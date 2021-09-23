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Новини Політика України
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"Слуга народу" Іонушас очолив правоохоронний комітет Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, посаду глави комітету стала вакантною після того, як його керівник Денис Монастирський очолив МВС.

Читайте: "Слуга народу" пропонує Раді призначати Іонушаса главою правоохоронного комітету, - Арахамія

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ну просто офигеть. Слуги Коломойского обсели абсолютно все ветви власти.

И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
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23.09.2021 14:28
+4
Получившие 100 млрд. олигархи разрешили своим шавкам проголосовать "закон про олигархов". А заплатят за это все те кому законом №5600 завтра поднимут налоги и сборы (не я, но сказано правильно).
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23.09.2021 14:28
+3
Всьо правельна!!!!

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23.09.2021 14:30
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Ну просто офигеть. Слуги Коломойского обсели абсолютно все ветви власти.

И все это только ради того, чтобы шефу не пришлось сидеть в тюрьме США.
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23.09.2021 14:28 Відповісти
Так что не сделаешь, чтобы не сесть На самом деле против США это не прокатит. Пусть они усядутся не только на все ветки власти, но и на все ветки всех пальм. И не таким "умным" ножи всовывали в зад .
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23.09.2021 14:30 Відповісти
Получившие 100 млрд. олигархи разрешили своим шавкам проголосовать "закон про олигархов". А заплатят за это все те кому законом №5600 завтра поднимут налоги и сборы (не я, но сказано правильно).
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23.09.2021 14:28 Відповісти
Всьо правельна!!!!

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23.09.2021 14:30 Відповісти
древняя украинская хфамилия...
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23.09.2021 14:30 Відповісти
Сергей Константинович Ионушас : род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)
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23.09.2021 14:34 Відповісти
И ещё один украинец.
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23.09.2021 14:30 Відповісти
еще один из 95 рыгатника пристроен

он бывший юрист этого балагана
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23.09.2021 14:31 Відповісти
не, ну а кому доверять тогда, если не близким друзьям, а лучше родственникам?
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23.09.2021 14:33 Відповісти
ОООО, ЕЩЁ ОДИН ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗАПОРОЖСКИЙ КОЗАК ИОНУШАС.
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23.09.2021 14:42 Відповісти
парихмахер или шинкарь ?
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23.09.2021 14:44 Відповісти
ОСЬ ЦЕ Л@ЙНО БУДЕ КЕРУВАТИ РЕФОРМАМИ ПРАВОВИМИ В УКРАЇНІ ................

Сергій Костянтинович Іонушас;

- род. 18 октября 1979 года, Ленинград, РСФСР)

- украинский адвокат . (представляє інтереси студії Квартал 95.)

- руководитель юридической фирмы «Гелон» - (Був власником та керівником юридичної фірми "Гелон" (з 2002 по 2019 року) та ТОВ "Консіон". "Гелеон" - представляє інтереси студії Квартал 95.)

Народный депутат Украины IX созыва - глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины

Заслуженный юрист Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Указ Президента України №406/2021 .....................
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23.09.2021 14:55 Відповісти
Згадується комедія 90х "ширлі-мирлі" : "тётя-мама , а у нас в роду русские были ?". Так от зе роблять все , щоб Українців у владі не було . Ну хіба що такі ушльопки , як тіщєнко або верещук . Але їх Українцями важко назвати .
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23.09.2021 17:28 Відповісти
 
 