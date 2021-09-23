УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16335 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 040 16
мова (717) Міністерство соціальної політики (591)

Для понад 200 тис. українців жестова мова є рідною, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для понад 200 тис. українців жестова мова є рідною, - Мінсоцполітики

Для понад 200 тис. громадян України жестова мова є рідною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Протягом багатьох років в Україні жестовою мовою перекладали випуски новин та супроводжували значущі заходи. Чому це важливо? В Україні для понад 40 тисяч осіб жестова мова – єдина можливість комунікувати та взаємодіяти. Уявіть собі, 44 тисячі – це населення таких міст, як Фастів на Київщині, або Жовті Води на Дніпропетровщині. А для понад 200 тисяч українців (а це населення Тернополя або Кропивницького) жестова мова є рідною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні розроблено Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року.

Також читайте: За п'ять років в Україні кількість учнів в інклюзивних класах зросла вдесятеро, - Мінсоцполітики

Також запущено пілотний проєкт "Почуй мене", в рамках якого не чують, слабочуючим людям і членам їхніх сімей надається послуга онлайн-сурдоперекладача під час звернень у Мінсоцполітики та в інші державні органи та установ по "гарячій лінії".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
Средний палец Зе, считается?
показати весь коментар
23.09.2021 10:31
+1
ты этим озабочен?
показати весь коментар
23.09.2021 10:32
+1
от так?

показати весь коментар
23.09.2021 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж який треба мати язик, щоб ним жестикулювати?!
показати весь коментар
23.09.2021 10:20 Відповісти
Сча кацапы очередной раз взвоют, что их притесняют за это место
показати весь коментар
23.09.2021 10:28 Відповісти
это язык глухонемых,так что смеятся тут неуместно,главное что наш *добрый сосед* не кинулся *защищать* еще и их
показати весь коментар
23.09.2021 10:30 Відповісти
Мова жестів - це одне, а язик жестів - це вже інше.
показати весь коментар
23.09.2021 10:34 Відповісти
Средний палец Зе, считается?
показати весь коментар
23.09.2021 10:31 Відповісти
ты этим озабочен?
показати весь коментар
23.09.2021 10:32 Відповісти
Чем?
показати весь коментар
23.09.2021 11:13 Відповісти
палєц нє щітаєцца, язик щітаєцца.
показати весь коментар
23.09.2021 10:37 Відповісти
от так?

показати весь коментар
23.09.2021 11:14 Відповісти
І треба ото вам гаяти час, копирсаючись у лайні???
показати весь коментар
23.09.2021 13:13 Відповісти
Так это, 73% лайна вокруг, проблемой будет не замечать его. Не?
показати весь коментар
23.09.2021 16:25 Відповісти
Звісно, помічати треба. Але якщо людина не дослідник калу, то краще це лайно оминати чи прибрати десь.
показати весь коментар
23.09.2021 18:24 Відповісти
Если на говно не обращать внимания, в один прекрасный день окажешься в нём по уши
показати весь коментар
23.09.2021 22:57 Відповісти
Непонятно из текста:

40 тыс. полностью глухонемых и 160 тыс. слабослышащих?
показати весь коментар
23.09.2021 11:00 Відповісти
А давайте его сделаем Государственным!
Это склеит раскол.
показати весь коментар
23.09.2021 11:12 Відповісти
 
 