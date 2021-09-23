Забинтована нога водія Шефіра. ФОТО ДНЯ
Новини Цензор.НЕТ Події
Потерпілий під час замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра водій Олександр Іванько приходить до тями після операції.
Цензор.НЕТ публікує знімок з лікарні.
Водія звуть Олександр Іванько, йому 58 років. На Шефіра він працює вже 8 років.
Діагноз водія - вогнепальне сліпе кульово-відламкове ураження лівого стегна. Відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків.
Як повідомлялося раніше, водієві зробили операцію в лікарні "Феофанія". За словами лікарів, його життю ніщо не загрожує, він перебуває в стабільному стані.
Топ коментарі
+50 індекс борщу та масового зубожіння
показати весь коментар22.09.2021 21:01
+39 Владимир Елисеев
показати весь коментар22.09.2021 22:06
+38 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар22.09.2021 20:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
у нас кожен водій, травмований на роботі, може лікуватись у Феофанії.
кожен з нас президент
вроде, бедро
откуда данные про стопу?
От вам і пріоритети зеленої швалі
С одной стороны, «покушение» на Шефира, как повод для ужесточения режима, конечно, лучше, чем мешки с гексогеном в подъездах жилых домов. Но, с другой стороны, и вовы у нас разных масштабов. Чем богаты, тем и рады.
Я бачив не вогнепальні а осколкові поранення, проникнення в в тіло, але таких відкритих не бачив.
Покажіть відкритий перелом ***
Тобто одна як не як але біта але ж досягла цілі!!
Кловани по вам же стріляли а тут аж разнобой😂😂😂😂
Не бойцы ВСУ которых каждый день привозят в кусках, а поцарапаная нога водителя из-за внутренних разборок в СН?
Ребята из редакции, вы в своем уме писать такие заголовки про ублюдков, когда из-за них гибнут лучшие украинцы?
венгерские пули металл рвут нежно, бережно, без прогиба
Если-бы они знали, что есть еще более крупные калибры или гранатометы...
И вальцман ходил проведывать , а оказалось по - времени ВСЕ б л е ф о м .Фактор -время все расставляет на свои места .Как сказал 2 000 лет назад старый еврей -
молодым и написал на воротах"
ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА !
Лепорелло: Ваше воображение легко дорисует вам всё остальное.
(А.С. Пушкин)