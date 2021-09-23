Знайдено уламки чергового літака, що розбився в Росії: 6 загиблих. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Знайдено уламки літака Ан-26, який зник під Хабаровськом.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Уламки виявлені в місці, де ведуться пошуки", - передає ТАСС з посиланням на свої джерела.
Про місцезнаходження і стан екіпажу відомостей немає.
За інформацією ГУ МНС, літак зазнав аварії, бо видно його уламки.
"Зараз вирішується питання про направлення туди наземного угруповання рятувальників і, можливо, з повітря туди можна буде десантуватися. Але місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає", - зазначили в пресслужбі.
"Екіпаж не вижив. На місці виявлені останки", - сказало джерело з місця проведення пошукової операції.
22 вересня літак Ан-26 приблизно за 40 кілометрів від Хабаровська зник з радарів і перестав виходити на зв'язок. На літаку була повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.
Імовірно, причиною інциденту могли стати погані погодні умови або помилка пілотування. Літак належить компанії "Льотні перевірки і системи".
Будь ласка, зачекайте...
И разбился АН
К.Маркс.Том 16 страница 556
1. 06.07.2021 - Ан-26
2. 31.07.2021 - Су-35
3. 12.08.2021 - Ми-8
4. 14.08.2021 - Бе-200
5. 17.08.2021 - Ил-112В
6. 18.08.2021 - МиГ-29 СМТ
7. 27.08.2021 - Су-24
8. 12.09.2021 - L-410
9. 22.09.2021 - Ан-26
В Ливии столкнулись два российских военных вертолета Ми-8
В результате аварии погиб один из экипажей. Также погиб бригадный генерал Бузид аль-Бараси.
Два вертолета принадлежали армии Хафтара, которого поддерживает Москва.
Геликоптеры столкнулись недалеко от г. Бенгази, они участвовали в военных учениях. Об этом сообщают телеканал AlJamahiriya TV и «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии.
Хоч щось приємне сьогодні!
23.09.2021 11:34
Они что-то затевают.
Ой горе, горечко горісне. За що Расії ці бідоньки, за що страдає така прекрасна країна високодуховних людей. Біда, біда, горє і пєчалька