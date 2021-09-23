Налоговый законопроект №5600 Рада рассмотрит 24 сентября, - Стефанчук

Налоговый законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений снят с сегодняшней повестки дня Верховной Радой.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп Ярослав Железняк.

При этом, как сообщает "ЕП" со ссылкой на заявление первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, нардепы решили перенести рассмотрение 5600 на пятницу, 24 сентября.

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