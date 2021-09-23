Кремль шантажує Європу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко
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Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде прямий шантаж для комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".
"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора рази. Як наслідок - ціни на газ в Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль говорить: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний поток- 2", - сказав глава НАК Юрій Вітренко.
За його словами, Газпром вже зараз спроможний істотно наростити поставки газу в ЄС через Україну.
"Кремль каже, що для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда. І це легко перевірити", - додав Вітренко.
Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.
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А он и зарин с зоманом старые разработки
Задаю этот вопрос уже месяц - а в ответ ТИШИНА
В Словакии в домах уже включили отопление