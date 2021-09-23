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ЕС в начале октября определится с необходимостью бустерной дозы Pfizer, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ЕС в начале октября определится с необходимостью бустерной дозы Pfizer, - Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение об использовании бустерной (третьей) дозы вакцины Pfizer. Вопрос обещают решить уже в начале октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Решение EMA о третьей дозе Pfizer ожидается в начале октября", - говорится в сообщении.

Указано, что такой шаг был сделан после того, как Регулятор США поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer для людей, старше 65 лет.

Ожидается, что Moderna также представит в EMA данные о своей бустерной дозе вакцины.

В то же время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что пока нет срочной необходимости вводить бустерные дозы для полностью вакцинированных людей.

Читайте также: Американский регулятор рекомендует вводить третью дозу Pfizer для людей, старше 65 лет

Однако отметил, что дополнительные дозы могут быть рассмотрены для людей с ослабленной иммунной системой.

В ECDC добавляют, что важнейшие данные о необходимости и безопасности бустеров все еще отсутствуют, отчасти потому, что еще не до конца ясно, как долго вакцины защищают от вируса.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
инфа 100ка - будут колоть и третью.Наши к весне эту шнягу протягивать будут, а там - ежегодная профилактическая вакцинация

мы болячку победили ,на иглу всех присадили

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23.09.2021 15:20
+2
валера на игле кадждый день
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23.09.2021 15:23
+1
Шансы получить аутоиммунные заболевания. У вакцинированных высокие)
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23.09.2021 17:46
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инфа 100ка - будут колоть и третью.Наши к весне эту шнягу протягивать будут, а там - ежегодная профилактическая вакцинация

мы болячку победили ,на иглу всех присадили

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23.09.2021 15:20 Ответить
Они хотят до конца 2022 года приветь ВСЕ население планеты !!! вот такие у них планы которые они уже даже не скрывают...(в ВОЗе , ООН и других мировых структурах уже обсуждают, и Бидон в ООН сказал вчера с трибуны - Мир ждет в 2022 году еще более опасная пандемия....) Занавес
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23.09.2021 18:26 Ответить
Жду комментов от валеры, уж он то расскажет что делать в данной ситуации.
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23.09.2021 15:21 Ответить
валера на игле кадждый день
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23.09.2021 15:23 Ответить
О, он уже появился комментом ниже. Надо ждать новых "перлов")))
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23.09.2021 15:24 Ответить
Хе-хе. У кацапов-антиваксеров ломки
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23.09.2021 15:22 Ответить
Розкажу інфу з перших джерел.
В Німеччині роблять тестове третє щеплення тим літнім, які отримували щеплення в січні-лютому. Якщо перші дві дози паціенти пройшли майже всі без ускладнень, то третю дозу переносять майже всі важко - температура, знесилля тощо.
Можливо, її треба давати піздніше - пауза має бути не півроку, а 9 місяців, або рік.
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23.09.2021 15:25 Ответить
Источники разные. И симптомы тоже. Но факт на лицо. Двое моих коллег-товарищей умерли.. Директор, уже писал об этом, три недели в реанимации, неделю в коме. Выживши и переболевши, уже сделал две прививки. Наверное "хорошо" было
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23.09.2021 16:21 Ответить
гуд ньюс эвриван! гейропейцы (омериканцы и кетайцы тож) вымрут от вакцины, а мы с прогрессивными народами африки будем там жить! там тепло, и в супермаркетах жеж все останется!
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23.09.2021 15:29 Ответить
Я уже ее уже как месяц вжарил ,полет нормальный.
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23.09.2021 16:28 Ответить
Шансы получить аутоиммунные заболевания. У вакцинированных высокие)
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23.09.2021 17:46 Ответить
хм.. я смотрю скоро будут ежедневно капельницы с вакциной ставить !!! 1-2-3 раза уже не канает..
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23.09.2021 18:21 Ответить
 
 