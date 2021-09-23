ВР отклонила законопроект, касающийся фискального давления
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Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила законопроект, касающийся фискального давления.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, за принятие за основу проекта закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций проголосовали 117 депутатов при необходимых 226, за направление в комитет на повторное первое чтение - 132.
Таким образом, документ считается таким, что отклонен.
Выступая с места, нардеп "СН", глава финансового комитета Даниил Гетманцев обвинил авторов законопроектов, которые сегодня выносятся в зал, в том, что они предлагают устаревшие документы.
"Сейчас вы тупо пиаритесь на трибуне парламента", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
И даже этого не скрывают.
В богатых странах: Что бы быть лучше соседа - учусь больше работаю ...
У нас: Обгадить соседа, чтобы был или выглядел хуже меня.
Что бы избавиться от бедности - расстрелять богатых. Было уже в нашей истории. А история нас ничему не учит.