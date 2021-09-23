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Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський закликав оновити статут Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.
Про це він заявив під час виступу з трибуни Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+18 jklpqrs
показати весь коментар23.09.2021 08:45
+12 Super Gut
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+7 Иванов Юрий 9255343a
показати весь коментар23.09.2021 08:48
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шо воно несет?
Вані і смертях України Європі і світі.
Пробухали всю подготовку и разворовали все деньги.
Худшая статистика из всей Европы, как всегда.
«ВЕСЬ мир внимал ему… с ПУСТОГО зала…
… а он спрашивал «кто запустил скорую в лес к Шефиру»? )))», - отметил в Фейсбуке Чаплыга.
Он также разместил подтверждающее фото (оно вверху).