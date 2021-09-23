Забинтована нога водія Шефіра. ФОТО ДНЯ

Потерпілий під час замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра водій Олександр Іванько приходить до тями після операції.

Цензор.НЕТ публікує знімок з лікарні.

Водія звуть Олександр Іванько, йому 58 років. На Шефіра він працює вже 8 років.

Діагноз водія - вогнепальне сліпе кульово-відламкове ураження лівого стегна. Відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.

Як повідомлялося раніше, водієві зробили операцію в лікарні "Феофанія". За словами лікарів, його життю ніщо не загрожує, він перебуває в стабільному стані.