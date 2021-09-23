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Новини Економіка
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ВР (11782) Податковий кодекс (214) Гетманцев (435)

ВР відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ВР відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску

Верховна Рада на позачерговому засіданні відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за прийняття за основу проєкту закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій проголосували 117 депутатів за необхідних 226, за спрямування в комітет на повторне перше читання - 132.

Таким чином, документ вважається таким, що відхилений.

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Виступаючи з місця, нардеп "СН", глава фінансового комітету Данило Гетманцев звинуватив авторів законопроєктів, які сьогодні виносяться в зал, в тому, що вони пропонують застарілі документи.

"Зараз ви тупо піаритеся на трибуні парламенту", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Т.е. большинство за усиление давления?
И даже этого не скрывают.
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23.09.2021 17:28 Відповісти
Это не они, это зебилы. Тупой зеленый избиратель считал, что если его обдерут до нитки, ему, т.е. избирателю станет легче жить. То, что станет легче, это верно. Но вот станет ли легче жить - вопрос для дискуссии.
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23.09.2021 17:31 Відповісти
Мне очень грустно.
В богатых странах: Что бы быть лучше соседа - учусь больше работаю ...
У нас: Обгадить соседа, чтобы был или выглядел хуже меня.
Что бы избавиться от бедности - расстрелять богатых. Было уже в нашей истории. А история нас ничему не учит.
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24.09.2021 10:28 Відповісти
История учит только тому, что никого ничему не учит Поколению за поколением приходится учиться на своем же горбу, а не по книжкам истории.
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24.09.2021 11:47 Відповісти
А вы думали, что 5600 они для шутовства хотят принять?)
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23.09.2021 18:02 Відповісти
В графе источники дохода олег поставил - грабежы, ему в налоговой сказали - "жи-ши" не пишут через "ы".(с)
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23.09.2021 18:01 Відповісти
Если (условно) гражданин заработал 1000гривен, то сколько попадет ему в рот? ЕСВ,ПДВ, пенсионный, военный, местный это при получении зарплаты. Потом!!! Врачу заплати, гаишнику дай, на шторы в школу дай, за транспортировку газа по своим трубам дай, за транспортировку света дай, за транспортировку воды дай, котельне тоже дай потому-што. После этого идем покупать жрачку, и снова 20 процентов отдай. Слушайте!!! Та нах они нужны!!!
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23.09.2021 18:02 Відповісти
 
 