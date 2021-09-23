Понад 85% шкіл Львівщини переведено на дистанційне навчання, - ОДА

У Львівській області на дистанційне навчання перевели понад 85% шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі департаменту освіти Львівської облдержадміністрації від 23 вересня.

У документі говориться, що з 23 вересня припинено відвідування навчальних закладів. Заборона не торкнеться початкових класів, учнів спецшкіл і вихованців дитсадків. У нормальному режимі працюватимуть навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновані від COVID-19.

"Тобто понад 85% закладів загальної середньої освіти з 23 вересня організували навчання в дистанційній формі", - сказано в наказі.

У Львівській ОДА пообіцяли, що в закладах загальної середньої освіти перевірять якість надання освітніх послуг з 27 вересня по 31 грудня.

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