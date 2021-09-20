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"Слуга народу" пропонує Раді призначати Іонушаса главою правоохоронного комітету, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" рекомендує Верховній Раді призначити народного депутата Сергія Іонушаса на посаду керівника комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу представити (Іонушаса - ред.) в новому амплуа - кандидата на посаду глави правоохоронного комітету замість пана Монастирського, який перейшов від нас на посаду міністра внутрішніх справ. І сьогодні фракція вирішила висунути Сергія Костянтиновича (Іонушаса) на посаду (голови комітету - ред.)", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок.

За його словами, розгляд питання про призначення може пройти в парламенті на пленарному засіданні у вівторок або середу.

Разом з тим, спікерка фракції СН Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі поінформувала, що на пост заступника голови профільного комітету замість Іонушаса фракція пропонує призначити народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

Також читайте: Рада розгляне законопроєкт про деолігархізацію в середу або четвер, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2810) Медяник В’ячеслав (19) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+8
арахамия

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20.09.2021 22:07
+7
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20.09.2021 22:12
+6
Все верно. Но нужна и нога, которая сделает одно ловкое движение для придания ускорения так ничего и не понявшему клиенту...
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20.09.2021 22:24
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арахамия

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20.09.2021 22:07 Відповісти
Вместо Блекджеку и стриптизерок - Арахамия!
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20.09.2021 22:09 Відповісти
вполне себе может быть следующий рюкзак
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20.09.2021 22:11 Відповісти
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20.09.2021 22:12 Відповісти
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20.09.2021 22:13 Відповісти
Это типа товарисч Сралин назначил товарисча Берия мочить в сортире советское быдло.....
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20.09.2021 22:14 Відповісти
Арахамия то какая-то болезнь?
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20.09.2021 22:14 Відповісти
Там ще в зелених був, і залишився, гвалтівник зі схожим прізвищем.
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20.09.2021 22:14 Відповісти
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20.09.2021 22:20 Відповісти
Это на него похоже!
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21.09.2021 08:44 Відповісти
Доктор Борменталь...не читайте с утра Мавзолейное говно типа газет и журналов...
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20.09.2021 22:17 Відповісти
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20.09.2021 22:20 Відповісти
Все верно. Но нужна и нога, которая сделает одно ловкое движение для придания ускорения так ничего и не понявшему клиенту...
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20.09.2021 22:24 Відповісти
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21.09.2021 00:38 Відповісти
Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионушас,_Сергей_Константинович#Политическая_деятельность

Все новые и новые лица. И все зеленого цвета...
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20.09.2021 22:20 Відповісти
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20.09.2021 22:21 Відповісти
Якась арахамія
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20.09.2021 22:25 Відповісти
А це хто такий? Він хоч у "Лізі сміху" брав участь? Чи у "Розсміши коміка"? Ну може якийсь випускник дурки як Безугла? Ні? Тоді нафіга така кандидатура?
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20.09.2021 22:25 Відповісти
це чухня якась.
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20.09.2021 22:27 Відповісти
Занес погибшему на восточном фронте брату дерьмака. Разве это недостаточный аргумент?
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20.09.2021 22:45 Відповісти
Рюсскаму быдлу всегда нужна нога Чеченского генерала Дудаева
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20.09.2021 22:25 Відповісти
Вже давно час перейменувати раду у кнесет.
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20.09.2021 22:29 Відповісти
А он что, сказал неправду?
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20.09.2021 22:39 Відповісти
Все правЕльно . Вас ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
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20.09.2021 22:43 Відповісти
Молодец, Моня. Хорошо замаскировался. Хозяин выдаст тебе цукерку...
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20.09.2021 22:48 Відповісти
ЗЕбанат нафуй-накуй. І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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20.09.2021 22:52 Відповісти
Монах...т ы какого буя вылез против Путлера и Лукашеску? чувак астанавись....
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20.09.2021 22:30 Відповісти
ніт
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20.09.2021 22:32 Відповісти
Капенць...бедный Путлер и ГрязьПром...
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20.09.2021 22:33 Відповісти
Усе правильно. Главное - шо не украинец. Поддержим Абизяну!!!
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20.09.2021 22:38 Відповісти
так ты же эту обизьяну вместе с наркоманом и выбрал, не?
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20.09.2021 22:40 Відповісти
Не. Я, стыдно сказать, голосовал за Барыгу, как за меньшее лайно....
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20.09.2021 22:42 Відповісти
Абизян Арахамизян это наШ саветский быдлосос 73 %
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20.09.2021 22:40 Відповісти
а ху-ху не хо-хо?
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20.09.2021 22:51 Відповісти
Если на фото ионушас то любой физиономист скажет что перед тобой полнейший дегенерат с налетом даунизма!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 23:10 Відповісти
круговорот зебилов в природе
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20.09.2021 23:18 Відповісти
Амплуа́ (фр. emploi «роль; должность, место; занятие») - определённый род ролей, соответствующих внешним и внутренним данным актёра.

Осознание амплуа как эстетической категории театра (цирка) произошло в начале XX в.
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20.09.2021 23:19 Відповісти
Чому б і ні?

Не українець і походження "правильне".

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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZjOgv6JZ4S5ivdlQ9IudL8yNG_Q:1632170723823&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoLKwqMc_LU-LQz9U3MCsoMtMSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1hlLyy8sOHC3gu7LjbpXph_YevFJiBuuLDxYjOQ3LyDlREAt9lN7lYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj62NLhtY7zAhWQmIsKHXGIAQoQmxMoAXoECCIQAw Санкт-Петербург, Россия

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZjOgv6JZ4S5ivdlQ9IudL8yNG_Q:1632170723823&q=%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81,+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoLKwqMc_L05LPTrbST88vSy3Ky03NK9EvyM_JLMlMzkzMsypILCqpXMTqdmHHhX0X9l5svthxYcPFRh2Fi40Xtl5suLD5wtYLOxUu7AJLNl5surABSDcBFe8Fimy6sONiu8KF_UAdDSDBi_0AtQ2fa3sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj62NLhtY7zAhWQmIsKHXGIAQoQ6BMoAHoECCMQAg Партия : https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLZjOgv6JZ4S5ivdlQ9IudL8yNG_Q:1632170723823&q=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoLKwqMc_LU4Jw08wMKiqLiou05LOTrfTT88tSi_JyU_NK9AvyczJLMpMzE_OsChKLSioXsYpfWHhh98XmC5svbFC4sPfChosNF_Zd2HJhww5WRgCmYte5XgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj62NLhtY7zAhWQmIsKHXGIAQoQmxMoAXoECCMQAw Слуга народа
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20.09.2021 23:48 Відповісти
Тільки дурень може зараз погодитись на посаду від СН. Єдиний, хто не втратив своє лице, це ті, хто пішов з СН і гучно гупнув дверима. Це Лерос, Уманський, ще декілька...
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21.09.2021 04:21 Відповісти
ТЮлебібнуте дурко, тобі та про дурнів судити- це хохма??? VIVA ТЮлька в томатному соусі!
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21.09.2021 09:37 Відповісти
 
 