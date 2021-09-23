"Слуга народу" Іонушас очолив правоохоронний комітет Ради

Нардеп фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, посаду глави комітету стала вакантною після того, як його керівник Денис Монастирський очолив МВС.

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