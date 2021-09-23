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Налоговый законопроект №5600 Рада рассмотрит 24 сентября, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Налоговый законопроект №5600 Рада рассмотрит 24 сентября, - Стефанчук

Налоговый законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений снят с сегодняшней повестки дня Верховной Радой.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп Ярослав Железняк.

При этом, как сообщает "ЕП" со ссылкой на заявление первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, нардепы решили перенести рассмотрение 5600 на пятницу, 24 сентября.

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Автор: Ірина Дашківська
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А шо такое? В закромах мало чего осталось?

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23.09.2021 12:39 Ответить
Яке противне іпало в обранця наріду.
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23.09.2021 12:41 Ответить
Він мені нагадує попа без ряси.
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23.09.2021 12:44 Ответить
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23.09.2021 12:48 Ответить
Сразу видно украинец.
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23.09.2021 12:42 Ответить
Что зеленые уродцы говорят за будущие пенсии. Это жах. Министр финансов ( зеленая сатанячья жаба) сказал, что пенсий не будет у тех кто не имеет сбережений в частных фондах. То есть платишь всю сознательную жизнь государству налог на пенсию, а в какой-то левый фонд не хочешь платить, который может через 3 года лопнуть и все, пенсий у вас не будет. Так решил зеленый дикобраз - министр финансов с головой без мозга и без малейших признаков человеческого сознания. Вот такие финты.
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23.09.2021 12:42 Ответить
наконец-то заживем как люди!))))
*сарказм
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23.09.2021 12:45 Ответить
зебобики, вы не все это переживете. )
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23.09.2021 12:48 Ответить
Налохи дело серьезное .

В былое время налоховики даже детские книжки пи сали . Казка про податки нзывалась.

А потом паками по 750 кг вывозили доляры из Украины. В министерстве даже был сделан спец . подъезд для вывоза Активов из налоговой .

Справка для ботов : интервью управляющего делами яблуковича в феврале 2014 года .

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23.09.2021 13:35 Ответить
 
 