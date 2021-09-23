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Кремль шантажує Європу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль шантажує Європу для запуску

Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде прямий шантаж для комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора рази. Як наслідок - ціни на газ в Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль говорить: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний поток- 2", - сказав глава НАК Юрій Вітренко.

За його словами, Газпром вже зараз спроможний істотно наростити поставки газу в ЄС через Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко

"Кремль каже, що для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда. І це легко перевірити", - додав Вітренко.

Він підкреслив, що реальну картину попиту європейських споживачів легко побачити, просто відкривши продаж газу з точкою передачі на східному кордоні України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
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23.09.2021 17:28
+5
Это Меркель шантажирует страны ЕС проталквая интересы ***** как политические так и экономические.Не зря старуха посетила мокшандию видимо для получения более доходной должности в в управлении СП-2.
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23.09.2021 17:32
+4
Ми занепокоєні і стурбовані
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23.09.2021 17:37
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23.09.2021 17:28 Відповісти
Україна має дати газ Європі з підземних газових сховищ і тим показати що Україна важливий партер Європи у всіх сенсах у тому числі в енергетичній безпеці!
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23.09.2021 17:32 Відповісти
Ти припинив ковтати пігулки?
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23.09.2021 17:36 Відповісти
Україна має найбільший в Європі потенціал по біопаливу, тільки агровідходів в Україні виробляється на 24 млн. тон умовного палива, більше тільки в США - 35 млн. тон у.п. Ми можемо задовольнити себе біопаливом і ще поставляти біопаливо на експорт, що ми і робимо щороку відвантажуючи в Європу екологічно чисті пелети для спалювання.
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23.09.2021 17:47 Відповісти
А самим замерзнуть?
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23.09.2021 17:40 Відповісти
Самим перейти на біопаливо і відмовитись від російського газу взагалі. Ми це мали зробити ще в 2008 році після газової війни.
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23.09.2021 17:43 Відповісти
А зимою уй мерзлий смоктати?
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23.09.2021 18:58 Відповісти
Якщо ЄС буде контрактувати газ у Газпрому на україно-словацькому кордоні то ми врятовані, а якщо ні то й запаси газу в підземних сховищах нас не врятують! Газогони та газокомпресорні станції можуть стати жертвою терористичних атак Путіна в самі люті морози, коли путін перекриє газ на вході в Україну і тоді толку з цього газу буде мало. Краще продати цей газ на піковій ціні і заручитись підтримкою ЄС в продовженні транзиту газу Україною. Якщо сховища будуть пусті то й підривати газогони путіну не буде сенсу.
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23.09.2021 21:54 Відповісти
это цветочки, не на ту лошадку Германия поставила, не на ту у вас ещё не дохли от новичка? так мы приедем к вам на шпили-вили сосиска пиво))) главное шо ваша бабка хранилища ваши продала)) так шо не скулите)) это расея.
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23.09.2021 17:31 Відповісти
Что-же это за боевой газ от которого не погибают. ВиИкс пару капель на кожу и все.
А он и зарин с зоманом старые разработки

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23.09.2021 18:06 Відповісти
Это Меркель шантажирует страны ЕС проталквая интересы ***** как политические так и экономические.Не зря старуха посетила мокшандию видимо для получения более доходной должности в в управлении СП-2.
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23.09.2021 17:32 Відповісти
Ми занепокоєні і стурбовані
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23.09.2021 17:37 Відповісти
А почему Витренко не отчитывается сколько газа за народные деньги они закачали в народное газовое хранилище ( или там хозяин уже Беня?) для отопления жилья украинцев
Задаю этот вопрос уже месяц - а в ответ ТИШИНА

В Словакии в домах уже включили отопление
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23.09.2021 17:39 Відповісти
У нас тоже
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Свинная точка g😂😂😂😂🌷🌷🌷×××
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23.09.2021 17:50 Відповісти
Не Витренко, а капитан очевидность
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23.09.2021 17:54 Відповісти
Если это так почему ЕС молчит?
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23.09.2021 18:00 Відповісти
Этим мазохистам нравится 😁😁😁
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23.09.2021 18:00 Відповісти
Європа ,має уклінно дякувати пані Меркель!
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23.09.2021 19:00 Відповісти
То шо ты озвучил мы уже давно выср..ли
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23.09.2021 19:02 Відповісти
 
 