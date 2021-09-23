2 297 13
"Слуга народу" Іонушас очолив правоохоронний комітет Ради
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.
Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, посаду глави комітету стала вакантною після того, як його керівник Денис Монастирський очолив МВС.
Топ коментарі
+5 Герхард
показати весь коментар23.09.2021 14:28
+4 jklpqrs
показати весь коментар23.09.2021 14:28
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.09.2021 14:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
он бывший юрист этого балагана
Сергій Костянтинович Іонушас;
- род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)
- украинский адвокат . (представляє інтереси студії Квартал 95.)
- руководитель юридической фирмы «Гелон» - (Був власником та керівником юридичної фірми "Гелон" (з 2002 по 2019 року) та ТОВ "Консіон". "Гелеон" - представляє інтереси студії Квартал 95.)
Народный депутат Украины IX созыва - глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины
Заслуженный юрист Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Указ Президента України №406/2021 .....................