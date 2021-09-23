"Слуга народа" Ионушас возглавил правоохранительный комитет Рады

Нардеп фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, должность главы комитета стала вакантной после того, как его руководитель Денис Монастырский возглавил МВД.

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