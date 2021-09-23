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Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
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23.09.2021 08:45
+12
Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
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23.09.2021 08:59
+7
Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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23.09.2021 08:48
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Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
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23.09.2021 08:45 Ответить
Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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23.09.2021 08:48 Ответить
так. ленку в отставку, засылаем сватов к грете тунденберг.
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23.09.2021 08:46 Ответить
Если есть екзамен, значит есть и перездача, так шо не парься наркет
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23.09.2021 08:46 Ответить
це йому не відомо, що є перездача. Бо він не здавав
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23.09.2021 08:54 Ответить
Що він курить?
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23.09.2021 08:46 Ответить
остановите качку! крысу тошнит!

шо воно несет?
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23.09.2021 08:48 Ответить
Кого ты хочешь оживить, топчет гребанный?) ты и кодло сначала сами придите до памяти. Во , что вы страну превращаете? Шопитошные
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23.09.2021 08:49 Ответить
Кто подарил кловану книгу "Управление Вселенной на селе"?
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23.09.2021 08:50 Ответить
Какая удобная позиция земаргинала - вы нас обязаны спасать, а мы будем танцевать, петь, нюхать и бухать.
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23.09.2021 08:51 Ответить
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23.09.2021 08:53 Ответить
Ну ребята это уже за гранью здравого смысла, если он у клоуна есть!!!! Он уже поучает ООН и требует его реформ( ему мало Украины) Заберите его оттуда на хер а то ОНО еще не до того договорится!!!!!!!
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23.09.2021 08:54 Ответить
в первую очередь это ты мудило провалил этот экзамен . и имеешь смелость обвинять всех окружающих
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23.09.2021 08:56 Ответить
После сдачи Крыма шарашка под названием ООН окончательно сдохла.
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23.09.2021 08:57 Ответить
а де інфоцигани Подоляка . Щось не чути, напевне переварюють сказане. Це єрмак по завданню путіна виставляє ...... клована
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23.09.2021 08:57 Ответить
Чудит без рояля.
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23.09.2021 08:58 Ответить
Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
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23.09.2021 08:59 Ответить
Ленка, контролируй приемы "лекарств", вовку несет так что земли под ногами не чует
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23.09.2021 09:01 Ответить
Хрущев аж пританцовывает смотря на это убогое ничтожество ля ботинок на трибуне ООН это еще что вот Клоун на трибуне ООН это что то с чем то...
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23.09.2021 09:21 Ответить
Це каже президент передової країни, де розвинена наука, де розробляються вакцини, а лікарні сяють зовнішним видом і передовими технологіями української науки, де Закон для усіх, де найкраща інфраструктура, бо бюджет йде не у кармани корупціонерів, де країна дбає про свою Армію і таке інше. Брехун від початку і до кінця. Поліз він до уставу ООН.
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23.09.2021 09:04 Ответить
Екзамен на КОВІД провалив Зєлєнскій і зелена влада. Про це свідчать "почесні" призові місця по захвор

Вані і смертях України Європі і світі.
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23.09.2021 09:09 Ответить
А Зеленский и его "Слуги" на экзамен вообще не явились!

Пробухали всю подготовку и разворовали все деньги.

Худшая статистика из всей Европы, как всегда.

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23.09.2021 09:09 Ответить
У "величайшего" уже и с миром что то не так.) Оказывается не только Порошенко виноват во всех его бедах.
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23.09.2021 09:12 Ответить
Вважає себе жучка бультер'єром....
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23.09.2021 09:14 Ответить
Мир провалил экзамен на COVID .-В отличие от Зеленского. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него .
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23.09.2021 09:16 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

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23.09.2021 09:21 Ответить
будут отдавать суверенитет в пользу ООН
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23.09.2021 09:24 Ответить
Сказав президент країни з найнижчим відсотком вакцинації в Европі.
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23.09.2021 09:24 Ответить
Зелена ханжа. Продати маски, провалити вакцинацію, втихаря привитися самою крутою вакциною - а винна ООН.
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23.09.2021 09:28 Ответить
Гигант мысли, реформатор всех времен и народов
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23.09.2021 09:29 Ответить
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23.09.2021 09:43 Ответить
Ну хоч хтось це сказав відкритим текстом. І всі знають, що це правда. Але якщо це можлива підготовка до ініціації виходу з ООН, то це дуже погана ідея, яку можуть інспірувати тільки вороги.
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23.09.2021 09:43 Ответить
А то что зеленые творили в Украине в 2020-м,в начале пандемии и сколько народу померло из-за отсутствия помощи,то это не проваленый экзамен?Это я молчу про распиляные 65 млрд. грн. из ковидного фонда.Ему бы молчать,придурку....
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23.09.2021 09:48 Ответить
А ТЫ ВСЕ ПРОВАЛИЛ В УКРАИНЕ !!!!
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23.09.2021 10:13 Ответить
ЗЕлёносопельный Вонючка решил ООНовских бюрократов жизни поучить. Их и со старым уставом неплохо кормят
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23.09.2021 10:19 Ответить
Политолог Михаил Чаплыга обратил внимание на то, что Зеленский выступал при почти пустом зале.

«ВЕСЬ мир внимал ему… с ПУСТОГО зала…

… а он спрашивал «кто запустил скорую в лес к Шефиру»? )))», - отметил в Фейсбуке Чаплыга.

Он также разместил подтверждающее фото (оно вверху).

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23.09.2021 10:38 Ответить
 
 