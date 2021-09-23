Знайдено уламки чергового літака, що розбився в Росії: 6 загиблих. ФОТО

Знайдено уламки літака Ан-26, який зник під Хабаровськом.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Уламки виявлені в місці, де ведуться пошуки", - передає ТАСС з посиланням на свої джерела.

Про місцезнаходження і стан екіпажу відомостей немає.

За інформацією ГУ МНС, літак зазнав аварії, бо видно його уламки.

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"Зараз вирішується питання про направлення туди наземного угруповання рятувальників і, можливо, з повітря туди можна буде десантуватися. Але місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає", - зазначили в пресслужбі.

"Екіпаж не вижив. На місці виявлені останки", - сказало джерело з місця проведення пошукової операції.

22 вересня літак Ан-26 приблизно за 40 кілометрів від Хабаровська зник з радарів і перестав виходити на зв'язок. На літаку була повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.

Імовірно, причиною інциденту могли стати погані погодні умови або помилка пілотування. Літак належить компанії "Льотні перевірки і системи".