2 209 9
Податковий законопроєкт №5600 Рада розгляне 24 вересня, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Податковий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень знято із сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп Ярослав Железняк.
При цьому, як повідомляє "ЕП" із посиланням на заяву першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука, нардепи вирішили перенести розгляд 5600 на п'ятницю, 24 вересня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
*сарказм
В былое время налоховики даже детские книжки пи сали .
Казка про податки нзывалась.
А потом паками по 750 кг вывозили доляры из Украины. В министерстве даже был сделан спец . подъезд для вывоза Активов из налоговой .
Справка для ботов : интервью управляющего делами яблуковича в феврале 2014 года .