Без України НАТО буде слабше, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна є однією з найпріоритетніших країн для вступу в НАТО, далі вибір за Альянсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що ми в цьому напрямку (вступу в НАТО - ред.) одна з найбільш пріоритетних країн і далі вибір за НАТО", - заявив Зеленський журналістам, перебуваючи в Нью-Йорку.
На думку президента, "Україна не перебуває в "глухому куті" щодо потенційного членства в Північноатлантичному Альянсі.
"Я вважаю, що Україна може, нарешті, спокійно говорити, що без такої держави, як вона, Альянс буде слабший. І це вже далі буде вибір самих країн Альянсу, чи хочуть вони мати потужний Альянс, потужне НАТО і захищатися, особливо маленькі країни, які, вступаючи в Альянс, дуже вірили в такий захист", - додав Зеленський.
Президент також зазначив, що Україна зі свого боку зробила все для вступу в НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, ладно.
А ты кто такой?
Не, скажи ты кто такой?
Дурак ЗЕльоный и мысли у него короткие 😢
Його каденцію доведеться закінчувати. І маємо бути готовими до цього. Знову....
пророчество от зе
А вот стать стратегическим союзником США вне НАТО - это решение США и Украины. Украина получает современное вооружение и инструктаж - а что ещё нам нужно ?
Обычно без бесполезного балласта слабеют. А вот как посадят себе на шею дармоедов - сразу становятся сильными.
И Голливуд осиротел без Квартала-95. А мировая арена цирка плачет без клоуна-наркомана.
Именно так и становятся сильными - без денег, без оружия, с говном вместо еды, но зато с ******** на всю голову ЗЕ во главе.
М-да.. С таким построением предлржений мы никогда не будем в НАТО.
"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что с таким государством, как она, Альянс будет вдвое сильнее!"
Вот так надо!