби різні, а ціль - одна. Такая моя думка
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22.09.2021 22:53 Ответить
Яка країна, такий й теракт!
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23.09.2021 08:09 Ответить
«Как тебе такое, Илон Маск?
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22.09.2021 22:54 Ответить
лiл рiмбо пiрша крiв
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22.09.2021 23:02 Ответить
А де відкритий??

Я бачив не вогнепальні а осколкові поранення, проникнення в в тіло, але таких відкритих не бачив.

Покажіть відкритий перелом ***
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22.09.2021 23:05 Ответить
. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Источник: https://censor.net/ru/n3289854

Тобто одна як не як але біта але ж досягла цілі!!

Кловани по вам же стріляли а тут аж разнобой😂😂😂😂
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22.09.2021 23:09 Ответить
Фото дня???!!!

Не бойцы ВСУ которых каждый день привозят в кусках, а поцарапаная нога водителя из-за внутренних разборок в СН?

Ребята из редакции, вы в своем уме писать такие заголовки про ублюдков, когда из-за них гибнут лучшие украинцы?
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22.09.2021 23:10 Ответить
а чего нельзя было стрелять в лоб и калибр покрупнее ?
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22.09.2021 23:40 Ответить
спереди неизбежно попал бы в стекло...а сбоку смог аккуратно, не разбив ни одного
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23.09.2021 06:40 Ответить
ну, и зашпаклюют, продадут...

венгерские пули металл рвут нежно, бережно, без прогиба
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23.09.2021 07:03 Ответить
а это, смотря какая цель поставлена. тут вопрос звучит так, - а был ли кто-нибудь в машине, когда ее обстреливали? или потом сели и поехали с криками а-ля янык: в меня стреляли!!!)
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23.09.2021 07:38 Ответить
А потому что такой сценарий, утвержденный бубочкой и Быкановым.

Если-бы они знали, что есть еще более крупные калибры или гранатометы...
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23.09.2021 10:42 Ответить
клован кпирует Кремлядь
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22.09.2021 23:41 Ответить
Купол невеЗЕнія в Украіне єсть, хоть покритий ЗЕленью , абсолютно вєсь, там сідят ПРоклятиє люді - дєпутати , а нарід все думє-куди їх подівати...
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22.09.2021 23:42 Ответить
скоріш за все діло було так: "..давайте отрежем Сусанину ногу - ой, кажется братцы, я вспомнил дорогу.."
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23.09.2021 00:35 Ответить
похоже покушение было на шофера --- шифер не должен был пострадать
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23.09.2021 06:33 Ответить
ошибка вышла - вот о чем молчит наука! - хотели кока, а съели Кука!)
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23.09.2021 07:39 Ответить
Теперь они "воевали на колчаковских фронтах".
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23.09.2021 07:58 Ответить
Ну на цензорі одні висери великих експердів пороха.
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23.09.2021 09:58 Ответить
так 73% зелени на это не способны, думать головой, а не ж... и анализировать
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23.09.2021 14:40 Ответить
Замах був не на Шефіра, а на шофьора.
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23.09.2021 11:01 Ответить
Больной на голову а лечит ноги.Зеленое тоже никто не видел в фиофании когда его,закрыли с короной.Свидетили стрельбы есть?Может арестович расстрелял пустую машину,и1дегенерат от страха, неудачно сел головой.
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23.09.2021 13:29 Ответить
Водій наче клон самого Шефіра. Він працює не водієм, а дублером-каскадером у цього кіношника. Кловани гляццькі, щоб ви всі повиздихали зі своїм цирком
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23.09.2021 13:30 Ответить
Скрепы Майдана. Ухо Булатова. - YouTube

И вальцман ходил проведывать , а оказалось по - времени ВСЕ б л е ф о м .Фактор -время все расставляет на свои места .Как сказал 2 000 лет назад старый еврей -

молодым и написал на воротах"

ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА !

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23.09.2021 13:41 Ответить
Явно в шаурмячной повязку лепили. Кетчупа с горчицей надавили, немного бинтика - готово! Смачного.
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23.09.2021 14:09 Ответить
Дон Гуан: Я видел её пятку !!!

Лепорелло: Ваше воображение легко дорисует вам всё остальное.

(А.С. Пушкин)
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23.09.2021 15:04 Ответить
Для чего акцентировать внимание на таких проишествиях,есть поважнее новости.
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23.09.2021 15:20 Ответить
Кілер не сидів у кущах чекаючи на мішень. Йому явно хтось повідомив, що об'єкт виїхав. І !!!!Що за кермом був водій.
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23.09.2021 16:38 Ответить
Бубачка в ООН эту фотку хоть показал? Як доказ шо Зло йде по його п'ятам))
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23.09.2021 16:49 Ответить
Лучше б опубликовали фото забинтованной башки чифиря, а не ноги водилы.
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23.09.2021 20:39 Ответить
Чисто по Станиславскому , не верю
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23.09.2021 21:42 Ответить
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