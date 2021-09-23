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Новини Політика України
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Податковий законопроєкт №5600 Рада розгляне 24 вересня, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Податковий законопроєкт №5600 Рада розгляне 24 вересня, - Стефанчук

Податковий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень знято із сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп Ярослав Железняк.

При цьому, як повідомляє "ЕП" із посиланням на заяву першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука, нардепи вирішили перенести розгляд 5600 на п'ятницю, 24 вересня.

Читайте: "СН" збирає підписи за особливу процедуру розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, - Качура

Автор: Наталя Джума
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А шо такое? В закромах мало чего осталось?

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23.09.2021 12:39 Відповісти
Яке противне іпало в обранця наріду.
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23.09.2021 12:41 Відповісти
Він мені нагадує попа без ряси.
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23.09.2021 12:44 Відповісти
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23.09.2021 12:48 Відповісти
Сразу видно украинец.
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23.09.2021 12:42 Відповісти
Что зеленые уродцы говорят за будущие пенсии. Это жах. Министр финансов ( зеленая сатанячья жаба) сказал, что пенсий не будет у тех кто не имеет сбережений в частных фондах. То есть платишь всю сознательную жизнь государству налог на пенсию, а в какой-то левый фонд не хочешь платить, который может через 3 года лопнуть и все, пенсий у вас не будет. Так решил зеленый дикобраз - министр финансов с головой без мозга и без малейших признаков человеческого сознания. Вот такие финты.
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23.09.2021 12:42 Відповісти
наконец-то заживем как люди!))))
*сарказм
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23.09.2021 12:45 Відповісти
зебобики, вы не все это переживете. )
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23.09.2021 12:48 Відповісти
Налохи дело серьезное .

В былое время налоховики даже детские книжки пи сали . Казка про податки нзывалась.

А потом паками по 750 кг вывозили доляры из Украины. В министерстве даже был сделан спец . подъезд для вывоза Активов из налоговой .

Справка для ботов : интервью управляющего делами яблуковича в феврале 2014 года .

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23.09.2021 13:35 Відповісти
 
 