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Налоговый законопроект №5600 Рада рассмотрит 24 сентября, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Налоговый законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений снят с сегодняшней повестки дня Верховной Радой.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп Ярослав Железняк.
При этом, как сообщает "ЕП" со ссылкой на заявление первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, нардепы решили перенести рассмотрение 5600 на пятницу, 24 сентября.
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*сарказм
В былое время налоховики даже детские книжки пи сали .
Казка про податки нзывалась.
А потом паками по 750 кг вывозили доляры из Украины. В министерстве даже был сделан спец . подъезд для вывоза Активов из налоговой .
Справка для ботов : интервью управляющего делами яблуковича в феврале 2014 года .