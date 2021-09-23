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ВР (28825) Налоговый кодекс (1338) Гетманцев (389)

ВР отклонила законопроект, касающийся фискального давления

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВР отклонила законопроект, касающийся фискального давления

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила законопроект, касающийся фискального давления.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за принятие за основу проекта закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций проголосовали 117 депутатов при необходимых 226, за направление в комитет на повторное первое чтение - 132.

Таким образом, документ считается таким, что отклонен.

Выступая с места, нардеп "СН", глава финансового комитета Даниил Гетманцев обвинил авторов законопроектов, которые сегодня выносятся в зал, в том, что они предлагают устаревшие документы.

"Сейчас вы тупо пиаритесь на трибуне парламента", - подчеркнул он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Т.е. большинство за усиление давления?
И даже этого не скрывают.
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23.09.2021 17:28 Ответить
Это не они, это зебилы. Тупой зеленый избиратель считал, что если его обдерут до нитки, ему, т.е. избирателю станет легче жить. То, что станет легче, это верно. Но вот станет ли легче жить - вопрос для дискуссии.
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23.09.2021 17:31 Ответить
Мне очень грустно.
В богатых странах: Что бы быть лучше соседа - учусь больше работаю ...
У нас: Обгадить соседа, чтобы был или выглядел хуже меня.
Что бы избавиться от бедности - расстрелять богатых. Было уже в нашей истории. А история нас ничему не учит.
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24.09.2021 10:28 Ответить
История учит только тому, что никого ничему не учит Поколению за поколением приходится учиться на своем же горбу, а не по книжкам истории.
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24.09.2021 11:47 Ответить
А вы думали, что 5600 они для шутовства хотят принять?)
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23.09.2021 18:02 Ответить
В графе источники дохода олег поставил - грабежы, ему в налоговой сказали - "жи-ши" не пишут через "ы".(с)
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23.09.2021 18:01 Ответить
Если (условно) гражданин заработал 1000гривен, то сколько попадет ему в рот? ЕСВ,ПДВ, пенсионный, военный, местный это при получении зарплаты. Потом!!! Врачу заплати, гаишнику дай, на шторы в школу дай, за транспортировку газа по своим трубам дай, за транспортировку света дай, за транспортировку воды дай, котельне тоже дай потому-што. После этого идем покупать жрачку, и снова 20 процентов отдай. Слушайте!!! Та нах они нужны!!!
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23.09.2021 18:02 Ответить
 
 