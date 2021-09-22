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Забинтованная нога водителя Шефира. ФОТО ДНЯ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Пострадавший при покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира водитель Александр Иванько приходит в себя после операции.
Цензор.НЕТ публикует снимок из больницы
Водителя зовут Александр Иванько, ему 58 лет. На Шефира он работает уже 8 лет.
Диагноз водителя - огнестрельное слепое пулево-отломочное поражение левого бедра. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.
Как сообщалось ранее, водителю сделали операцию в больнице "Феофания". По словам врачей, его жизнь вне опасности, он находится в стабильном состоянии.
Топ комментарии
+50 індекс борщу та масового зубожіння
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+39 Владимир Елисеев
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+38 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий22.09.2021 20:59
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у нас кожен водій, травмований на роботі, може лікуватись у Феофанії.
кожен з нас президент
вроде, бедро
откуда данные про стопу?
От вам і пріоритети зеленої швалі
С одной стороны, «покушение» на Шефира, как повод для ужесточения режима, конечно, лучше, чем мешки с гексогеном в подъездах жилых домов. Но, с другой стороны, и вовы у нас разных масштабов. Чем богаты, тем и рады.
Я бачив не вогнепальні а осколкові поранення, проникнення в в тіло, але таких відкритих не бачив.
Покажіть відкритий перелом ***
Тобто одна як не як але біта але ж досягла цілі!!
Кловани по вам же стріляли а тут аж разнобой😂😂😂😂
Не бойцы ВСУ которых каждый день привозят в кусках, а поцарапаная нога водителя из-за внутренних разборок в СН?
Ребята из редакции, вы в своем уме писать такие заголовки про ублюдков, когда из-за них гибнут лучшие украинцы?
венгерские пули металл рвут нежно, бережно, без прогиба
Если-бы они знали, что есть еще более крупные калибры или гранатометы...
И вальцман ходил проведывать , а оказалось по - времени ВСЕ б л е ф о м .Фактор -время все расставляет на свои места .Как сказал 2 000 лет назад старый еврей -
молодым и написал на воротах"
ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА !
Лепорелло: Ваше воображение легко дорисует вам всё остальное.
(А.С. Пушкин)