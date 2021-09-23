Для более 200 тыс. украинцев жестовый язык является родным, - Минсоцполитики

Для более 200 тыс. граждан Украины жестовый язык является родным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В течение многих лет в Украине на жестовый язык переводили выпуски новостей и сопровождали значимые мероприятия. Почему это важно? В Украине для более 40 тыс. человек жестовый язык - единственная возможность коммуницировать и взаимодействовать. Представьте себе, 44 тыс. - это население таких городов, как Фастов Киевской области, или Желтые Воды Днепропетровской области. А для более 200 тыс. украинцев (а это население Тернополя или Кропивницкого) жестовый язык является родным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине разработана Национальная стратегия по созданию безбарьерной пространства на период до 2030 года.

Также запущен пилотный проект "Услышь меня", в рамках которого не слышащим, слабослышащим людям и членам их семей предоставляется услуга онлайн-сурдопереводчика во время обращений в Минсоцполитики и в другие государственные органы и учреждений по "горячей линии" 1539.

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