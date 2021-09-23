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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 85% шкіл Львівщини переведено на дистанційне навчання, - ОДА

Понад 85% шкіл Львівщини переведено на дистанційне навчання, - ОДА

У Львівській області на дистанційне навчання перевели понад 85% шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі департаменту освіти Львівської облдержадміністрації від 23 вересня.

У документі говориться, що з 23 вересня припинено відвідування навчальних закладів. Заборона не торкнеться початкових класів, учнів спецшкіл і вихованців дитсадків. У нормальному режимі працюватимуть навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновані від COVID-19.

"Тобто понад 85% закладів загальної середньої освіти з 23 вересня організували навчання в дистанційній формі", - сказано в наказі.

У Львівській ОДА пообіцяли, що в закладах загальної середньої освіти перевірять якість надання освітніх послуг з 27 вересня по 31 грудня.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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это нарушения конституции Украины
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23.09.2021 20:09 Відповісти
Избрание клоуна возможно только в сумасшедшем доме, где законы не действует.
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23.09.2021 22:35 Відповісти
А чому уряди держав не запровадили систему "зелених паспортів", які б видавалися лише тим, хто не вживає алкоголю та не палить, і давали б їх власникам певні привілеї?
Адже курці та алкоголіки частіше хворіють, тому створюють реальне надлишкове навантаження на медичну систему.
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23.09.2021 22:11 Відповісти
Утешает только одно , ЗЕЛЕНОМУ' гомну ещё лучше
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23.09.2021 22:32 Відповісти
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23.04.2023 13:43 Відповісти
 
 