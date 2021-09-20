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"Слуга народа" предлагает Раде назначать Ионушаса главой правоохранительного комитета, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" рекомендует Верховной Раде назначить народного депутата Сергей Ионушаса на должность руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу представить (Ионушаса - ред.) в новом амплуа - кандидата на должность главы правоохранительного комитета вместо господина Монастырского, который перешел от нас на должность министра внутренних дел. И сегодня фракция решила выдвинуть Сергея Константиновича (Ионушаса) на должность (главы комитета - ред.)", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник.

По его словам, рассмотрение вопроса о назначении может пройти в парламенте на пленарном заседании во вторник или среду.

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Вместе с тем, спикер фракции СН Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале проинформировала, что на пост замглавы профильного комитета вместо Ионушаса фракция предлагает назначить народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Автор: 

Арахамия Давид (988) Слуга народа (2628) Медяник Вячеслав (19) Ионушас Сергей (23)


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Топ комментарии
+8
арахамия

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20.09.2021 22:07
+7
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20.09.2021 22:12
+6
Все верно. Но нужна и нога, которая сделает одно ловкое движение для придания ускорения так ничего и не понявшему клиенту...
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20.09.2021 22:24
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арахамия

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20.09.2021 22:07 Ответить
Вместо Блекджеку и стриптизерок - Арахамия!
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20.09.2021 22:09 Ответить
вполне себе может быть следующий рюкзак
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20.09.2021 22:11 Ответить
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20.09.2021 22:12 Ответить
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20.09.2021 22:13 Ответить
Это типа товарисч Сралин назначил товарисча Берия мочить в сортире советское быдло.....
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20.09.2021 22:14 Ответить
Арахамия то какая-то болезнь?
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20.09.2021 22:14 Ответить
Там ще в зелених був, і залишився, гвалтівник зі схожим прізвищем.
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20.09.2021 22:14 Ответить
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20.09.2021 22:20 Ответить
Это на него похоже!
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21.09.2021 08:44 Ответить
Доктор Борменталь...не читайте с утра Мавзолейное говно типа газет и журналов...
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20.09.2021 22:17 Ответить
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20.09.2021 22:20 Ответить
Все верно. Но нужна и нога, которая сделает одно ловкое движение для придания ускорения так ничего и не понявшему клиенту...
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20.09.2021 22:24 Ответить
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21.09.2021 00:38 Ответить
Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионушас,_Сергей_Константинович#Политическая_деятельность

Все новые и новые лица. И все зеленого цвета...
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20.09.2021 22:20 Ответить
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20.09.2021 22:21 Ответить
Якась арахамія
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20.09.2021 22:25 Ответить
А це хто такий? Він хоч у "Лізі сміху" брав участь? Чи у "Розсміши коміка"? Ну може якийсь випускник дурки як Безугла? Ні? Тоді нафіга така кандидатура?
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20.09.2021 22:25 Ответить
це чухня якась.
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20.09.2021 22:27 Ответить
Занес погибшему на восточном фронте брату дерьмака. Разве это недостаточный аргумент?
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20.09.2021 22:45 Ответить
Рюсскаму быдлу всегда нужна нога Чеченского генерала Дудаева
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20.09.2021 22:25 Ответить
Вже давно час перейменувати раду у кнесет.
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20.09.2021 22:29 Ответить
А он что, сказал неправду?
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20.09.2021 22:39 Ответить
Все правЕльно . Вас ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
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20.09.2021 22:43 Ответить
Молодец, Моня. Хорошо замаскировался. Хозяин выдаст тебе цукерку...
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20.09.2021 22:48 Ответить
ЗЕбанат нафуй-накуй. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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20.09.2021 22:52 Ответить
Монах...т ы какого буя вылез против Путлера и Лукашеску? чувак астанавись....
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20.09.2021 22:30 Ответить
ніт
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20.09.2021 22:32 Ответить
Капенць...бедный Путлер и ГрязьПром...
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20.09.2021 22:33 Ответить
Усе правильно. Главное - шо не украинец. Поддержим Абизяну!!!
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20.09.2021 22:38 Ответить
так ты же эту обизьяну вместе с наркоманом и выбрал, не?
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20.09.2021 22:40 Ответить
Не. Я, стыдно сказать, голосовал за Барыгу, как за меньшее лайно....
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20.09.2021 22:42 Ответить
Абизян Арахамизян это наШ саветский быдлосос 73 %
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20.09.2021 22:40 Ответить
а ху-ху не хо-хо?
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20.09.2021 22:51 Ответить
Если на фото ионушас то любой физиономист скажет что перед тобой полнейший дегенерат с налетом даунизма!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 23:10 Ответить
круговорот зебилов в природе
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20.09.2021 23:18 Ответить
Амплуа́ (фр. emploi «роль; должность, место; занятие») - определённый род ролей, соответствующих внешним и внутренним данным актёра.

Осознание амплуа как эстетической категории театра (цирка) произошло в начале XX в.
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20.09.2021 23:19 Ответить
Чому б і ні?

Не українець і походження "правильне".

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20.09.2021 23:48 Ответить
Тільки дурень може зараз погодитись на посаду від СН. Єдиний, хто не втратив своє лице, це ті, хто пішов з СН і гучно гупнув дверима. Це Лерос, Уманський, ще декілька...
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21.09.2021 04:21 Ответить
ТЮлебібнуте дурко, тобі та про дурнів судити- це хохма??? VIVA ТЮлька в томатному соусі!
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21.09.2021 09:37 Ответить
 
 