Кремль шантажує Європу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде прямий шантаж для комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора рази. Як наслідок - ціни на газ в Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль говорить: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний поток- 2", - сказав глава НАК Юрій Вітренко.

За його словами, Газпром вже зараз спроможний істотно наростити поставки газу в ЄС через Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко

"Кремль каже, що для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда. І це легко перевірити", - додав Вітренко.

Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.