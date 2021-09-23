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Новости Политика Украины
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Кремль шантажирует Европу для запуска "Северного потока-2", - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль шантажирует Европу для запуска

Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток-2", - сказал глава НАК Юрий Витренко.

По его словам, Газпром уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить", - добавил Витренко.

Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

Также читайте: Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против газопровода "Северный поток-2", - Витренко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
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23.09.2021 17:28
+5
Это Меркель шантажирует страны ЕС проталквая интересы ***** как политические так и экономические.Не зря старуха посетила мокшандию видимо для получения более доходной должности в в управлении СП-2.
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23.09.2021 17:32
+4
Ми занепокоєні і стурбовані
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23.09.2021 17:37
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23.09.2021 17:28 Ответить
Україна має дати газ Європі з підземних газових сховищ і тим показати що Україна важливий партер Європи у всіх сенсах у тому числі в енергетичній безпеці!
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23.09.2021 17:32 Ответить
Ти припинив ковтати пігулки?
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23.09.2021 17:36 Ответить
Україна має найбільший в Європі потенціал по біопаливу, тільки агровідходів в Україні виробляється на 24 млн. тон умовного палива, більше тільки в США - 35 млн. тон у.п. Ми можемо задовольнити себе біопаливом і ще поставляти біопаливо на експорт, що ми і робимо щороку відвантажуючи в Європу екологічно чисті пелети для спалювання.
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23.09.2021 17:47 Ответить
А самим замерзнуть?
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23.09.2021 17:40 Ответить
Самим перейти на біопаливо і відмовитись від російського газу взагалі. Ми це мали зробити ще в 2008 році після газової війни.
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23.09.2021 17:43 Ответить
А зимою уй мерзлий смоктати?
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23.09.2021 18:58 Ответить
Якщо ЄС буде контрактувати газ у Газпрому на україно-словацькому кордоні то ми врятовані, а якщо ні то й запаси газу в підземних сховищах нас не врятують! Газогони та газокомпресорні станції можуть стати жертвою терористичних атак Путіна в самі люті морози, коли путін перекриє газ на вході в Україну і тоді толку з цього газу буде мало. Краще продати цей газ на піковій ціні і заручитись підтримкою ЄС в продовженні транзиту газу Україною. Якщо сховища будуть пусті то й підривати газогони путіну не буде сенсу.
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23.09.2021 21:54 Ответить
это цветочки, не на ту лошадку Германия поставила, не на ту у вас ещё не дохли от новичка? так мы приедем к вам на шпили-вили сосиска пиво))) главное шо ваша бабка хранилища ваши продала)) так шо не скулите)) это расея.
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23.09.2021 17:31 Ответить
Что-же это за боевой газ от которого не погибают. ВиИкс пару капель на кожу и все.
А он и зарин с зоманом старые разработки

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23.09.2021 18:06 Ответить
Это Меркель шантажирует страны ЕС проталквая интересы ***** как политические так и экономические.Не зря старуха посетила мокшандию видимо для получения более доходной должности в в управлении СП-2.
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23.09.2021 17:32 Ответить
Ми занепокоєні і стурбовані
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23.09.2021 17:37 Ответить
А почему Витренко не отчитывается сколько газа за народные деньги они закачали в народное газовое хранилище ( или там хозяин уже Беня?) для отопления жилья украинцев
Задаю этот вопрос уже месяц - а в ответ ТИШИНА

В Словакии в домах уже включили отопление
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23.09.2021 17:39 Ответить
У нас тоже
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23.09.2021 18:08 Ответить
Свинная точка g😂😂😂😂🌷🌷🌷×××
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23.09.2021 17:50 Ответить
Не Витренко, а капитан очевидность
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23.09.2021 17:54 Ответить
Если это так почему ЕС молчит?
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23.09.2021 18:00 Ответить
Этим мазохистам нравится 😁😁😁
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23.09.2021 18:00 Ответить
Європа ,має уклінно дякувати пані Меркель!
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23.09.2021 19:00 Ответить
То шо ты озвучил мы уже давно выср..ли
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23.09.2021 19:02 Ответить
 
 