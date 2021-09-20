"Слуга народу" пропонує Раді призначати Іонушаса главою правоохоронного комітету, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" рекомендує Верховній Раді призначити народного депутата Сергія Іонушаса на посаду керівника комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу представити (Іонушаса - ред.) в новому амплуа - кандидата на посаду глави правоохоронного комітету замість пана Монастирського, який перейшов від нас на посаду міністра внутрішніх справ. І сьогодні фракція вирішила висунути Сергія Костянтиновича (Іонушаса) на посаду (голови комітету - ред.)", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок.

За його словами, розгляд питання про призначення може пройти в парламенті на пленарному засіданні у вівторок або середу.

Разом з тим, спікерка фракції СН Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі поінформувала, що на пост заступника голови профільного комітету замість Іонушаса фракція пропонує призначити народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника.

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