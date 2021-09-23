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Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших. ФОТО

Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.

По информации ГУ МЧС, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки.

"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в пресс-службе.

Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-транспортный Ан-26 пропал с радаров в России

"Экипаж не выжил. На месте обнаружены останки", - сказал источник с места проведения поисковой операции.

Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших 02

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".
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Топ комментарии
+29
Наконец нашли, а то мы волновались.
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23.09.2021 09:42
+23
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23.09.2021 09:45
+18
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23.09.2021 10:06
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Правила форума Совет форумчан
нашли, патамушта они были тяжелее воздуха!!!!
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23.09.2021 09:34 Ответить
Экипаж был пьян

И разбился АН
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23.09.2021 09:35 Ответить
"Экипаж был пьян" - т.е. всё как у кацапов обычно...
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23.09.2021 10:41 Ответить
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23.09.2021 10:06 Ответить
двухсотых мало
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23.09.2021 09:37 Ответить
ничё-ничё. щас они туда спасателей десантируют. а те своим ходом, может быть, догребут по пересеченной местности до ближайшего аула.
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23.09.2021 09:53 Ответить
На борту находились шесть человек.
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23.09.2021 11:39 Ответить
Самолёт жалко.😟
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23.09.2021 09:40 Ответить
надеюсь экипаж медведи съели

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23.09.2021 09:42 Ответить
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23.09.2021 09:45 Ответить
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23.09.2021 13:54 Ответить
Мишки говном питаются?
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23.09.2021 09:54 Ответить
руцькие мишки всеядны
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23.09.2021 09:59 Ответить
Наконец нашли, а то мы волновались.
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23.09.2021 09:42 Ответить
Візитку Яроша знайшли вже?
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23.09.2021 09:48 Ответить
ценный был самолет... радары проверять чем теперь будут?
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23.09.2021 09:52 Ответить
Мінус літак та 6 російських окупантів. Слава Україні!
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23.09.2021 09:53 Ответить
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23.09.2021 09:54 Ответить
В Ютьюбе меня назвала одна РАБссиянка эссесовцем....SS Типа Ник Senator S указаны не случайно....
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23.09.2021 10:00 Ответить
Самое смешное что украинские части сс Галичига Не осуждены Нюрнбергским трибуналом. А российские миллионы колаборантов служили в РОА, РОНА, кубанское и донское казачество тоже было за нацистов
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23.09.2021 10:14 Ответить
Что значит "тоже"? Вы в курсе, какие были причины возникновения дивизии "Галичина"? Не было б в Галичине кацапских зверств 39-41 года, не было б и дивизии. Дивизия "Галичина" была не за нацистов, а месть кацапам за убитых Украинцев.
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23.09.2021 10:27 Ответить
Значит хороший ты человек ,если рабсисянка так сказала..
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23.09.2021 10:40 Ответить
Цензор жжот! "Очередной" самолет. В августе вроде пять было. Уже со счету сбились.
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23.09.2021 10:01 Ответить
Фуууухх. Откровенно полегчало. А то думалось, что кацапы могли и не разбиться (по пьяни в Китай улетели, сели на другой аэродром и т.п.) . Так что все норм
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23.09.2021 10:02 Ответить
С начала года упало 11 самолетов вертолетов Путлера включая тот что упал в Турции при тушении пожаров...
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23.09.2021 10:03 Ответить
Сколько ещё осталось? Дофига
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23.09.2021 10:09 Ответить
Хоть что то хорошее,на фоне новостей о позоре осла в оон
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23.09.2021 10:07 Ответить
Карл Маркс кстати в 19 веке говорил....существование такой днржавы как РАБссия,уже дайот основание всем другим странам Сохранять свои АРМИИ...
К.Маркс.Том 16 страница 556
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23.09.2021 10:11 Ответить
Отлично. У них осталось еще 170 штук. Интересно чем заменять будут
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23.09.2021 10:12 Ответить
Новыми Ил-118. Они тоже хорошо бьются.
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23.09.2021 11:17 Ответить
Нектар, а не новость!!!
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23.09.2021 10:13 Ответить
Фишка в том что РАБссия массово закупает двигатели для кораблей и воздушного флота в Китае...,модернизация всех этих МИГов СУшек и прочего дерьма ни к чему хорошему не приведет...китайские движки дерьмо....
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23.09.2021 10:17 Ответить
Скоріше всього рекешет кулі від пряжки брючного пояса Шифера, яка попала у мотор літака на московії.
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23.09.2021 10:24 Ответить
Аргентина отказалась покупать РАБссиянские МИГ-35....а причину знаете?
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23.09.2021 10:26 Ответить
Росиянский самолетопад за 2,5 месяца:

1. 06.07.2021 - Ан-26

2. 31.07.2021 - Су-35

3. 12.08.2021 - Ми-8

4. 14.08.2021 - Бе-200

5. 17.08.2021 - Ил-112В

6. 18.08.2021 - МиГ-29 СМТ

7. 27.08.2021 - Су-24

8. 12.09.2021 - L-410

9. 22.09.2021 - Ан-26
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23.09.2021 10:26 Ответить
Зеленский смачно улыбаясь смаковал покушение на братана Зефира 95 квартал умеет все....Видосики это Фишка Зелемойских без Сватов...
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23.09.2021 10:32 Ответить
И еще о хорошем...

В Ливии столкнулись два российских военных вертолета Ми-8

В результате аварии погиб один из экипажей. Также погиб бригадный генерал Бузид аль-Бараси.
Два вертолета принадлежали армии Хафтара, которого поддерживает Москва.
Геликоптеры столкнулись недалеко от г. Бенгази, они участвовали в военных учениях. Об этом сообщают телеканал AlJamahiriya TV и «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии.
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23.09.2021 10:33 Ответить
Шофер... Шифер... Зефир...или топ-модель Клаудиа Шиффер...это один Штирлиц или трое...?
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23.09.2021 10:36 Ответить
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23.09.2021 10:38 Ответить
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23.09.2021 10:40 Ответить
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23.09.2021 10:42 Ответить
Слово "очередной" внушає оптимізм і сподівання що це НЕ ОСТАННІЙ!

Хоч щось приємне сьогодні!
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23.09.2021 10:49 Ответить
Мало ,недопустимо мало ...но как говориться ,курочка по зёрнышку клюёт ..
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23.09.2021 10:52 Ответить
нада шоб клювала больше. хатябы зернышек по пять за раз...
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23.09.2021 10:57 Ответить
Ну,хоч одна приємна новина до обіду.
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23.09.2021 11:06 Ответить
Ну, чому ж одна.. Ось:

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23.09.2021 11:24 Ответить
Злые языки кажуть шо на РАБссии до кінца года упадуть ще 5 самальотів... та адин виртальот...Діма Рогозин зна шо робе...
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23.09.2021 11:20 Ответить
уверен, будет большэ. к рагозину не хади...
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23.09.2021 11:33 Ответить
Неправильный заголовок. Правильно писать: "... разбившийся на России..."
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23.09.2021 11:35 Ответить
Магучие до невозможности военно-воздушные силы на свинособакии. Только, *****, гравитация все время мешает...

23.09.2021 11:34
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23.09.2021 11:35 Ответить
слишком мало хороших новостей на общем фоне. их нужно как-то выделять, чтобы поднять людям настроение, хотя бы немного.
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23.09.2021 11:58 Ответить
6 фрагов норм без бендерских самолетных деталек))
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23.09.2021 13:04 Ответить
принимаются ставки на следующий летак......
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23.09.2021 15:03 Ответить
Фишка мв другом....РАБссия отказалась отистрибителя 5 поколения СУ-57.....двигатели оказались из Китая.... падает єто дерьмо круче Мавзолея
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23.09.2021 17:40 Ответить
Катастрофа за катастрофой...
Они что-то затевают.
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23.09.2021 23:28 Ответить
Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском. Источник: https://censor.net/ru/n3289910


Ой горе, горечко горісне. За що Расії ці бідоньки, за що страдає така прекрасна країна високодуховних людей. Біда, біда, горє і пєчалька
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24.09.2021 22:53 Ответить
 
 