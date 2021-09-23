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Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.
Об этом он заявил в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.
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+18 jklpqrs
показать весь комментарий23.09.2021 08:45
+12 Super Gut
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+7 Иванов Юрий 9255343a
показать весь комментарий23.09.2021 08:48
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шо воно несет?
Вані і смертях України Європі і світі.
Пробухали всю подготовку и разворовали все деньги.
Худшая статистика из всей Европы, как всегда.
«ВЕСЬ мир внимал ему… с ПУСТОГО зала…
… а он спрашивал «кто запустил скорую в лес к Шефиру»? )))», - отметил в Фейсбуке Чаплыга.
Он также разместил подтверждающее фото (оно вверху).