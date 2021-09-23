ВР отклонила законопроект, касающийся фискального давления

Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила законопроект, касающийся фискального давления.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за принятие за основу проекта закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций проголосовали 117 депутатов при необходимых 226, за направление в комитет на повторное первое чтение - 132.

Таким образом, документ считается таким, что отклонен.

Выступая с места, нардеп "СН", глава финансового комитета Даниил Гетманцев обвинил авторов законопроектов, которые сегодня выносятся в зал, в том, что они предлагают устаревшие документы.

"Сейчас вы тупо пиаритесь на трибуне парламента", - подчеркнул он.

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