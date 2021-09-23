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Забинтована нога водія Шефіра. ФОТО ДНЯ

Новини Цензор.НЕТ Події

Потерпілий під час замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра водій Олександр Іванько приходить до тями після операції.

Цензор.НЕТ публікує знімок з лікарні.

Забинтована нога водія Шефіра 01

Водія звуть Олександр Іванько, йому 58 років. На Шефіра він працює вже 8 років.

Забинтована нога водія Шефіра 02

Діагноз водія - вогнепальне сліпе кульово-відламкове ураження лівого стегна. Відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.

Як повідомлялося раніше, водієві зробили операцію в лікарні "Феофанія". За словами лікарів, його життю ніщо не загрожує, він перебуває в стабільному стані.
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Топ коментарі
+50
Дивний той кілер)))

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22.09.2021 21:01
+39
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22.09.2021 22:06
+38
Фото поранених бійців з госпіталю, про яких не згадує преЗедент.

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22.09.2021 20:59
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Пуля раздробила кость , но , слава богу , не зацепила бедреннную артерию . Иначе водитель бьі не вьіжил. Соболезнования пострадавшему .
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22.09.2021 21:07 Відповісти
Ты сейчас выразил сострадание к обслуге упырей, благодаря которыми наша нация находится в пике деградации и вымирания.
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23.09.2021 10:25 Відповісти
Он сейчас выразил сожаление человеку, знающему свою работу и продающему свои знания и умения работодателю. Если ты, алень упоротый думаешь, что бабки прилетают тебе через форточку - мне тебя жаль. Хотя - вру. Мне долбо@бов - не жаль
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23.09.2021 12:29 Відповісти
Он холуй у холуйов,которые имеют украинцев.
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23.09.2021 16:47 Відповісти
Александр Ивашин 054948b9 - лучше бы здох нахер вместе со своим Шефиром
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23.09.2021 16:48 Відповісти
Это очень правильно, что доставили раненого в Феофанию, а не в какую-то районную поликлинику. Молодец Чефир. Надо беречь ближний круг своих. А остальные люди? - Люди?! А хто это?...
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22.09.2021 21:12 Відповісти
А ви теж не бачите гіпса ? Перелом же !!!
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23.09.2021 07:15 Відповісти
Спицы
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23.09.2021 10:11 Відповісти
і шо?

у нас кожен водій, травмований на роботі, може лікуватись у Феофанії.
кожен з нас президент
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23.09.2021 12:06 Відповісти
Теперь надо ожидать как на сцене 95-й палаты появится сценка - забинтованный член маланской группировки!!!
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22.09.2021 21:16 Відповісти
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23.09.2021 05:00 Відповісти
Этим водилой мог оказаться ты или твой недоотец. В гипсе было? Знакшь, что чел работу из-за этой травмы потерял НАВСЕГДА? Касап? Тупой? Иногда, хоть эпизодически, хотя для твоих мозгов это сложно, ставь свою тушку на место других
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23.09.2021 12:34 Відповісти
почему потерял работу навсегда?
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23.09.2021 14:35 Відповісти
Потому-что профессиональный волитель с раздробленными костями стопы автоматически перестают таковыми быть. Но некоторые овцы, получив права считают себя профи, устраивая пизб@ц на дороге. Вчера овца на переходе на красный свет сушило ногти и сбило 33 летнюю маму и 11 летнюю девочку. У меня на глазах. Я мромолчу о том, что оно несло в свое оправдание, но даже у ментов было желвние ЭТО засунуть обратно
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24.09.2021 05:57 Відповісти
с раздробленными костями стопы?
вроде, бедро
откуда данные про стопу?
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30.09.2021 15:31 Відповісти
Шнурок, твоих родителей надо было бы кастрировать еще до того когда они решились на твое рождение!!!!
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23.09.2021 15:08 Відповісти
Говнище некое коренево считает, что его зачатие через дефектный гандон - самое успешное в мире и оно не понимает, что ай-пи отслеживается до хаты, где оно сейчас бухает? Ему маман, снимая дешевый лопнувший гандон не рассказала, что бумеранги всегда возвращаются? А, Дункан Мак-Клауд?
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24.09.2021 05:47 Відповісти
Дегенеративный, тебя надо было бы еще в утробе твой мамки удавить, потому что такое дерьмо как ты вообще не имеет права на жизнь, а вот насчет встречи со мной то я с удовольствием размажу тебя по асфальту и жду с нетерпением, поц!!!!!
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24.09.2021 08:07 Відповісти
Я маме покажу ЭТО, поц и лох коненёвский. Она скадет, что с такой ... делать
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24.09.2021 10:23 Відповісти
Так ты . дегенеративненький, еще ясли не окончил??? Ну а мамке обязательно покажи!!!
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24.09.2021 10:41 Відповісти
Я и тебя ей покажу. И извинишься мр@зь. Едем к тебе. Комплект белья и памперс надень
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24.09.2021 11:00 Відповісти
Ждем с нетерпением что-бы ****** епальники расквасить!!!!!!
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24.09.2021 11:26 Відповісти
паша приезжал? уже интерсно
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30.09.2021 15:34 Відповісти
До сих пор едет!
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30.09.2021 17:02 Відповісти
да уж...
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30.09.2021 15:35 Відповісти
а что, в еврейца не попали?
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22.09.2021 21:19 Відповісти
Деруться євреї - страждають гої )))
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23.09.2021 15:54 Відповісти
Думать надо кого возишь!
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22.09.2021 21:20 Відповісти
та кто такой водила по сравнению с мировой олигархией, с которой надо, типа, беспощадно бороться
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22.09.2021 21:28 Відповісти
Як гинуть Воїни на фронті, то клоун мовчить, а тут бач аж в ногу поранили водія чиновника ОП, і шухер піпец подняли.

От вам і пріоритети зеленої швалі
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22.09.2021 21:33 Відповісти
Т.е. с таким ранением он проехал 5 км до стоянки у АТБ, потом еще точно указал на место, откуда стреляли (т.е. еще разок с полицией съездил туда) и только после этого поехал на операцию? Верю-верю...
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22.09.2021 21:34 Відповісти
Нога левая. С автоматической коробкой передач не задействована. На адреналине вполне мог доехать. 5 км по пригороду это минут 7.
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22.09.2021 22:17 Відповісти
так можно любую травмированную ногу сфоткать из любой больницьі. . .. капец. . .
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22.09.2021 21:35 Відповісти
покушение на шофера
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22.09.2021 21:38 Відповісти
Шефіра легко переплутати з шофером
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23.09.2021 15:55 Відповісти
чи навпаки
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23.09.2021 15:55 Відповісти
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22.09.2021 22:06 Відповісти
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22.09.2021 22:28 Відповісти
Дивина якась,тай годі.Стрілець стріляв через дорогу,з протилежного боку траси.Чому не навпаки???
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22.09.2021 22:22 Відповісти
Щоб ненароком не влучити в Шефіра.
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23.09.2021 15:30 Відповісти
Помнится, бубачка видосик записал года полтора назад, в котором говорил, что "Феофанию" передаёт простым людям. Хомячки-зеленофилы тогда писались кипятком от восторга. Не соврал: там теперь простой водитель шефира лечится. Выкусите, порохоботы.😂
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22.09.2021 22:41 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159 46 мин



С одной стороны, «покушение» на Шефира, как повод для ужесточения режима, конечно, лучше, чем мешки с гексогеном в подъездах жилых домов. Но, с другой стороны, и вовы у нас разных масштабов. Чем богаты, тем и рады.
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22.09.2021 22:46 Відповісти
В общем, при Авакове такой х..ни не было
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22.09.2021 22:51 Відповісти
<******* підривало будинки, нєлох розстрілює машини. Масштаби різні, а ціль - одна. Такая моя думка
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22.09.2021 22:53 Відповісти
Яка країна, такий й теракт!
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23.09.2021 08:09 Відповісти
«Как тебе такое, Илон Маск?
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22.09.2021 22:54 Відповісти
лiл рiмбо пiрша крiв
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22.09.2021 23:02 Відповісти
А де відкритий??

Я бачив не вогнепальні а осколкові поранення, проникнення в в тіло, але таких відкритих не бачив.

Покажіть відкритий перелом ***
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22.09.2021 23:05 Відповісти
. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Источник: https://censor.net/ru/n3289854

Тобто одна як не як але біта але ж досягла цілі!!

Кловани по вам же стріляли а тут аж разнобой😂😂😂😂
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22.09.2021 23:09 Відповісти
Фото дня???!!!

Не бойцы ВСУ которых каждый день привозят в кусках, а поцарапаная нога водителя из-за внутренних разборок в СН?

Ребята из редакции, вы в своем уме писать такие заголовки про ублюдков, когда из-за них гибнут лучшие украинцы?
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22.09.2021 23:10 Відповісти
а чего нельзя было стрелять в лоб и калибр покрупнее ?
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22.09.2021 23:40 Відповісти
спереди неизбежно попал бы в стекло...а сбоку смог аккуратно, не разбив ни одного
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23.09.2021 06:40 Відповісти
ну, и зашпаклюют, продадут...

венгерские пули металл рвут нежно, бережно, без прогиба
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23.09.2021 07:03 Відповісти
а это, смотря какая цель поставлена. тут вопрос звучит так, - а был ли кто-нибудь в машине, когда ее обстреливали? или потом сели и поехали с криками а-ля янык: в меня стреляли!!!)
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23.09.2021 07:38 Відповісти
А потому что такой сценарий, утвержденный бубочкой и Быкановым.

Если-бы они знали, что есть еще более крупные калибры или гранатометы...
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23.09.2021 10:42 Відповісти
клован кпирует Кремлядь
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22.09.2021 23:41 Відповісти
Купол невеЗЕнія в Украіне єсть, хоть покритий ЗЕленью , абсолютно вєсь, там сідят ПРоклятиє люді - дєпутати , а нарід все думє-куди їх подівати...
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22.09.2021 23:42 Відповісти
скоріш за все діло було так: "..давайте отрежем Сусанину ногу - ой, кажется братцы, я вспомнил дорогу.."
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23.09.2021 00:35 Відповісти
похоже покушение было на шофера --- шифер не должен был пострадать
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23.09.2021 06:33 Відповісти
ошибка вышла - вот о чем молчит наука! - хотели кока, а съели Кука!)
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23.09.2021 07:39 Відповісти
Теперь они "воевали на колчаковских фронтах".
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23.09.2021 07:58 Відповісти
Ну на цензорі одні висери великих експердів пороха.
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23.09.2021 09:58 Відповісти
так 73% зелени на это не способны, думать головой, а не ж... и анализировать
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23.09.2021 14:40 Відповісти
Замах був не на Шефіра, а на шофьора.
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23.09.2021 11:01 Відповісти
Больной на голову а лечит ноги.Зеленое тоже никто не видел в фиофании когда его,закрыли с короной.Свидетили стрельбы есть?Может арестович расстрелял пустую машину,и1дегенерат от страха, неудачно сел головой.
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23.09.2021 13:29 Відповісти
Водій наче клон самого Шефіра. Він працює не водієм, а дублером-каскадером у цього кіношника. Кловани гляццькі, щоб ви всі повиздихали зі своїм цирком
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23.09.2021 13:30 Відповісти
Скрепы Майдана. Ухо Булатова. - YouTube

И вальцман ходил проведывать , а оказалось по - времени ВСЕ б л е ф о м .Фактор -время все расставляет на свои места .Как сказал 2 000 лет назад старый еврей -

молодым и написал на воротах"

ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА !

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23.09.2021 13:41 Відповісти
Явно в шаурмячной повязку лепили. Кетчупа с горчицей надавили, немного бинтика - готово! Смачного.
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23.09.2021 14:09 Відповісти
Дон Гуан: Я видел её пятку !!!

Лепорелло: Ваше воображение легко дорисует вам всё остальное.

(А.С. Пушкин)
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23.09.2021 15:04 Відповісти
Для чего акцентировать внимание на таких проишествиях,есть поважнее новости.
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23.09.2021 15:20 Відповісти
Кілер не сидів у кущах чекаючи на мішень. Йому явно хтось повідомив, що об'єкт виїхав. І !!!!Що за кермом був водій.
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23.09.2021 16:38 Відповісти
Бубачка в ООН эту фотку хоть показал? Як доказ шо Зло йде по його п'ятам))
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23.09.2021 16:49 Відповісти
Лучше б опубликовали фото забинтованной башки чифиря, а не ноги водилы.
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23.09.2021 20:39 Відповісти
Чисто по Станиславскому , не верю
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23.09.2021 21:42 Відповісти
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