Более 85% школ Львовщины переведены на дистанционное обучение, - ОГА

Во Львовской области на дистанционное обучение перевели более 85% школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе департамента образования Львовской облгосадминистрации от 23 сентября.

В документе говорится, что с 23 сентября прекращено посещение учебных заведений. Запрет не коснется начальных классов, учеников спецшкол и воспитанников детсадов. В нормальном режиме будут работать учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинированы от COVID-19.



"То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23 сентября организовали обучение в дистанционной форме", – сказано в приказе.



В Львовской ОГА пообещали, что в заведениях общего среднего образования проверят качество предоставления образовательных услуг с 27 сентября по 31 декабря.





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