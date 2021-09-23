Найдены обломки очередного самолета, разбившегося в России: 6 погибших. ФОТО
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Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - передает ТАСС со ссылкой на свои источники.
О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.
По информации ГУ МЧС, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки.
"Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - отметили в пресс-службе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-транспортный Ан-26 пропал с радаров в России
"Экипаж не выжил. На месте обнаружены останки", - сказал источник с места проведения поисковой операции.
22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.
Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".
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И разбился АН
К.Маркс.Том 16 страница 556
1. 06.07.2021 - Ан-26
2. 31.07.2021 - Су-35
3. 12.08.2021 - Ми-8
4. 14.08.2021 - Бе-200
5. 17.08.2021 - Ил-112В
6. 18.08.2021 - МиГ-29 СМТ
7. 27.08.2021 - Су-24
8. 12.09.2021 - L-410
9. 22.09.2021 - Ан-26
В Ливии столкнулись два российских военных вертолета Ми-8
В результате аварии погиб один из экипажей. Также погиб бригадный генерал Бузид аль-Бараси.
Два вертолета принадлежали армии Хафтара, которого поддерживает Москва.
Геликоптеры столкнулись недалеко от г. Бенгази, они участвовали в военных учениях. Об этом сообщают телеканал AlJamahiriya TV и «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии.
Хоч щось приємне сьогодні!
23.09.2021 11:34
Они что-то затевают.
Ой горе, горечко горісне. За що Расії ці бідоньки, за що страдає така прекрасна країна високодуховних людей. Біда, біда, горє і пєчалька