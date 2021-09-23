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Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Світ провалив іспит на COVID. Необхідно оновити статут ООН, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав оновити статут Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.

Про це він заявив під час виступу з трибуни Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.

Також читайте: ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+18
Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
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23.09.2021 08:45
+12
Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
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23.09.2021 08:59
+7
Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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23.09.2021 08:48
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Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
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23.09.2021 08:45 Відповісти
Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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23.09.2021 08:48 Відповісти
так. ленку в отставку, засылаем сватов к грете тунденберг.
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23.09.2021 08:46 Відповісти
Если есть екзамен, значит есть и перездача, так шо не парься наркет
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23.09.2021 08:46 Відповісти
це йому не відомо, що є перездача. Бо він не здавав
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23.09.2021 08:54 Відповісти
Що він курить?
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23.09.2021 08:46 Відповісти
остановите качку! крысу тошнит!

шо воно несет?
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23.09.2021 08:48 Відповісти
Кого ты хочешь оживить, топчет гребанный?) ты и кодло сначала сами придите до памяти. Во , что вы страну превращаете? Шопитошные
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23.09.2021 08:49 Відповісти
Кто подарил кловану книгу "Управление Вселенной на селе"?
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23.09.2021 08:50 Відповісти
Какая удобная позиция земаргинала - вы нас обязаны спасать, а мы будем танцевать, петь, нюхать и бухать.
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23.09.2021 08:51 Відповісти
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23.09.2021 08:53 Відповісти
Ну ребята это уже за гранью здравого смысла, если он у клоуна есть!!!! Он уже поучает ООН и требует его реформ( ему мало Украины) Заберите его оттуда на хер а то ОНО еще не до того договорится!!!!!!!
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23.09.2021 08:54 Відповісти
в первую очередь это ты мудило провалил этот экзамен . и имеешь смелость обвинять всех окружающих
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23.09.2021 08:56 Відповісти
После сдачи Крыма шарашка под названием ООН окончательно сдохла.
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23.09.2021 08:57 Відповісти
а де інфоцигани Подоляка . Щось не чути, напевне переварюють сказане. Це єрмак по завданню путіна виставляє ...... клована
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23.09.2021 08:57 Відповісти
Чудит без рояля.
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23.09.2021 08:58 Відповісти
Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
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23.09.2021 08:59 Відповісти
Ленка, контролируй приемы "лекарств", вовку несет так что земли под ногами не чует
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23.09.2021 09:01 Відповісти
Хрущев аж пританцовывает смотря на это убогое ничтожество ля ботинок на трибуне ООН это еще что вот Клоун на трибуне ООН это что то с чем то...
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23.09.2021 09:21 Відповісти
Це каже президент передової країни, де розвинена наука, де розробляються вакцини, а лікарні сяють зовнішним видом і передовими технологіями української науки, де Закон для усіх, де найкраща інфраструктура, бо бюджет йде не у кармани корупціонерів, де країна дбає про свою Армію і таке інше. Брехун від початку і до кінця. Поліз він до уставу ООН.
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23.09.2021 09:04 Відповісти
Екзамен на КОВІД провалив Зєлєнскій і зелена влада. Про це свідчать "почесні" призові місця по захвор

Вані і смертях України Європі і світі.
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23.09.2021 09:09 Відповісти
А Зеленский и его "Слуги" на экзамен вообще не явились!

Пробухали всю подготовку и разворовали все деньги.

Худшая статистика из всей Европы, как всегда.

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23.09.2021 09:09 Відповісти
У "величайшего" уже и с миром что то не так.) Оказывается не только Порошенко виноват во всех его бедах.
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23.09.2021 09:12 Відповісти
Вважає себе жучка бультер'єром....
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23.09.2021 09:14 Відповісти
Мир провалил экзамен на COVID .-В отличие от Зеленского. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него .
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23.09.2021 09:16 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

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23.09.2021 09:21 Відповісти
будут отдавать суверенитет в пользу ООН
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23.09.2021 09:24 Відповісти
Сказав президент країни з найнижчим відсотком вакцинації в Европі.
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23.09.2021 09:24 Відповісти
Зелена ханжа. Продати маски, провалити вакцинацію, втихаря привитися самою крутою вакциною - а винна ООН.
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23.09.2021 09:28 Відповісти
Гигант мысли, реформатор всех времен и народов
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23.09.2021 09:29 Відповісти
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23.09.2021 09:43 Відповісти
Ну хоч хтось це сказав відкритим текстом. І всі знають, що це правда. Але якщо це можлива підготовка до ініціації виходу з ООН, то це дуже погана ідея, яку можуть інспірувати тільки вороги.
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23.09.2021 09:43 Відповісти
А то что зеленые творили в Украине в 2020-м,в начале пандемии и сколько народу померло из-за отсутствия помощи,то это не проваленый экзамен?Это я молчу про распиляные 65 млрд. грн. из ковидного фонда.Ему бы молчать,придурку....
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23.09.2021 09:48 Відповісти
А ТЫ ВСЕ ПРОВАЛИЛ В УКРАИНЕ !!!!
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23.09.2021 10:13 Відповісти
ЗЕлёносопельный Вонючка решил ООНовских бюрократов жизни поучить. Их и со старым уставом неплохо кормят
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23.09.2021 10:19 Відповісти
Политолог Михаил Чаплыга обратил внимание на то, что Зеленский выступал при почти пустом зале.

«ВЕСЬ мир внимал ему… с ПУСТОГО зала…

… а он спрашивал «кто запустил скорую в лес к Шефиру»? )))», - отметил в Фейсбуке Чаплыга.

Он также разместил подтверждающее фото (оно вверху).

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23.09.2021 10:38 Відповісти
 
 