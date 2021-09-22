Без України НАТО буде слабше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна є однією з найпріоритетніших країн для вступу в НАТО, далі вибір за Альянсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми в цьому напрямку (вступу в НАТО - ред.) одна з найбільш пріоритетних країн і далі вибір за НАТО", - заявив Зеленський журналістам, перебуваючи в Нью-Йорку.

На думку президента, "Україна не перебуває в "глухому куті" щодо потенційного членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Я вважаю, що Україна може, нарешті, спокійно говорити, що без такої держави, як вона, Альянс буде слабший. І це вже далі буде вибір самих країн Альянсу, чи хочуть вони мати потужний Альянс, потужне НАТО і захищатися, особливо маленькі країни, які, вступаючи в Альянс, дуже вірили в такий захист", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна зі свого боку зробила все для вступу в НАТО.

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