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"Слуга народа" Ионушас возглавил правоохранительный комитет Рады
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, должность главы комитета стала вакантной после того, как его руководитель Денис Монастырский возглавил МВД.
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+5 Герхард
показать весь комментарий23.09.2021 14:28
+4 jklpqrs
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+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.09.2021 14:30
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И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
он бывший юрист этого балагана
Сергій Костянтинович Іонушас;
- род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)
- украинский адвокат . (представляє інтереси студії Квартал 95.)
- руководитель юридической фирмы «Гелон» - (Був власником та керівником юридичної фірми "Гелон" (з 2002 по 2019 року) та ТОВ "Консіон". "Гелеон" - представляє інтереси студії Квартал 95.)
Народный депутат Украины IX созыва - глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины
Заслуженный юрист Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Указ Президента України №406/2021 .....................