Податковий законопроєкт №5600 Рада розгляне 24 вересня, - Стефанчук

Податковий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень знято із сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп Ярослав Железняк.

При цьому, як повідомляє "ЕП" із посиланням на заяву першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука, нардепи вирішили перенести розгляд 5600 на п'ятницю, 24 вересня.

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