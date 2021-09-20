"Слуга народа" предлагает Раде назначать Ионушаса главой правоохранительного комитета, - Арахамия
Фракция "Слуга народа" рекомендует Верховной Раде назначить народного депутата Сергей Ионушаса на должность руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу представить (Ионушаса - ред.) в новом амплуа - кандидата на должность главы правоохранительного комитета вместо господина Монастырского, который перешел от нас на должность министра внутренних дел. И сегодня фракция решила выдвинуть Сергея Константиновича (Ионушаса) на должность (главы комитета - ред.)", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник.
По его словам, рассмотрение вопроса о назначении может пройти в парламенте на пленарном заседании во вторник или среду.
Вместе с тем, спикер фракции СН Юлия Палийчук в своём телеграмм-канале проинформировала, что на пост замглавы профильного комитета вместо Ионушаса фракция предлагает назначить народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.
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Осознание амплуа как эстетической категории театра (цирка) произошло в начале XX в.
Не українець і походження "правильне".
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