Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших. ФОТО

Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.

По информации ГУ МЧС, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки.

"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в пресс-службе.

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"Экипаж не выжил. На месте обнаружены останки", - сказал источник с места проведения поисковой операции.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".