РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15550 посетителей онлайн
Новости Общество
1 040 16
язык (3766) Министерство социальной политики (855)

Для более 200 тыс. украинцев жестовый язык является родным, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для более 200 тыс. украинцев жестовый язык является родным, - Минсоцполитики

Для более 200 тыс. граждан Украины жестовый язык является родным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В течение многих лет в Украине на жестовый язык переводили выпуски новостей и сопровождали значимые мероприятия. Почему это важно? В Украине для более 40 тыс. человек жестовый язык - единственная возможность коммуницировать и взаимодействовать. Представьте себе, 44 тыс. - это население таких городов, как Фастов Киевской области, или Желтые Воды Днепропетровской области. А для более 200 тыс. украинцев (а это население Тернополя или Кропивницкого) жестовый язык является родным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине разработана Национальная стратегия по созданию безбарьерной пространства на период до 2030 года.

Также запущен пилотный проект "Услышь меня", в рамках которого не слышащим, слабослышащим людям и членам их семей предоставляется услуга онлайн-сурдопереводчика во время обращений в Минсоцполитики и в другие государственные органы и учреждений по "горячей линии" 1539.

Также читайте: "Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - языковой омбудсмен Креминь

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
Средний палец Зе, считается?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31
+1
ты этим озабочен?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:32
+1
от так?

показать весь комментарий
23.09.2021 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж який треба мати язик, щоб ним жестикулювати?!
показать весь комментарий
23.09.2021 10:20 Ответить
Сча кацапы очередной раз взвоют, что их притесняют за это место
показать весь комментарий
23.09.2021 10:28 Ответить
это язык глухонемых,так что смеятся тут неуместно,главное что наш *добрый сосед* не кинулся *защищать* еще и их
показать весь комментарий
23.09.2021 10:30 Ответить
Мова жестів - це одне, а язик жестів - це вже інше.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:34 Ответить
Средний палец Зе, считается?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31 Ответить
ты этим озабочен?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:32 Ответить
Чем?
показать весь комментарий
23.09.2021 11:13 Ответить
палєц нє щітаєцца, язик щітаєцца.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:37 Ответить
от так?

показать весь комментарий
23.09.2021 11:14 Ответить
І треба ото вам гаяти час, копирсаючись у лайні???
показать весь комментарий
23.09.2021 13:13 Ответить
Так это, 73% лайна вокруг, проблемой будет не замечать его. Не?
показать весь комментарий
23.09.2021 16:25 Ответить
Звісно, помічати треба. Але якщо людина не дослідник калу, то краще це лайно оминати чи прибрати десь.
показать весь комментарий
23.09.2021 18:24 Ответить
Если на говно не обращать внимания, в один прекрасный день окажешься в нём по уши
показать весь комментарий
23.09.2021 22:57 Ответить
Непонятно из текста:

40 тыс. полностью глухонемых и 160 тыс. слабослышащих?
показать весь комментарий
23.09.2021 11:00 Ответить
А давайте его сделаем Государственным!
Это склеит раскол.
показать весь комментарий
23.09.2021 11:12 Ответить
 
 