Без Украины НАТО будет слабее, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО, дальше выбор за Альянсом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что мы в этом направлении (вступления в НАТО – ред.) одна из самых приоритетных стран и дальше выбор за НАТО", - заявил Зеленский журналистам, пребывая в Нью-Йорке.
По мнению президента, "Украина не находится в "глухом углу" относительно потенциального членства в Североатлантическом Альянсе.
"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, Альянс будет слабее. И это уже дальше будет выбор самих стран Альянса, хотят ли они иметь мощный Альянс, мощное НАТО и защищаться, особенно маленькие страны, которые, вступая в Альянс, очень верили в такую защиту", - добавил Зеленский.
Президент также отметил, что Украина со своей стороны сделала все для вступления в НАТО.
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Ну, ладно.
А ты кто такой?
Не, скажи ты кто такой?
Дурак ЗЕльоный и мысли у него короткие 😢
Його каденцію доведеться закінчувати. І маємо бути готовими до цього. Знову....
пророчество от зе
А вот стать стратегическим союзником США вне НАТО - это решение США и Украины. Украина получает современное вооружение и инструктаж - а что ещё нам нужно ?
Обычно без бесполезного балласта слабеют. А вот как посадят себе на шею дармоедов - сразу становятся сильными.
И Голливуд осиротел без Квартала-95. А мировая арена цирка плачет без клоуна-наркомана.
Именно так и становятся сильными - без денег, без оружия, с говном вместо еды, но зато с ******** на всю голову ЗЕ во главе.
М-да.. С таким построением предлржений мы никогда не будем в НАТО.
"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что с таким государством, как она, Альянс будет вдвое сильнее!"
Вот так надо!