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Зеленський (17531) НАТО (5167) членство в НАТО (1413)

Без України НАТО буде слабше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без України НАТО буде слабше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна є однією з найпріоритетніших країн для вступу в НАТО, далі вибір за Альянсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми в цьому напрямку (вступу в НАТО - ред.) одна з найбільш пріоритетних країн і далі вибір за НАТО", - заявив Зеленський журналістам, перебуваючи в Нью-Йорку.

На думку президента, "Україна не перебуває в "глухому куті" щодо потенційного членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Я вважаю, що Україна може, нарешті, спокійно говорити, що без такої держави, як вона, Альянс буде слабший. І це вже далі буде вибір самих країн Альянсу, чи хочуть вони мати потужний Альянс, потужне НАТО і захищатися, особливо маленькі країни, які, вступаючи в Альянс, дуже вірили в такий захист", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна зі свого боку зробила все для вступу в НАТО.

Читайте також: Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський
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Топ коментарі
+13
Честно эти рыдания просто грустно слушать как попугай возмите нас возмите сделай дело а потом клянчи
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22.09.2021 21:46
+13
А без Зеленського в України навіть шанси на НАТО з'являються...
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22.09.2021 21:48
+10
Україна без нелоха президента точно буде сильнійша !
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22.09.2021 21:52
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Не мала баба клопоту, та купила порося. ВАР: Не мала бабця Європа клопоту, та прийняла Україну в Нато.
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22.09.2021 21:45 Відповісти
Сарказм запредельный...
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22.09.2021 22:01 Відповісти
Честно эти рыдания просто грустно слушать как попугай возмите нас возмите сделай дело а потом клянчи
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22.09.2021 21:46 Відповісти
Так ведь если Зе не будет выпрашивать членство в НАТО, то вы скажите, что он это даже не предлагал. Зе делает лишь то, что вы требуете от него.
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22.09.2021 21:57 Відповісти
русский, от кого теперь твой фюрерок в бункер спрятался?
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22.09.2021 22:03 Відповісти
Антоха, от я таким зедебілам як ти, дуже раджу хоча б раз на тиждень передивлятися дебати на Олімпійському. І згадувати що несло ото зелене говеня два з половиною роки тому!
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22.09.2021 22:03 Відповісти
это русский **********.
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22.09.2021 22:07 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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22.09.2021 22:12 Відповісти
Твоего фюрерка зовут *****, русмартышка. Но тебе за подобный пост - тюрьма. Или ты осмелишься повторить, руснявое?
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22.09.2021 22:17 Відповісти
Ещё одна проверка: чей Крым?! Пройдёшь её?
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22.09.2021 22:21 Відповісти
русский, ты никак не успокоишься ....Крым-Украина а ты - оккупант. А теперь- как зовут твоего фюрерка, русский?
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22.09.2021 22:23 Відповісти
Молодец. Я уже отвечал на эти твои вопросы. Я же не попугай повторять одно и тоже, русский из под Владивостока. До сержанта дотянул-то хоть?
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22.09.2021 22:27 Відповісти
Как зовут твоего фюрерка, русский?
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22.09.2021 22:31 Відповісти
Та ти дійсно кацапура. Назві вже свого путіна ******!
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22.09.2021 22:36 Відповісти
Я за это уже пять лет отмотал по таёжным делянкам. Пока вы в Одессе в море нежились.
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22.09.2021 23:31 Відповісти
А без Зеленського в України навіть шанси на НАТО з'являються...
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22.09.2021 21:48 Відповісти
Зелепудало так и не удосужился прочитать условия вступления в НАТО. Вот кому на руку его зеленые и сопливые обвинения НАТО в не приеме Украины.
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22.09.2021 21:49 Відповісти
Чукча не чітатєль - чукча пісатєль (да пробачать мене справжні чукчі)
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22.09.2021 22:00 Відповісти
Оно даже не чукча, оно зеленое играло чем-то по рояло
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22.09.2021 22:20 Відповісти
А НАТО, шо?
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22.09.2021 21:50 Відповісти
говрить: "тільки без вас, зебіли"
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22.09.2021 21:55 Відповісти
Известно шо.

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22.09.2021 21:56 Відповісти
Аааааа...

Ну, ладно.
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22.09.2021 22:01 Відповісти
Ты кто такой?

А ты кто такой?

Не, скажи ты кто такой?

Дурак ЗЕльоный и мысли у него короткие 😢
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22.09.2021 21:50 Відповісти
Когда закончится каденция клоуна мы все будем плакать и слезы катится градом... от радости.
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22.09.2021 21:51 Відповісти
Його каденція сама не закінчиться, бо це для нього тюрма і смерть.

Його каденцію доведеться закінчувати. І маємо бути готовими до цього. Знову....
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22.09.2021 22:08 Відповісти
Це вполне осязаемый факт, очень скоро они поймут, шо зуд в промежности у них еще не прошел
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22.09.2021 21:51 Відповісти
Ты про Машку Триппер?
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22.09.2021 22:04 Відповісти
Узбагойся, валенок. Они там газовый поток из США организовывают, им не до циркачей позорных.
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22.09.2021 21:51 Відповісти
Президент совершенно прав , в свое время в НАТО спешно приняли Турцию , которая не соответствовала ни одному критерию альянса , но зато єкспансии СССР в стратегически важном регионе бьіл поставлен надежньій заслон .
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22.09.2021 21:51 Відповісти
интересно чей он **********... точно не мой... может твой?
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22.09.2021 21:55 Відповісти
Твой - Х ЙЛО ? Ничего удивительного , но что тьі позабьіл на украинском ресурсе , портянка ?
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22.09.2021 22:01 Відповісти
твой 4-ды уклонист с 3-мя минимум паспортами достоин тебя. гордись диванный обдрыщенец
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22.09.2021 22:03 Відповісти
Портянка путинская , сгинь в направлении сРУ !
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22.09.2021 22:06 Відповісти
Україна без нелоха президента точно буде сильнійша !
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22.09.2021 21:52 Відповісти
чергова мантра для 73/43%зебільного лохторату, і тільки для нього. Бо на НАТОвських зубрів вона не діє, ніяк. Вони навіть такі подібні не розуміють
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22.09.2021 21:52 Відповісти
Может на обратном пути самолет куда нибудь свалится!!!! Услышь Всевышний!!!!!!!!
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22.09.2021 21:54 Відповісти
Помолимся вместе..... 😂
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22.09.2021 22:10 Відповісти
не с нашим то ****(политкорректное слово))).... счастьем
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22.09.2021 22:39 Відповісти
Віва, як би тобі це сказати, щоб ти не засмутився... НАТО вже без України!
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22.09.2021 21:54 Відповісти
Комедіант став експертом по військових потугах. Було б смішно, якби не було сумно.
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22.09.2021 21:56 Відповісти
А без Зели Україна буде сильніше !!!
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22.09.2021 21:56 Відповісти
"Зеленский считает, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО, "... "а мы все перли толпой на нее, как на буфет вокзальный".
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22.09.2021 21:58 Відповісти
и настанет лето и будет нато

пророчество от зе
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22.09.2021 22:01 Відповісти
Одно как то не ясно. А похоже кроме Грузии и нет уже желающих вступить. Все кто хотел--давно там. Нужны ли мы такие, какие есть на сегодняшний день ЕС и НАТО? У нас 2 тыс. км границы с РФ. В этом и причина. Визовый режим пора вводить с бульбашами и братанами северными. Последние события в этих двух конторах все точки для нас расставили. Всё сказали вслух. Наша очередь ответить визовым режимом. И с приднестровьем тоже.
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22.09.2021 22:01 Відповісти
Хорошие дороги, это не повод для вступления в НАТО.
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22.09.2021 22:10 Відповісти
де ти їх бачив ? сьогодні їздив в Суми, з Глухова до Чумакового дорога просто дупа з Білопілля до Сум дупа трошки менша ...
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22.09.2021 22:54 Відповісти
Яка ж НАТА без найвеличнішого?
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22.09.2021 22:12 Відповісти
Під час служби в Радянській армії мав можливість аналізувати хист людей різної національності до військової справи. У мене в підрозділі служили литовці, латиші, росіяни, казахи, туркмени, українці тощо. Прибалти дуже інтелігентні, делікатні і ніжні, москвичі - великої думки про себе, ******* поговорити, однак, не придатні до практичного життя, не дотримуються порядку. Як на мене, європейці занадто високо цінують своє власне життя, уникають ризику і небезпеки. Вони не здатні на вчинок чи подвиг. Згадайте, як в Каталонії виступали за незалежність. Їм кийка показали і всі розбіглись. Жодного вбитого чи пораненого. Український солдат найкращий. Він дисциплінований, виконує будь-яку важку роботу і в будь-яких умовах. Не дарма в Радянській армії половина офіцерського складу були українцями, а серед сержантів і прапорщиків відсотків 80%. Я про те, що український солдат вміє і буде воювати, а ось щодо вольових якостей польських, італійських чи румунських солдат, в мене є великі сумніви.
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22.09.2021 22:21 Відповісти
вова здай БЄню допоможи своїй батьківщині!!!
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22.09.2021 22:24 Відповісти
То, что мы воюем, защищая весь Запад, не значит, что Запад готов выставить в Донбассе свои войска - вот почему Украине НАТО не светит. Не будут они ждать в донбасских блиндажах, чтобы им устроили очередной "котёл". Кроме того, проголосовать должны все участники НАТО, а Венгрия и Германия будут всегда против.

А вот стать стратегическим союзником США вне НАТО - это решение США и Украины. Украина получает современное вооружение и инструктаж - а что ещё нам нужно ?
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22.09.2021 22:24 Відповісти
говорим все подряд, а каждый пусть уже слышит что хочет
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22.09.2021 22:25 Відповісти
Боже что это тупое зелёное чучело мелет
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22.09.2021 22:26 Відповісти
Вова, ты сначала спроси народ на всей территории Украины. Проведите референдум, а потом уже будешь бла-бла-бла
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22.09.2021 22:29 Відповісти
без картавого идиота Украина будет сильней.
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22.09.2021 22:35 Відповісти
все дело в том что НАТО и на теперь без Украины... т.е. как бы пока не понятно слабее ли оно или нет пока Украина только просится в его крепкие объятия...
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22.09.2021 22:35 Відповісти
В НАТО только Ермаков не хватало.
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22.09.2021 22:38 Відповісти
не хватало )))
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22.09.2021 22:41 Відповісти
Да стопудово.

Обычно без бесполезного балласта слабеют. А вот как посадят себе на шею дармоедов - сразу становятся сильными.

И Голливуд осиротел без Квартала-95. А мировая арена цирка плачет без клоуна-наркомана.
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22.09.2021 22:45 Відповісти
НАТО обязательно станет сильнее с ВСУ, которой не платят зарплату, херово кормят и вооружают чем попало.

Именно так и становятся сильными - без денег, без оружия, с говном вместо еды, но зато с ******** на всю голову ЗЕ во главе.
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22.09.2021 22:48 Відповісти
"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, Альянс будет слабее...."

М-да.. С таким построением предлржений мы никогда не будем в НАТО.

"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что с таким государством, как она, Альянс будет вдвое сильнее!"

Вот так надо!
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22.09.2021 22:48 Відповісти
ЗЛО ХЛО!
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22.09.2021 23:26 Відповісти
Украина тратит на военные расходы больше 4 видсоток ввп. Больше тратят только тотолитарные страны типа кувейта омана саудовской аравии и раши. А любая страна нато тратит меньше чем Украина и даже сша. По этому показателю мы просто обязаны стать членом так как нато это военный блок а мы за последние годы доказали что военные расходы для нас важнее чем любые другие. Слава Украине!
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23.09.2021 10:42 Відповісти
 
 