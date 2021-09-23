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Более 85% школ Львовщины переведены на дистанционное обучение, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 85% школ Львовщины переведены на дистанционное обучение, - ОГА

Во Львовской области на дистанционное обучение перевели более 85% школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе департамента образования Львовской облгосадминистрации от 23 сентября.

В документе говорится, что с 23 сентября прекращено посещение учебных заведений. Запрет не коснется начальных классов, учеников спецшкол и воспитанников детсадов. В нормальном режиме будут работать учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинированы от COVID-19.

"То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23 сентября организовали обучение в дистанционной форме", – сказано в приказе.

В Львовской ОГА пообещали, что в заведениях общего среднего образования проверят качество предоставления образовательных услуг с 27 сентября по 31 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишь 10% школ Львовщины могут работать в "желтой" зоне, - ОГА

Автор: Роман Свиридович
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это нарушения конституции Украины
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23.09.2021 20:09 Ответить
Избрание клоуна возможно только в сумасшедшем доме, где законы не действует.
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23.09.2021 22:35 Ответить
А чому уряди держав не запровадили систему "зелених паспортів", які б видавалися лише тим, хто не вживає алкоголю та не палить, і давали б їх власникам певні привілеї?
Адже курці та алкоголіки частіше хворіють, тому створюють реальне надлишкове навантаження на медичну систему.
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23.09.2021 22:11 Ответить
Утешает только одно , ЗЕЛЕНОМУ' гомну ещё лучше
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23.09.2021 22:32 Ответить
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23.04.2023 13:43 Ответить
 
 