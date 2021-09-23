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Новости Политика Украины
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ВР (28825) комитет (547) Слуга народа (2548) Ионушас (19)

"Слуга народа" Ионушас возглавил правоохранительный комитет Рады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, должность главы комитета стала вакантной после того, как его руководитель Денис Монастырский возглавил МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает Раде назначать Ионушаса главой правоохранительного комитета, - Арахамия

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ну просто офигеть. Слуги Коломойского обсели абсолютно все ветви власти.

И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
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23.09.2021 14:28
+4
Получившие 100 млрд. олигархи разрешили своим шавкам проголосовать "закон про олигархов". А заплатят за это все те кому законом №5600 завтра поднимут налоги и сборы (не я, но сказано правильно).
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23.09.2021 14:28
+3
Всьо правельна!!!!

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23.09.2021 14:30
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Ну просто офигеть. Слуги Коломойского обсели абсолютно все ветви власти.

И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
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23.09.2021 14:28 Ответить
Так что не сделаешь, чтобы не сесть На самом деле против США это не прокатит. Пусть они усядутся не только на все ветки власти, но и на все ветки всех пальм. И не таким "умным" ножи всовывали в зад .
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23.09.2021 14:30 Ответить
Получившие 100 млрд. олигархи разрешили своим шавкам проголосовать "закон про олигархов". А заплатят за это все те кому законом №5600 завтра поднимут налоги и сборы (не я, но сказано правильно).
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23.09.2021 14:28 Ответить
Всьо правельна!!!!

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23.09.2021 14:30 Ответить
древняя украинская хфамилия...
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23.09.2021 14:30 Ответить
Сергей Константинович Ионушас : род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)
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23.09.2021 14:34 Ответить
И ещё один украинец.
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23.09.2021 14:30 Ответить
еще один из 95 рыгатника пристроен

он бывший юрист этого балагана
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23.09.2021 14:31 Ответить
не, ну а кому доверять тогда, если не близким друзьям, а лучше родственникам?
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23.09.2021 14:33 Ответить
ОООО, ЕЩЁ ОДИН ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗАПОРОЖСКИЙ КОЗАК ИОНУШАС.
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23.09.2021 14:42 Ответить
парихмахер или шинкарь ?
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23.09.2021 14:44 Ответить
ОСЬ ЦЕ Л@ЙНО БУДЕ КЕРУВАТИ РЕФОРМАМИ ПРАВОВИМИ В УКРАЇНІ ................

Сергій Костянтинович Іонушас;

- род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)

- украинский адвокат . (представляє інтереси студії Квартал 95.)

- руководитель юридической фирмы «Гелон» - (Був власником та керівником юридичної фірми "Гелон" (з 2002 по 2019 року) та ТОВ "Консіон". "Гелеон" - представляє інтереси студії Квартал 95.)

Народный депутат Украины IX созыва - глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины

Заслуженный юрист Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Указ Президента України №406/2021 .....................
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23.09.2021 14:55 Ответить
Згадується комедія 90х "ширлі-мирлі" : "тётя-мама , а у нас в роду русские были ?". Так от зе роблять все , щоб Українців у владі не було . Ну хіба що такі ушльопки , як тіщєнко або верещук . Але їх Українцями важко назвати .
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23.09.2021 17:28 Ответить
 
 